Mặc dù bạn là cung hoàng đạo thiên về hành động với tâm thế quyết đoán và mãnh liệt, nhưng với Sao Hỏa – hành tinh chiếu mệnh của bạn bắt đầu đi vào chu kỳ nghịch hành, bạn sẽ buộc phải chậm lại một chút. Đồng thời, hãy lưu ý đến cách bạn giao tiếp và bày tỏ suy nghĩ – ý tưởng trong thời gian này, tránh xảy ra tranh cãi và xô xát.

Nhật Thực diễn ra vào ngày 15 tháng 5 sẽ đưa đến sự kết thúc về một vấn đề nào đó. Đó có thể là một mối quan hệ không thể tiếp tục, cần phải chấm dứt. Hoặc cũng có thể là một hướng đi nghề nghiệp không còn phù hợp mà bạn nên thay đổi. Mặc dù đây sẽ là một giai đoạn đau đớn nhưng là điều tốt nhất cho tương lai của bạn

Song Tử: 20 tháng 8

Ngày 20 tháng 8, Sao Hỏa sẽ nghịch hành tại cung hoàng đạo của bạn, đưa bạn trải qua một giai đoạn mà mọi thứ tăng tốc nhanh chóng. Điều này có thể khiến bạn dễ bị kiệt sức hơn và muốn bỏ cuộc nhiều hơn. Vì vậy trước đó, dành thời gian để đánh giá và xác định rõ xem mục tiêu tổng thể của bạn là gì cho những tháng cuối năm 2022 là gì. Và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho những thử thách sắp đến.

Cự Giải: 3 tháng 3

Năng lượng của Sao Hỏa và Sao Diêm Vương sẽ gây ra một số gián đoạn trong cuộc sống của bạn vào thời gian này. Đặc biệt là với các mối quan hệ quan trọng của bạn, có thể nảy sinh những cuộc tranh cãi gay gắt, thậm chí dẫn đến sự đổ vỡ. Nguyên nhân có thể là những vấn đề cũ chưa được giải quyết triệt để và bây giờ chúng lại quay trở lại.

Sư Tử: 14 tháng 8

Sao Thổ sẽ nghịch hành trong chòm Bảo Bình ở vị trí đối nghịch với Mặt Trời của bạn. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy bất ổn, nặng nề và gò bó hơn. Nếu có ai đó hoặc điều gì đó đang ngăn cản bạn sống thật với chính mình, thì bạn cần phải thực hiện một số điều chỉnh cần thiết. Cân nhắc kĩ đến các hướng giải quyết, bởi đây là thời điểm cuộc sống của bạn sẽ trải qua một số bước ngoặt quan trọng.

Xử Nữ: 10 tháng 5

Vào ngày 10 tháng 5, hành tinh chiếu mệnh của bạn – Sao Thủy sẽ chính thức nghịch hành, khiến bạn rơi vào trạng thái dễ bị nhiễu loạn thông tin và khó có thể tập trung vào mục tiêu của mình. Với sự kiện Chiêm Tinh này, bạn được khuyến khích nên giảm tốc độ và xem xét vấn đề kĩ hơn, thực hiện sửa đổi bất kỳ điều gì mà bạn không hài lòng.

Thiên Bình: 9 tháng 9

Sao Thủy nghịch hành trong chính cung hoàng đạo của bạn, khiến cho nguồn năng lượng trong bạn mất ổn định và khó có thể phát huy hết khả năng vốn có. Lúc này, bạn sẽ thấy dường như không còn là chính mình. Bạn cảm thấy khó khăn hơn trong việc truyền đạt suy nghĩ hay chia sẻ những ý tưởng. Xung đột và những sự nhầm lẫn cũng có thể sẽ tăng cao.

Bọ Cạp: 8 tháng 11

Nguyệt Thực toàn phần trong ngày này sẽ gợi lên những vấn đề nổi cộm trong cuộc sống của bạn. Thực ra những vấn đề này đã tồn tại từ trước, có chăng là do bạn trốn tránh hoặc không để ý đến chúng. Và giờ bạn cần phải tìm cách giải quyết. Điều này có thể dẫn đến những thay đổi lớn. Mặc dù, quá trình diễn ra sẽ có chút khó khăn, nhưng khi kết thúc, bạn sẽ thấy thoải mái hơn.

Nhân Mã: 28 tháng 7

Sao Mộc – hành tinh chiếu mệnh của bạn sẽ nghịch hành vào ngày 28 tháng 7, đem đến những ảnh hưởng lớn về cách thể hiện bản thân và sự sáng tạo của bạn, khiến cho sự phát triển dần chậm lại. Bạn đã làm được rất nhiều điều trong khoảng thời gian trước và có lẽ đây là lúc bạn nên nghỉ ngơi và chiêm nghiệm. Cố gắng đừng nản lòng khi ở trong giai đoạn này.

Ma Kết: 4 tháng 6

Trong những tháng đầu tiên của năm 2022, bạn sẽ đạt được một số mục tiêu nhất định. Nhưng đến giữa năm, mọi thứ sẽ chững lại. Đừng quá lo lắng. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do và luôn xuất hiện trong thời điểm thích hợp, kể cả là khó khăn hay thành công. Ngày 4 tháng 6 bạn sẽ nhận ra rằng bản thân đã bỏ qua một điều gì đó quan trọng và giờ là lúc để bạn xem xét lại điều đó.

Bảo Bình: 4 tháng 2

Sự bất đồng năng lượng giữa Sao Thổ và Mặt Trời sẽ mang lại một số mâu thuẫn cho các mối quan hệ và đời sống xã hội của bạn. Bạn cảm thấy khó khăn hơn khi tương tác với người khác. Mọi ý tưởng và quan điểm của bạn đều bị bác bỏ. Bạn khó chịu về cách người khác đánh giá bạn lúc này. Hoặc ngược lại. Nhìn chung, đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng ‘khó ở’ đối với bạn.

Song Ngư: 28 tháng 7

Vào 28 tháng 7, cuộc sống của bạn sẽ bị đảo lộn bởi Sao Mộc nghịch hành. Sao Mộc là hành tinh của may mắn và sự mở rộng, nhưng khi nó ở giai đoạn nghịch hành, thì mọi phước lành của bạn dường như đã bị hố đen vũ trụ nuốt mất. Sự phát triển mà bạn mong chờ có thể sẽ bị ‘hoãn lại’. Do đó, đừng quá mơ mộng trong thời điểm này, hãy thật thực tế.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).