Từ năm 2022 - 2024: Ngọc Hoàng ban lộc, 3 con giáp tiền vào như nước, dễ xây nhà lầu sắm xe hơi, giàu nứt đố đổ vách, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió

12 con giáp tử vi 25/05/2022 11:30

Trong khoảng 2 năm tới đây, có 3 con giáp gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc, dễ chuyển mình giàu có.

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu làm việc rất cẩn thận, rõ ràng. Khi đã có mục tiêu, họ sẽ quyết làm tới cùng, không bao giờ bỏ ngang.

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2 năm tới, tuổi Sửu hợp tác làm ăn, đạt được vô số thành công ngoài sức tưởng tượng. - Ảnh minh họa: Internet

Khi hợp tác làm ăn, con giáp này là người sòng phẳng. Có lợi về tay tuyệt đối không bao giờ hưởng 1 mình mà công bằng, chia đều tất cả theo công sức bỏ ra. Cũng chính vì điều này mà tuổi Sửu được anh em bè bạn tâm phục khẩu phục, sẵn sàng đi theo. Xem thêm Tuổi Sửu nên hợp tác làm ăn với tuổi nào, để biết mà lựa chọn đúng đối tác.

Trong công việc, bản mệnh biết cách lợi dụng sức mạnh đoàn kết, thế nên thất bại hầu như không có trong từ điển của con giáp này. Trong 2 năm tới, tuổi Sửu đã làm chuyện đó rất tốt, đạt được vô số thành công ngoài sức tưởng tượng. 

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con Chuột sắp sửa đón nhận nhiều niềm vui trong thời gian sắp tới. Từ 2022, cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ trong 2 năm liên tiếp.

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Trong 2 năm tới, tuổi Tý nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng sẽ có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ. - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, tinh tế nên sẽ thu về được lợi ích không nhỏ. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong 2 năm tới, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Tuổi Dậu

Theo tử vi, tuổi Dậu là những người sinh ra đã có hỷ tinh nhập mệnh, tả có phúc tinh, hữu có tài tinh, cuộc đời khá êm đềm, suôn sẻ. Trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ dễ gặp may mắn, được quý nhân trợ lực. Dù vậy, họ cũng có năng lực không hề tầm thường với sự nhạy bén hiếm ai có.

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Trong 2 năm tới, tuổi Dậu thành công trong sự nghiệp, tài lộc cũng theo đó mà ùn ùn kéo tới nhà. - Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân của con giáp này có thể là tuổi Ngọ, Thìn, Sửu và Tỵ. Nếu chịu khó học hỏi, không ngừng đổi mới tư duy, con giáp này nhất định có thể làm nên nhiều thành công trong sự nghiệp, tài lộc cũng theo đó mà ùn ùn kéo tới nhà.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

6 tháng cuối năm 2022 vận trình lao dốc: 3 con giáp gặp nhiều khó khăn, bế tắc trong sự nghiệp, làm việc gì cũng khó thành công

6 tháng cuối năm 2022 vận trình lao dốc: 3 con giáp gặp nhiều khó khăn, bế tắc trong sự nghiệp, làm việc gì cũng khó thành công

6 tháng cuối năm 2022, sự nghiệp của những con giáp này dường như giậm chân tại chỗ, khó khăn chồng chất.

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