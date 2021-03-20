Top 3 con giáp 'lội ngược dòng', đại cát đại lợi, giàu sang chạm đỉnh vinh quang chỉ trong 49 ngày tới

12 con giáp tử vi 20/03/2021 20:44

Theo tử vi 12 con giáp, trong 49 ngày tới, top 3 con giáp dưới đây được vận may "gõ cửa" lại còn được cao nhân phù trợ, gặp nhiều cơ hội giúp sự nghiệp thăng hoa, tiền tài như ý.

Tuổi Mão

Tuổi Mão trong 12 con giáp tử vi được xem là người có tính cách độc lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào ai. Không những vậy, họ rất xem trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành.

Đặc biệt, theo chiêm tinh dự báo, trong thời gian 49 ngày tới đây, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn, được nhiều người giúp đỡ, ủng hộ. Với những Mão còn đi học, thì trong 49 ngày này, con giáp này sẽ tập trung hơn và đạt được điểm số cao trong học tập. Với những người đã đi làm, nhờ mối quan hệ rộng, bạn quen biết với nhiều người có tầm cỡ, họ sẽ mang đến cho bạn cơ hội, giúp bạn trên con đường phát triển sự nghiệp.

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 Người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn, được nhiều người giúp đỡ, ủng hộ - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, vì thời vận đang nằm ngưỡng đỉnh cao, một số Mão có thể sẽ nhận tài lộc trời ban mà bạn không ngờ tới, như là chuyện trúng số, mặc dù chỉ mua để giải trí nhưng lại gặp kết quả bất ngờ...

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp tử vi, tuổi Hợi trời sinh bản tính vốn vô cùng hiền hậu, thích sống an nhàn, vui vẻ và thân thiện với người xung quanh. Những người tuổi Hợi luôn biết nghĩ cho người khác, khi sống trong một tập thể hay những người thân cận, họ không bao giờ ích kỷ cũng như làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

Nếu như một tháng trước đó, bạn đã chịu nhiều thiệt thòi vì bị người khác hãm hại thì đến thời gian này, 49 ngày sắp tới, bạn trở nên mạnh mẽ và biết đứng lên giành lấy quyền lợi cho mình hơn. Vậy nên, đây chính là thời điểm để người tuổi Hợi có thể gặt hái trái ngọt cho mình.

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Tuổi Hợi trở nên mạnh mẽ và biết đứng lên giành lấy quyền lợi cho mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thời tới cản không kịp, khoảng thời gian này những người tuổi Hợi sẽ gặp rất nhiều may mắn, cơ hội thăng tiến đến dồn dập, khiến các Hợi có chút mất kiểm soát, nhưng bạn rất tỉnh táo và biết lựa chọn đâu là hướng đi tốt nhất cho mình. Cú lội ngược dòng này sẽ đưa bạn trở thành người đứng đầu khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Trong 12 con giáp, tuổi Dần chính là con giáp mà trời sinh ra đã có bản tính mạnh mẽ và có ý chí làm giàu. Khi người khác thảnh thơi thì họ lại nỗ lực kiếm tiền. Họ còn rất thông minh trong chuyện quản lý và sử dụng tiền bạc để làm giàu cho bản thân. Nhờ vậy mà sự nghiệp của những người này thăng tiến nhanh chóng khiến ai cũng phải ganh tỵ. 

Đặc biệt trong 49 ngày tới đây, những người tuổi Dần có cuộc sống cực kỳ viên mãn. Họ không phải lo lắng về vấn đề kinh tế, những mối quan hệ xung quanh với gia đình, bạn bè, người thân cũng vô cùng hài hòa, vào những dịp cuối tuần mọi người thường dành thời gian gặp mặt, đi du lịch cùng nhau, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo. Một số người sẽ đi quyên góp và từ thiện trong thời gian này.

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Người tuổi Dần có cuộc sống cực kỳ viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là giai đoạn mà những chú hổ sẽ làm đâu thắng đó, tài lộc lũy tiến nên con giáp này giàu sang chạm đỉnh vinh quang, cuộc sống sung túc khiến nhiều người ao ước.

* Mọi thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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