Tử vi Chủ nhật 30/5/2021 của 12 con giáp: Dần vận may ập đến ngày cuối tuần, Thân tiền tài đếm không xuể, Tý ảm đạm, cẩn thận thị phi

Trong ngày 30/5, người tuổi Tý được Lục Hợp nâng đỡ, đường tình duyên vô cùng thuận lợi. Bản mệnh có thể sẽ hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng giữa đôi bên, tìm lại cảm xúc nồng nàn như thuở ban đầu.

Trải qua 1 tuần làm việc, Chủ nhật là ngày được nghỉ ngơi, nhưng do Thiên Quan giáng họa kéo theo thị phị ập tới nhắc nhở những chú Chuột cần phải cẩn trọng hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Những lời đồn đại có thể khiến cho bạn tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến uy tín cũng như đường công danh của mình.

Cũng nhờ thời gian qua bận rộn làm ăn nên bản mệnh đã kiếm được những khoản thu khổng lồ, xứng đáng với công sức bỏ ra. Bạn may mắn khi tìm được đối tác tin cậy cũng như có được nguồn khách hàng ổn định và đáng tin. Tài lộc tự chạy vào túi mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Thực Thần soi bóng cho người tuổi Sửu, dẫn đường cho tài lộc về nhà. Chủ nhật này là một ngày rực rỡ với con giáp may mắn. Cát thần mang tới cho con giáp này những cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Dần được Chính Ấn nâng đỡ nên có thể trong ngày 30/5 bản mệnh sẽ được cấp trên trao cho thêm nhiều trọng trách nữa trong công việc dù là ngày nghỉ. Bạn là người có lòng yêu nghề và sẵn sàng cống hiến, chính vì thế mà được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm rất nhiều.

Mối quan hệ giữa các cặp đôi lại không được suôn sẻ. Vợ chồng bất đồng ý kiến, chẳng thể tìm được tiếng nói chung, những cuộc tranh cãi diễn ra không ngừng. Ai cũng muốn chứng minh mình là người đúng mà không chịu lắng nghe ý kiến của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ có Thiên Ấn che chở, sự tập trung trong ngày Chủ nhật của người tuổi Mão được nâng cao rõ rệt. Cũng chính vì thế mà hiệu suất công việc của bạn cũng được gia tăng đáng kể. Có thể nói, những chú Mèo đang có được nguồn cảm hứng tuyệt vời. Bạn nên tận dụng thời gian hiệu quả để thực hiện đam mê, mục đích của mình đi nhé.

Trái ngược với những vận may trong công việc, do ảnh hưởng của Mộc – Thổ xung khắc, đường tình duyên của con giáp này lại kém sắc. Bản mệnh dễ nảy sinh tranh cãi với nửa kia của mình vì những chuyện vụn vặt trong ngày. Dù sau đó nhanh chóng làm hòa nhưng phần nào cũng khiến tình cảm sứt mẻ.

Tuổi Thìn

Chịu tác động từ cục diện Sửu Thìn Tương Phá, người tuổi Thìn dễ vướng vào những chuyện thị phi tranh cãi trong nội bộ tập thể. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ những bất đồng trong cách giải quyết vấn đề, đôi bên đều cố chấp không chịu nhún nhường. Cũng vì lý do này mà hung hiểm bủa vây, tiểu nhân rình rập.

Tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng có thể có dấu hiệu rạn nứt. Hãy nhanh chóng tìm xem nguyên nhân là gì để đưa ra cách khắc phục ngay lập tức. Đừng để quan hệ giữa đôi bên càng ngày càng lạnh nhạt, xa cách sẽ khó mà hàn gắn.

Tuổi Tỵ

Trong ngày Chủ nhật cuối của tháng 5, tài lộc của những chú Rắn không được may mắn. Bị Kiếp Tài giáng mệnh, vận trình tài lộc của con giáp này đang có chiều hướng đi xuống. Đừng dễ dàng tin vào lời ngon ngọt của người khác, bạn có thể rơi vào cạm bẫy bất cứ lúc nào mà đánh mất tất cả số tiền mà mình đã cày kiếm bấy lâu nay.

Bù lại, có Tam Hợp nâng đỡ, đường tình duyên của người tuổi Tỵ trơn tru suôn sẻ, bản mệnh nhận được những lời yêu thương từ người ấy. Dù thời gian yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại còn càng thêm nồng nàn khi cả hai luôn đồng hành bên nhau trong những sự kiện quan trọng trong cuộc đời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tỷ Kiên cũng thấy rằng bản mệnh dễ vướng vào những vụ việc rắc rối chốn công sở. Bạn tốt nhất không nên nóng nảy đổ thêm dầu vào lửa. Nếu có thể, hãy chỉ sắm vai là một người đứng ngoài cuộc mà thôi.

Ngày Sửu Ngọ Tương Hại dự báo những rủi ro, hung hiểm mà người tuổi Ngọ có thể gặp phải. Chuyện tình cảm có dấu hiệu rạn nứt ngày càng nghiêm trọng trong mối quan hệ của tuổi Ngọ và người ấy. Nhiều vấn đề nảy sinh trong khi hai người chưa thực sự sẵn sàng để tiến xa hơn.

Tuổi Mùi

Do tác động xấu của cục diện Tương Xung, người tuổi Mùi trong ngày Chủ nhật này có thể sẽ phải làm việc rất vất vả, đương đầu với áp lực bủa vây nhưng hiếm khi nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Khuyên bạn nên cố gắng hết sức mình, đừng bày tỏ sự bất mãn với mọi người xung quanh, dù sao cũng là nhiệm vụ của bạn.

Bù lại, có sự xuất hiện của Thực Thần đã kéo lại chút may mắn cho vận trình trong ngày của những chú Dê. Cát thần này nâng đỡ, nhiều người thành công đến ngoài sức tưởng tượng, cũng nhờ nỗ lực và cả những trả giá trước nay của bạn. Đường tài lộc khả quan hơn so với thời gian trước.

Tuổi Thân

Chính Tài nâng đỡ không nhỏ cho vận trình tài lộc trong ngày 30/5/2021 của người tuổi Thân. Tài chính của bản mệnh khởi sắc vô cùng. Bạn đã vất vả nhiều trong khoảng thời gian vừa rồi, hôm nay là lúc mà bạn nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Thổ sinh Kim giúp những chú Khỉ có mối quan hệ rất hài hòa và tốt đẹp với gia đình của mình. Giữa vợ chồng luôn có sự chia sẻ, cảm thông và chở che cho nhau nên không khí gia đình êm ấm, ngập tràn tiếng cười.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp xuất hiện mang tới may mắn không nhỏ cho người tuổi Dậu trong ngày Chủ nhật. Hầu hết các phương diện của bạn đang tiến triển thuận lợi và đạt được những bước tiến mới. Công việc ở thời điểm này không có điều gì đáng lo ngại, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này.

Ngũ hành tương sinh đưa ra những tín hiệu đáng mừng trong ngày hôm nay với chuyện tình cảm người tuổi Dậu. Đường tình duyên thắm sắc, bản mệnh gặp thuận lợi trên con đường tìm kiếm một nửa cho mình, dễ dàng thoát “kiếp FA” như đã mong mỏi từ lâu.

Tuổi Tuất

Theo tử vi hôm nay, Thương Quan nhắc nhở tuổi Tuất cần nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình đi nhé. Sự chểnh mảng và chủ quan của bạn có thể khiến bao công sức nỗ lực trước đó của con giáp này đổ sông đổ biển và gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc.

Cũng trong ngày này, bạn cần tránh va chạm với cấp trên của mình, nếu có điều gì bất đồng thì cần bình tĩnh thảo luận, không nên nóng nảy khăng khăng với ý kiến của mình. Sự nóng vội có thể ảnh hưởng không nhỏ đến đường tiến thân của bạn.

Tuổi Hợi

Cát tinh này còn phù trợ, tạo cơ hội cho bản mệnh tìm thấy cơ may tài lộc bất ngờ. Nắm bắt thời cơ nhanh nhạy và không để lỡ cơ hội tỏa sáng, thể hiện tài năng của mình, bản mệnh sẽ đạt được thứ mình muốn. Chính Quan cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho con giáp này tỏa sáng rực rỡ trong công việc của mình.

Tam Hội cục mang tới tin vui về đường tình cảm cho tuổi Hợi trong ngày hôm nay. Bản mệnh được nhiều người ái mộ, đào hoa vượng phát, người độc thân sớm tìm được cho mình một nửa ưng ý, có được cuộc tình khiến bao người thèm muốn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.