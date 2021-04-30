Dù ai nói ngả nói nghiêng, đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp này quơ tay hốt bạc, sắm sửa nhà đẹp, xe sang ai cũng sốc

Chỉ trong vòng 10 ngày tới đây, những người tuổi Hợi sẽ lại tiếp tục được hưởng phúc lộc nhà trời. Con giáp này nằm trong sổ vàng của Thần Tài, trong thời gian này sẽ chỉ sống trong nhung lụa sung sướng, chẳng có gì phải âu lo.

Hợi rất có năng khiếu làm giàu, con giáp này thường chọn cho mình một hướng đi khác biệt so với những bạn bè đồng trang lứa. Đó vừa là thách thức, cũng vừa là cơ hội để Hợi có thể chứng tỏ bản thân, thu được cho mình những kết quả ngoài sức tưởng tượng khiến người ngoài phải há hốc mồm.

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày nói rằng, trong 10 ngày tới, Mão là con giáp tiếp theo lọt top giàu có, may mắn ngập tràn. Con giáp này dù gia cảnh không thuộc dạng trâm anh thế phiệt, không có sẵn tài sản, đất đai, nhưng những thứ đó là điều chắc chắn sẽ có trong tương lai. Tất cả phụ thuộc vào độ chăm chỉ của Mão, ngoài ra, còn có sự giúp sức của quý nhân và gia đình. Nhất là trong 10 ngày tới, Mão sẽ đối diện với một cơ hội đổi đời có 1 không 2, hãy chú ý nắm bắt đừng để vụt mất.

Nếu chưa phát tài, Mão cũng đừng lo lắng bởi trong 10 ngày tới, con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mặc dù công việc và cuộc sống của Thân hiện tại đang gặp khá nhiều thị phi, tất cả là do những người xung quanh ghen ghét, bày mưu nói xấu, hãm hại; nhưng con giáp này vẫn uung dung tự tại, làm tốt công việc của mình để nhận về thành quả xứng đáng.

Thân không quá quan tâm đến những gì người khác nói về mình, con giáp này chỉ tập trung làm giàu nên thành quả đạt được luôn tốt hơn người khác - Ảnh minh họa: Internet

Bản tính của Thân khá điềm tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể làm lung lay được ý chí làm giàu trong con giáp này. Tử vi 12 con giáp mới nhất có nói, lá số tử vi của Thân trong 10 ngày tới vô cùng tốt, con giáp ngày cần chú ý đến cơ hội thăng tiến sự nghiệp để đổi đời.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.