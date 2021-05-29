Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp ngập trong biển tiền, làm ăn đại phát, phúc lộc tề thiên

Tử vi hàng ngày của Tí trong 10 ngày tới cho biết, dù con giáp này có đi đâu làm gì thì cũng khó thoát khỏi sự giàu có mà trời đã định sẵn. Tí có một nguồn thu nhập rất ổn định từ công việc chính, ngoài ra, con giáp này cũng không bỏ qua cơ hội nào, xây dựng thêm nhiều nguồn thu bên ngoài. Nhờ đó mà tài lộc của con giáp này lúc nào cũng rủng rỉnh.

Trong công việc, Tí sẽ được đồng nghiệp giúp đỡ. Một vài rắc rối nhỏ xuất hiện nhưng con giáp này luôn vượt qua được. Tí nên dành thêm thời gian để chăm sóc cho chính mình, thay vì mải mê làm việc quên đi bản thân.

Người tuổi Mão được xếp vào top 3 may mắn nhất trong 10 ngày tới đây. Theo đó, tử vi có nói ai cầm tinh con giáp này đều sẽ được nhận tài lộc bất ngờ, may mắn tràn trề tìm đến. Chưa hết, phúc đức rộng mở, công việc hanh thông, vạn sự đều như ý. Mão không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc, chỉ cần giữ nguyên đà cố gắng làm việc như hiện tại thì sớm muốn gì cũng thành công.

Trong 10 ngày tới, Mão sẽ có tài lộc rộng mở, công việc hanh thông, vạn sự như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho biết Thìn sẽ là một con giáp siêu thuận lợi trong 10 ngày tới đây. Con giáp này bản mệnh tài giỏi hơn người, lại biết phấn đấu làm giàu nên tài lộc lúc nào cũng vây quanh không rời. Trong 10 ngày tới đây sẽ tiếp tục là thời gian vàng để Thìn hốt lộc, trở nên giàu có.

Người tuổi Thìn lúc nào cũng có tài lộc vây quanh, nhất là trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Lá số tử vi của Thìn cho thấy, con giáp này khá may mắn khi có một công việc rất tốt, mang lại nguồn thu nhập cao, trong khi những người xung quanh đang phải đối mặt với khó khăn. Thìn hãy trân trọng may mắn này và không ngừng cố gắng để giữ vững nó.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.