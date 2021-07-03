Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/7/2021, Chính Tài nhập cuộc, 3 con giáp may mắn ngút trời, đón gió tài vận thênh thang ngập lối

12 con giáp tử vi 03/07/2021 12:06

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/7/2021, Chính Tài nhập cuộc, 3 con giáp may mắn ngút trời, đón gió tài vận thênh thang ngập lối, tiêu xài thả ga.

Tuổi Sửu

Chủ Nhật này xuất hiện Tam Hợp nâng đỡ rất nhiều cho đường tài lộc của người tuổi Sửu. Vận khí lên cao, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc.

Lại thêm Thiên Tài độ mệnh, việc hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu đem về đủ để bạn triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh trong tuần mới sắp tới. Tuy nhiên, con giáp may mắn cũng cần phải xem xét lại kế hoạch chi tiêu của mình để không khiến tiền bạc thất thoát dễ dàng mà ngày càng sinh sôi nảy nở.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong ngày Chủ Nhật, người tuổi Thìn được Lục Hợp che chở nên công việc thuận lợi, hợp tác làm ăn khá. Lúc này bạn có thể bàn bạc những kế hoạch cho tuần mới, nhất là những kế hoạch lâu dài.

Chính Tài ở bên, thu nhập chính của con giáp này khá ổn định và không cần phải quá lo lắng về việc kiếm tiền. Thay vào đó, hãy tập trung làm việc của mình cho thật tốt, bạn sẽ sớm đạt được kết quả xứng đáng với công sức của bản thân bỏ ra trong thời gian vừa rồi.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Quan xuất hiện trong tử vi Chủ Nhật của người tuổi Thân báo hiệu một ngày làm việc hiệu quả của bản mệnh. Dù là cuối tuần nhưng bạn luôn cống hiến hết mình, không quản ngại khó khăn để giành lấy thành công, đạt được mục tiêu mình mong muốn.

Nếu tiếp tục giữ được phong độ hiện tại, những chú Khỉ chắc chắn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, con đường thăng tiến của bạn nhờ vậy cũng rộng mở. Đến lúc đó thì còn lo gì thu nhập không được như mức mong đợi nữa?

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng, lộc cao như núi, làm gì cũng trúng quả đậm trong 5 tháng tới

Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng, lộc cao như núi, làm gì cũng trúng quả đậm trong 5 tháng tới

Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp may mắn, đạp trúng mỏ vàng, lộc cao như núi, vượt ải tiểu nhân, làm gì cũng trúng quả đậm trong 5 tháng tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi chủ nhật

TIN MỚI NHẤT

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 31 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'