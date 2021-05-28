3 con giáp phúc lộc tề thiên, vận may sáng chói, chạm đỉnh giàu sang trong cuối năm 2021

Người tuổi Mùi trời phú thông minh, ngay thẳng, trong công việc luôn đặt cái tâm lên trên hết nên luôn tạo ra những thành quả hơn người. Tử vi hàng ngày dự đoán, trong vòng từ bây giờ cho đến cuối năm 2021, cứ giữ vững đà này, công việc của Mùi sẽ thăng tiến cực mạnh mẽ, có thể làm cấp trên của hàng chục, hàng trăm người.

Trên phương diện tài lộc, người tuổi Mùi gặp được sao Thiên Vương chiếu mệnh, con đường tài lộc cũng vô cùng rộng mở, sáng chói. Mùi có thể tích lũy, gom góp được một số tiền lớn. Cho đến cuối năm con giáp này có thể tậu nhà lầu xe hơi.

Thật không sai khi nói Tí là con giáp “dành cả thanh xuân” để kiếm tiền. Được sống giàu có là ước mơ của bao người, không riêng gì Tí. Con giáp này không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để kiếm được tiền. Người khác làm một việc, Tí là đến năm, bảy việc. Nhờ đó mà tài chính của Tí vô cùng vững chắc, không bao giờ lo bị thiếu thốn. Cuối năm nay Tí có cát tinh chiếu mệnh nên sẽ có khoản tiền lương thưởng bất ngờ cao ngất ngưởng.

Dự đoán cuối năm Tí sẽ hốt trọn tài lộc của nhà trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo lá số tử vi hàng ngày của người tuổi Mão, trong năm 2021 này, Mão đã gặp khá nhiều khó khăn, vất vả. Có đôi lúc Mão tưởng chừng không thể cầm cự được mà muốn gục ngã. Tuy nhiên, nhờ bản mệnh mạnh mẽ, lại được quý nhân ở bên nâng đỡ nên con giáp này vượt khó ngoạn mục.

Thời gian tới Mão sẽ không còn phải đối diện với nhiều khó khăn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán trong cuối năm nay, người tuổi Mão sẽ phất lên bất ngờ, tài vận vàng son, tiền bạc rủng rỉnh. Con giáp này có thể sẽ được trở thành đại gia siêu giàu, vung tay là ra tiền. Tuy nhiên, chú ý chi tiêu để không đánh mất công sức đã dành dụm trong thời gian dài.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.