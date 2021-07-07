Từ nay đến cuối năm 2021, 3 con giáp gặp thời hoàng kim, được Thần Tài gửi gắm tài lộc, tình tiền viên mãn

12 con giáp tử vi 07/07/2021 18:30

Từ nay đến cuối năm 2021, 3 con giáp may mắn gặp thời hoàng kim, được Thần Tài gửi gắm tài lộc, tình tiền viên mãn không ai bì kịp.

Tuổi Mão

Trời sinh con giáp tuổi Mão vốn hiền lành, nhân hậu, sống tình cảm và luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người nên xung quanh luôn có quý nhân bên cạnh. 

Tử vi học có nói, từ đây đến cuối năm 2021 này, những người cầm tinh con Mèo hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp con giáp may mắn có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước. Không những thế bản mệnh còn gặp được nhiều cơ hội hiếm có, giúp cuộc sống của họ trong thời gian tới thăng hoa, sự nghiệp, tài vận đều được cải thiện lên tầm cao mới. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân vốn hiền lành, thông minh, nhưng lại dễ dàng an phận. Nếu như tuổi Thân ý chí phấn đấu hơn thì chắc chắn họ sẽ thành công và giàu có hơn. 

Mặc dù thời gian trước, tuổi Thân đã gặp nhiều trắc trở, nhưng từ đây đến cuối năm 2021 này, cuộc sống của họ sẽ được nâng lên tầm cao mới. Công việc của bản mệnh có nhiều chuyển biến tích cực, tài vận cũng được cải thiện đáng kể. Cuối năm nay, cuộc sống của bản mệnh sẽ được cải thiện rõ rệt, có thể mua được nhà, mua được xe, thậm chí có những người còn đổi đời. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn siêng năng, cần mẫn, sống kiên nhẫn, biết nỗ lực và không ngừng cố gắng trong cuộc sống. Người tuổi Mùi sống tình cảm, có cái nhìn tinh tế và biết giao tiếp trong xã hội, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, đi đến đâu cũng đều được giúp đỡ.

Tử vi học có nói, vào đầu năm, bản mệnh không có nhiều may mắn nhưng giai đoạn cuối năm là lúc để những chú Dê lội ngược dòng. Đặc biệt mọi khó khăn ngày trước của tuổi Mùi đều được giải quyết ổn thỏa. Cuối năm 2021 này, tài chính của bản mệnh sẽ được cải thiện, ngoài ra còn gặp được nhân duyên tốt, cuộc sống trong tương lai thăng hoa bất ngờ. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp bước vào tháng 7 vận đỏ liên miên, 1 bước thành đại gia, 2 bước song hỷ đến nhà

3 con giáp bước vào tháng 7 vận đỏ liên miên, 1 bước thành đại gia, 2 bước song hỷ đến nhà

3 con giáp may mắn bước vào tháng 7 với vận đỏ liên miên, 1 bước thành đại gia, 2 bước song hỷ đến nhà, ngập tràn trong hạnh phúc, giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 17 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'