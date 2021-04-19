Đúng 0h ngày 20/4, MỘT BƯỚC LÊN MÂY, 3 con giáp may mắn được quý nhân phù trợ, biến nguy thành an, tiền vàng đè 'sập cửa'

Những người tuổi Thìn thường mạnh dạn, không e sợ và cũng không bị những ý kiến bên ngoài áp đặt hay ngăn cản. Sách tử vi chỉ rõ, Thìn hãy phát huy những đức tính sẵn có đó để nhận được nhiều sự chú ý trong công việc. Nhờ đó tiền tài cũng không ngừng "chảy vào túi" các Thìn đấy nhé.

Theo tử vi 12 con giáp , đây là thời điểm những người cầm tinh con rồng rất dễ gặp may mắn và được quý nhân phù trợ trong mọi việc. Hãy tích cực mở rộng các mối quan hệ với nhiều người, quý nhân thiên tướng sẽ xuất hiện và định hướng cho bạn những mục tiêu phù hợp với năng lực để có cơ hội nâng cao nhu nhập.

Những người sinh năm Hợi thường may mắn trong các vấn đề tiền bạc, đặc biệt là trong những ngày cuối của tháng 4. Sách tử vi Tân Sửu 12 con giáp cho biết, nhiều khả năng tuổi Hợi sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc, đặc biệt với các mệnh nam.

Tuy nhiên, may mắn lớn cũng đi kèm trách nhiệm lớn. Tính cách vui vẻ, dễ gần của bạn có thể đưa bạn vào một số tình huống khó xử, dễ bị tiểu nhân lợi dụng thời cơ gieo lời gièm pha, ngáng đường sự nghiệp. Nhưng tuổi Hợi rất chân thành và trung thực, vì vậy bạn sẽ vẫn nhận được nhiều sự trợ giúp từ những người xung quanh. May mắn, tiền tài sẽ "gõ cửa" người cầm tinh con heo suốt cả một tuần cuối tháng 4 đấy nên cứ chờ đợi mà đón "tiền vào như nước".

Hãy tận dụng các mối quan hệ xung quanh để có thêm nhiều người giúp đỡ nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn thông minh, giỏi giang, lại còn lạc quan tích cực. Trong số những con giáp, tuổi Tuất có nghị lực phi thường, họ không ngại đối mặt với khó khăn thử thách nên sẽ được nhiều người công nhận tài năng và hỗ trợ hết mình.

Trong cuộc sống, con giáp may mắn này luôn không ngừng cố gắng, nỗ lực, tìm kiếm những điều mới mẻ nên những ngày này, hãy tận dụng sự may mắn để thử đầu tư gì đó xem. Ngoài ra, nhờ quý nhân xuất hiện,quan tâm nâng đỡ nên dù gặp bất kỳ chuyện trở ngại nào Tuất cũng dễ dàng hóa giải. Tháng 4 cũng là cơ hội để Tuất được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng tiến không ngừng.

Tuổi Tuất hãy cứ là chính mình, may mắn tự khắc đến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả