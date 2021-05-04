Đúng 0h ngày 5/5, những tuổi được phúc tinh chiếu mệnh, vận trình suôn sẻ bất ngờ, một bước trở thành đại gia, công danh sự nghiệp sáng chói

12 con giáp tử vi 04/05/2021 12:07

Đúng 0h ngày 5/5, không chỉ tiền bạc rủng rỉnh, thu nhập tăng theo cấp số nhân mà cơ hội thăng tiến mở ra phía trước của 3 con giáp may mắn sau khiến ai cũng ước ao ước, hờn ghen.

Tuổi Hợi

Được quý nhân phù trợ, vận tài lộc của Hợi phất lên như diều gặp gió trong ngày 5/5. Công việc suôn sẻ, tiền ùn ùn chui vào túi giúp con giáp này đạt được những thành công ngoài mong đợi của chính họ. Tuy nhiên, Hợi đừng quá ỷ lại vào may mắn mà trở nên lười biếng, hãy tận dụng vận may hiếm có để tích lũy cho tương lai. Trong ngày này, những người cầm tinh con heo hãy thử thách bản thân một chút bằng cách học thêm một kỹ năng nào đó, hay mạnh dạn đầu tư với bạn bè, biết đâu lại khiến túi tiền tăng theo cấp số nhân đấy.

Ngoài may mắn tiền bạc, sách tử vi 12 con giáp còn chỉ rõ Hợi gặp vận may cả chuyện tình duyên. Họ có những tháng ngày hạnh phúc, sung túc bên gia đình và người thân, những mối quan hệ mới cũng mang lại cho Hợi nhiều mối làm ăn tốt đẹp. Những ai đang buồn vì chuyện tình tan vỡ thì cũng được "se duyên" bất ngờ với một nửa hoàn hảo. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sách tử vi 12 con giáp cho hay, tuổi Mão được phúc tinh chiếu rọi nên bản mệnh nhận được nhiều hồng phúc. Nếu có ý định mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư sang lĩnh vực khác thì đây chính là thiên thời với Mão. Người cầm tinh con mèo có công việc thuận lợi, dễ nhận được lời khen ngợi từ đồng nghiệp và sự trọng dụng của lãnh đạo, ngày càng có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, sự nghiệp phát triển vượt bậc, tiền tài rủng rỉnh. Ngoài công việc hàng ngày, con giáp cũng sẽ có lợi nhuận lớn trong đầu tư và quản lý tài chính.

Dù gặp nhiều may mắn về tiền tài, nhưng Mẹo lại không được vận đào hoa như Hợi. Con giáp này có đường tình duyên tắc trở hơn khi gặp phải những "tiểu tam" quấy rối. Tuy nhiên Mèo cũng đừng quá lo lắng, vì sau cùng bạn và người ấy cũng sẽ nắm tay nhau vượt qua được.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những khó khăn, vướng mắc trong công việc của Ngọ ở những ngày trước sẽ tự dưng biến mất, nhường chỗ cho sự trôi chảy suôn sẻ lấn tới. Ngày 5/5, Ngọ không chỉ có cơ hội thăng tiến trong công việc mà thu nhập của Ngọ cũng tăng lên đáng kể. Con giáp may mắn sẽ có nhiều cơ hội hoàn thiện bản thân trong công việc, dễ được lãnh đạo quý trọng, quý nhân phù trợ, công danh sự nghiệp khởi sắc. Tuy nhiên, trong ngày này, những người cầm tinh con ngựa rất dễ bị cấp trên thử thách bằng các nhiệm vụ mới, bạn đừng xem đây là gánh nặng mà hãy chớp lấy cơ hội khẳng định chính mình. Làm giàu không khó, khó là ở chỗ bạn có gan làm giàu hay không.

Đường tình duyên của Ngựa không có nhiều biến chuyển rõ rệt. Các cặp đôi nên nhớ, dù bận rộn đến đâu vẫn nên dành cho nhau thời gian riêng tư, lãng mạn để hâm nóng tình cảm. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Tháng 5 HOAN HỈ, tháng 6 PHÁT TÀI: 3 tuổi may mắn nhận lộc trời ban, tình tiền ĐỎ CHÓI, của nả theo chân về chật két

Tháng 5 HOAN HỈ, tháng 6 PHÁT TÀI: 3 tuổi may mắn nhận lộc trời ban, tình tiền ĐỎ CHÓI, của nả theo chân về chật két

Song hỷ lâm môn, theo tử vi 12 con giáp, đây là 3 tuổi may mắn chuẩn bị đón cơn mưa tài lộc, tiền về như nước, tình duyên cũng thắm đỏ như son trong vòng 2 tháng tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ