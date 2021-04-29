Đúng 0h ngày 30/4, 3 tuổi may mắn ngút trời, mở mắt là thấy tiền, lộc lá vây quanh, tiêu pha không cần lo nghĩ

Theo sách tử vi , nổi tiếng là con giáp thông minh, tài năng và linh hoạt trong xử lý tình huống nên Thân được rất nhiều người quý mến, đạt được những thành tựu đáng nể chốn thương trường. Đây cũng là lý do vì sao Thân được cấp trên trọng dụng, tăng lương tăng thưởng liên tục, đặc biệt trong dịp thưởng lễ vừa qua.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, trong ngày cuối tháng 4, Thân sẽ may mắn ngút trời. Cứ mở mắt là thấy có tiền sẵn trong túi, lộc lá cao chất đống đến nổi Thân có số may mắn trúng độc đắc, tiền cứ vơi lại đầy, sung túc an nhàn đến tận giữa năm. Tử vi nêu rõ, Thân nên bớt tính khoe khoang, bởi tiểu nhân dòm ngó sẽ ảnh hưởng đến tiền tài của con giáp này.

Người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, ngoan cường, mạnh mẽ và có chí tiến thủ. Chính vì thế, càng nỗ lực vươn lên Thìn càng lắm của nhiều tiền, tài lộc chất đống, của nả ào ào như thác đổ sau mưa. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, ngày 30/4 của con giáp giàu sang tuổi Thìn sẽ ngập trong biển tiền.

Sách tử vi 12 con giáp nêu rõ, nếu hiện tại đang gặp khó khăn trong công việc Thìn cũng đừng vội nản chí. Tương lai tươi sáng cùng cơ hội thăng chức tăng lương, đếm tiền sái tay sau lễ đang chờ người tuổi Rồng phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng cực khôn ngoan, khéo léo nên không ai có thể qua mặt, ức hiếp Dậu được. Dẫu sinh ra với điều kiện khốn khó hơn người khác, các Dậu chưa bao giờ tự ti về xuất thân của mình. Trái lại, Dậu lại xem đấy là động lực để họ vươn lên, nỗ lực "cải vận", đổi đời trong nay mai.

Trời không phụ lòng người, trong ngày 30/4 tới đây, con giáp may mắn này sẽ được quý nhân chiếu cố, làm gì cũng suôn sẻ thành công. Hãy chú ý đến các mối quan hệ họ hàng xa, hoặc bạn bè lâu năm vì đây có thể là những quý nhân sẽ hỗ trợ cho Dậu. Tài vận dồi dào, tiêu tiền không cần biết số là những gì Dậu nắm chắc trong tay.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả