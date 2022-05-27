Top 3 con giáp đỏ nhất Quý Mão 2023: THẦN PHẬT độ trì, THẦN TÀI chống lưng, làm đâu thắng đó, vơ vét sạch tiền thiên hạ, tiền tiêu không hết, toại nguyện đủ điều

12 con giáp tử vi 27/05/2022 14:40

Bước sang Quý Mão năm 2023, có 3 con giáp may mắn làm đâu ăn đấy, tài vận vượng phát không ngờ.

Tuổi Ngọ

Đứng đầu trong 3 con giáp may mắn năm 2023 đó chính là tuổi Ngọ. Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

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Nửa cuối năm 2023, kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi gặp dịp phát tài, phát lộc, sự nghiệp vang dội. - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Năm 2023, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Tuổi Tý

Tuổi Tý được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, họ cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

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Cuối năm 2023, tuổi Tý có nhà có xe, thăng chức tăng lương, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. - Ảnh minh họa: Internet

Những năm gần đây, có thể là giai đoạn khổ tận cam lai của tuổi Tý vì nhiều lý do. Nhưng đến 2023, cuộc sống của tuổi Tý sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Tý vốn thông minh, tháo vát nên 2023 nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ.

Cuối năm 2023 là khoảng thời gian người tuổi Tý thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Tuổi Hợi

Theo tử vi năm 2023 của 12 con giáp người tuổi này có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả.

Các công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng. Người tuổi Hợi còn có thể tiết kiệm được khoản trong năm Qúy Mão. Đây là năm người tuổi này chi tiêu cho bản thân và gia đình tương đối thoải mái mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

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Trong năm 2023, tuổi Hợi phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả. - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2023, tuổi Hợi và sao Thái Tuế tạo thành cung hợp Dần-Hợi, thể hiện rằng Thiên Tuế tinh sẽ làm tiêu hao năng lượng của tuổi Hợi. Nhưng cung tạo thành là lục hợp nên không quá lo ngại. Người sinh vào mùa đông càng không cần sợ bị hao tổn năng lượng. Vì Đại chi của tuổi Hợi là Hợi Thủy, mà mùa đông Thủy rất thịnh vượng.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng 5 Âm lịch: Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp may mắn vơ vét hết tài lộc của thiên hạ, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống sung túc đủ đầy có cơ hội đổi đời sau một đêm

Tháng 5 Âm lịch: Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp may mắn vơ vét hết tài lộc của thiên hạ, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống sung túc đủ đầy có cơ hội đổi đời sau một đêm

Tử vi đưa ra dự báo rằng trong tháng 5 Âm lịch, những con giáp này rũ sạch vận xui, tìm được nhiều điều may mắn và cơ hội phát triển tốt hơn.

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