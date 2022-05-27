Thiên duyên tiền định: 3 tuổi này lấy nhau là ý Trời, giàu có sung túc đủ đầy, con cái như hoa như ngọc, hạnh phúc viên mãn

12 con giáp tử vi 27/05/2022 06:30

Theo tử vi, những người thuộc 3 cặp con giáp dưới đây là ý trời, cuộc sống viên mãn, giàu có sung túc.

Bố tuổi Mão, mẹ tuổi Mùi

Theo tử vi, những gia đình có bố thuộc tuổi Mão và mẹ thuộc tuổi Mùi, con cái của họ sinh ra đã thông minh và sở hữu tài năng vượt trội.

Bố tuổi Mão tính tình ôn hòa, không thích tranh cãi với người khác, làm việc gì cũng điềm đạm, không dễ bị mất bình tĩnh khi rơi vào tình huống khó khăn. Mẹ tuổi Mùi hiền lành, đáng yêu, là người hết mực yêu thương con cái, chăm lo cho gia đình.

Thiên duyên tiền định: 3 tuổi này lấy nhau là ý Trời, giàu có sung túc đủ đầy, con cái như hoa như ngọc, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Con cái của cặp con giáp này lớn lên sự nghiệp sẽ thuận buồm xuôi gió, không thành rồng cũng thành phượng. - Ảnh minh họa: Internet

Đứa trẻ lớn lên trong môi trường tốt như vậy sẽ học được ưu điểm của cả bố và mẹ, có tính cách trưởng thành, ổn định, hòa nhã lễ phép với người khác. Theo tử vi, con cái của cặp con giáp này lớn lên sự nghiệp sẽ thuận buồm xuôi gió, nói một cách ví von thì không thành rồng cũng thành phượng trong tương lai.

Bố tuổi Dậu, mẹ tuổi Tỵ

Sự kết hợp của hai con giáp Dậu và Tỵ được ví như sự tương hợp của rồng và phượng trên mặt đất. Những đứa trẻ được sinh ra bởi sự kết đôi này cũng sẽ mang số mệnh của rồng và phượng, có một tương lai đầy hứa hẹn và rất triển vọng.

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Người có bố tuổi Dậu và mẹ tuổi Tỵ rất biết cách cư xử và là người hiếu kính với cha mẹ. - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người có bố tuổi Dậu và mẹ tuổi Tỵ rất biết cách cư xử và là người hiếu kính với cha mẹ. Đàn ông tuổi Dậu trời sinh thông minh, dạn dĩ; phụ nữ tuổi Tỵ sáng dạ, có vận may giàu có. Con cái của họ sẽ được thừa hưởng những ưu điểm vượt trội của cha mẹ, không ngại thử sức với những điều mới, nắm bắt cơ hội và ngày một tiến xa hơn.

Bố mẹ đều tuổi Dần

Theo tử vi, những người có cả bố và mẹ thuộc tuổi Dần sống rất có kỷ luật, làm việc gì cũng đâu ra đấy. Hổ là chúa tể của rừng rậm, vô cùng oai phong lẫm liệt.

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Những người có cả bố và mẹ thuộc tuổi Dần sống rất có kỷ luật, làm việc gì cũng đâu ra đấy. - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi giáo giáo dục con cái rất nghiêm khắc. Con cái có bố mẹ tuổi Dần từ nhỏ đã có ý thức độc lập tự chủ, hiếu thảo với cha mẹ, lễ phép với người lớn. Chúng lớn lên sẽ khẳng định được vị trí của mình, thậm chí vượt xa cha mẹ, có cuộc sống sung túc, giàu có khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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