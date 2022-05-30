Những người may mắn sinh ra vào 3 khung giờ vàng này số mệnh cực tốt, cuộc đời vinh hoa phú quý, sớm muộn cũng đại phát tài

Những người có giờ sinh từ 6 đến 8 giờ sáng luôn gặp may mắn. Dù có khó khăn đến đâu họ cũng có thể dùng chính trí tuệ của mình để giải quyết vấn đề.

Người sinh vào khung giờ này thường có tính cách mạnh mẽ, rắc rối tránh xa. Vận khí tốt khiến họ trở nên "quyến rũ" hơn trong mắt người khác, được lòng người và mang lại cho mình nhiều không gian tốt để phát triển.

Những người sinh vào giờ này thường thông minh tài ba hơn người nên đối với họ chuyện thành công trong sự nghiệp là một điều đơn giản. Họ chỉ cần thể hiện nhiều hơn mặt tốt của mình là có thể lọt vào mắt xanh của quý nhân, được nâng đỡ, đề bạt trở thành người có vị thế trong xã hội.

Từ 10 đến 12 giờ

Người có giờ sinh này luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng những phương thức làm việc mới mẻ, tìm ra bước đột phá để thành công nhanh hơn. Nếu gặp khó khăn, quý nhân sẽ xuất hiện và đưa tay trợ giúp.

Người có giờ sinh này luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng những phương thức làm việc mới mẻ. - Ảnh minh họa: Internet

Vận khí tốt của người có giờ sinh này thu hút sự chú ý của các quý nhân, giúp họ tiến bộ nhanh hơn trong sự nghiệp và tạo cơ hội cho họ phát huy hết khả năng của mình.

Dù khởi điểm không bằng người nhưng có giờ sinh phúc khí trời ban, họ về đích nhanh và sớm hơn người khác. Đặc biệt, người có giờ sinh này có thể tận dụng tốt cơ hội quanh mình để thành công nhanh hơn, tiền tài đều viên mãn.

Từ 16 đến 18 giờ

Theo tử vi học, những người sinh vào khung giờ này thường là người có ý chí kiên cường, luôn nỗ lực vượt khó. Đồng thời vận khí tốt cũng giúp họ giảm bớt một số phiền phức, cản trở.

Những người sinh vào khung giờ từ 16 đến 18 giờ thường là người có ý chí kiên cường, luôn nỗ lực vượt khó. - Ảnh minh họa: Internet

Vi vậy, trong cuộc sống khi gặp những khó khăn thử thách họ có thể nhanh chóng thoát khỏi và bộc lộ hết khả năng giỏi giang của mình. Người có giờ sinh này sẽ nhanh chóng được đề bạt, có vị trí vững vàng trong công ty, nhận được sự ủng hộ của mọi người, nên thành công là điều nằm trong tầm tay.

Đặc biệt, những người này có đức tính cương trực, đáng tin tưởng. Nếu là nam giới thì vô cùng chung thủy, nếu là nữ giới thì đảm đang nhân hậu, tướng vượng phu ích tử ai lấy được phúc ba đời.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.