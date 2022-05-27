Top 3 con giáp may nhất Quý Mão 2023: Đỏ cả tình lẫn tiền, đi đằng Đông gặp Thần Tài, đi đằng Tây gặp quý nhân

Tử vi cho biết bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Thân sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên công danh lên như diều gặp gió. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Người tuổi Thân không chỉ may mắn trong công danh tài lộc, mà đường tình duyên còn cực kỳ viên mãn. Trong thời gian này cuộc sống của người tuổi Thân sẽ thăng hoa, hạnh phúc khiến người xung quanh phải ghen tỵ.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của con giáp may mắn sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Thân và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ về phương diện may mắn tài chính trong năm 2023 đúng là thiên hạ vô địch. Theo tử vi năm 2023 của 12 con giáp người tuổi Ngọ có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả.

Năm 2023, người tuổi Ngọ phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả. - Ảnh minh họa: Internet

Các công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng. Người tuổi Ngọ còn có thể tiết kiệm được khoản trong năm Qúy Mão. Đây là năm người tuổi này chi tiêu cho bản thân và gia đình tương đối thoải mái mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Ngoài ra, những người tuổi Ngọ còn gặp được quý nhân của đời mình, từ đó họ sẽ tìm thấy con đường đi đúng đắn nhất của mình. Đồng thời, họ có thể kiếm được rất nhiều hợp đồng lớn tiền bạc từ đó dư dả hơn rất nhiều.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý khi bước vào năm Qúy Mão cũng là năm may mắn về tài lộc. Các dự định đều hoàn thành và đạt kết quả tốt đẹp như ban đầu hoạch định. Nếu như bản thân của người tuổi Tý biết chớp lấy thời cơ, đồng thời tính toán đầu tư thì cuối năm có thể thu về khoản tiền lớn.

Năm 2023 dương khí của tuổi Tý càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải, cát lành về tài lộc. - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, người tuổi Tý cần lưu ý, bên cạnh những cát lành về tài lộc trong năm, đôi khi người tuổi này cũng gặp trở ngại. Đó có thể là do có người tìm cách quấy phá, khiến công việc không được như ý muốn và ảnh hưởng phần nào đó tới tài lộc. Nếu bản thân luôn cẩn trọng, các bước tiến hành suy tính kỹ lưỡng thì người tuổi Tuất có thể vượt qua được khó khăn này.

Nhưng không phải ai tuổi Tý cũng được may mắn như vậy. Người tuổi Tý sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông, muốn không may cũng không được. Năm 2023 giúp dương khí của họ càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.