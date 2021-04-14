Đúng ngày mai, thứ Năm 15/4/2021: Thời tới cản không nổi, Mão – Mùi – Dậu phất như diều gặp gió, tiền bạc chảy vào túi đếm không xuể

12 con giáp tử vi 14/04/2021 06:31

Tử vi ngày mới cho thấy, thứ Năm này 3 con giáp sau sẽ tưng bừng đón lộc, may mắn sẽ mỉm cười với họ, thành công nối tiếp thành công, tiền bạc cũng theo đó mà chảy vào túi nhiều không đếm nổi.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới cho thấy cơ hội kiếm tiền trong ngày của Mão khá nhiều, nên tài lộc trong ngày của con giáp này khá dồi dào. Người tuổi Mão gặp được khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Hơn thế nữa, thời vận đang đến nên Mão hãy tranh thủ kiếm thêm nguồn thu nhập cho mình, có như vậy thì tài sản cũng sẽ ngày một tăng thêm.

Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của con giáp này không ổn định vì ngũ hành tương khắc, người mệt mỏi, tinh thần uể oải, thiếu năng lượng. Bản mệnh nên chú trọng tới việc rèn luyện thể dục thể thao đều đặn để tăng cường sức đề kháng và tự bảo vệ bản thân trước tác động môi trường bên ngoài.

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Tử vi ngày mới cho thấy cơ hội kiếm tiền trong ngày của Mão khá nhiều nên tài lộc trong ngày của con giáp này khá dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được biết đến là người thẳng thắn, cởi mở. Là người giỏi giao tiếp, thuyết phục, con giáp này đi đến đâu cũng có bạn, gặp khó khăn có quý nhân sẵn lòng tương trợ. Trong hôm nay, người tuổi Mùi sẽ đón nhận được nhiều cơ hội quý giá trong sự nghiệp.

Đây có thể là cơ hội thuyên chuyển công tác, một dự án mới, một công việc tay trái hái ra tài lộc. Nắm bắt tốt cơ hội, tiền bạc ào ào chảy về túi, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Vì vậy, bản mệnh cần giữ vững tinh thần và sức khỏe để có thể làm việc tốt trong ngày này. Công việc của người tuổi Mùi sẽ càng làm càng phất, các khoản thu đều đều chảy vào túi nhiều không đếm xuể.

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Trong hôm nay, người tuổi Mùi sẽ đón nhận được nhiều cơ hội quý giá trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. So với những con giáp khác, tuổi Dậu thường gặt hái được nhiều thành công hơn, họ biết tận dụng mối quan hệ tốt và biết nắm bắt thời cơ để phát triển sự nghiệp.

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 Đặc biệt, hôm nay tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày qua, tuổi Dậu đã gặp không ít khó khăn, trắc trở nhưng hôm nay bản mệnh sẽ có vận may lội ngược dòng, sự nghiệp và tài vận đều có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối, tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống thăng hoa, càng làm việc sẽ càng kiếm được nhiều tiền, thời thế thịnh vượng đang ở ngay trước mắt.

(*) Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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