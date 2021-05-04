Đúng 0h ngày 5/5, những tuổi được phúc tinh chiếu mệnh, vận trình suôn sẻ bất ngờ, một bước trở thành đại gia, công danh sự nghiệp sáng chói

Được quý nhân phù trợ, vận tài lộc của Hợi phất lên như diều gặp gió trong ngày 5/5. Công việc suôn sẻ, tiền ùn ùn chui vào túi giúp con giáp này đạt được những thành công ngoài mong đợi của chính họ. Tuy nhiên, Hợi đừng quá ỷ lại vào may mắn mà trở nên lười biếng, hãy tận dụng vận may hiếm có để tích lũy cho tương lai. Trong ngày này, những người cầm tinh con heo hãy thử thách bản thân một chút bằng cách học thêm một kỹ năng nào đó, hay mạnh dạn đầu tư với bạn bè, biết đâu lại khiến túi tiền tăng theo cấp số nhân đấy.

Ngoài may mắn tiền bạc, sách tử vi 12 con giáp còn chỉ rõ Hợi gặp vận may cả chuyện tình duyên. Họ có những tháng ngày hạnh phúc, sung túc bên gia đình và người thân, những mối quan hệ mới cũng mang lại cho Hợi nhiều mối làm ăn tốt đẹp. Những ai đang buồn vì chuyện tình tan vỡ thì cũng được "se duyên" bất ngờ với một nửa hoàn hảo.

Sách tử vi 12 con giáp cho hay, tuổi Mão được phúc tinh chiếu rọi nên bản mệnh nhận được nhiều hồng phúc. Nếu có ý định mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư sang lĩnh vực khác thì đây chính là thiên thời với Mão. Người cầm tinh con mèo có công việc thuận lợi, dễ nhận được lời khen ngợi từ đồng nghiệp và sự trọng dụng của lãnh đạo, ngày càng có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, sự nghiệp phát triển vượt bậc, tiền tài rủng rỉnh. Ngoài công việc hàng ngày, con giáp cũng sẽ có lợi nhuận lớn trong đầu tư và quản lý tài chính.

Dù gặp nhiều may mắn về tiền tài, nhưng Mẹo lại không được vận đào hoa như Hợi. Con giáp này có đường tình duyên tắc trở hơn khi gặp phải những "tiểu tam" quấy rối. Tuy nhiên Mèo cũng đừng quá lo lắng, vì sau cùng bạn và người ấy cũng sẽ nắm tay nhau vượt qua được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những khó khăn, vướng mắc trong công việc của Ngọ ở những ngày trước sẽ tự dưng biến mất, nhường chỗ cho sự trôi chảy suôn sẻ lấn tới. Ngày 5/5, Ngọ không chỉ có cơ hội thăng tiến trong công việc mà thu nhập của Ngọ cũng tăng lên đáng kể. Con giáp may mắn sẽ có nhiều cơ hội hoàn thiện bản thân trong công việc, dễ được lãnh đạo quý trọng, quý nhân phù trợ, công danh sự nghiệp khởi sắc. Tuy nhiên, trong ngày này, những người cầm tinh con ngựa rất dễ bị cấp trên thử thách bằng các nhiệm vụ mới, bạn đừng xem đây là gánh nặng mà hãy chớp lấy cơ hội khẳng định chính mình. Làm giàu không khó, khó là ở chỗ bạn có gan làm giàu hay không.

Đường tình duyên của Ngựa không có nhiều biến chuyển rõ rệt. Các cặp đôi nên nhớ, dù bận rộn đến đâu vẫn nên dành cho nhau thời gian riêng tư, lãng mạn để hâm nóng tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả