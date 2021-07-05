Đầu tháng 7 nóng như đổ lửa, 3 con giáp trúng đậm khi được 'mát rười rượi' vì cơn mưa tài lộc, tiền bạc trút ào ào

12 con giáp tử vi 05/07/2021 18:30

Đầu tháng 7 nóng như đổ lửa, 3 con giáp may mắn vẫn trúng đậm khi được 'mát rười rượi' vì cơn mưa tài lộc, tiền bạc trút ào ào.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý vận mệnh có thủy sinh tài, nên tài lộc bản chất tự nhiên luôn thuận lợi. Tháng 6 vừa qua, vận thế chung của con giáp đi xuống, gây ảnh hưởng nhất định đến tài vận.

 

Tuy nhiên những ngày vất vả của con giáp sẽ không kéo dài, sang tháng 7 này, phúc tinh Tam Đài ngự tại Tài Bạch cung soi chiếu, tài lộc của con giáp may mắn khởi sắc trở lại. Con giáp nhận được nhiều khoản tiền bất ngờ, hoặc dưới dạng quý nhân hỗ trợ đầu tư. Bản mệnh thoát khỏi gánh nặng tiền bạc, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, từ đây phất lên không ngờ.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi trong tháng 7 được Nguyệt Đức cát tinh chiếu mệnh nên vận khí tốt, dự báo thay đổi được hoàn cảnh trước đây về tài lộc và vận may trong sự nghiệp.

Đây là thời điểm thời cơ tìm đến, con giáp sẽ gặt hái thành quả, là trái ngọt mình dày công vun trồng bao ngày. Tuổi Mùi biết làm giàu bằng cái đầu của mình, những khoản đầu tư của con giáp bắt đầu sinh lợi. Việc kinh doanh cũng ngày càng thu hút khách hàng, tiền bạc đổ về mỗi ngày. Bản mệnh từ nay có cả công danh sự nghiệp và cả khối tài sản trong tay.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi lười biếng nhưng không ngốc nghếch. Chỉ cần tuổi Hợi tìm được công việc mình yêu thích, con giáp sẽ không nề hà điều gì, dồn hết trí thông minh, sự sáng tạo, đạt tới đỉnh cao thành công. Tháng 7 này chính là thời điểm để bản mệnh phát huy điều đó.

Tháng 7 này, con giáp có phúc khí hơn người, đặc biệt có may mắn trong chuyện tiền bạc. Bất cứ công việc nào bản mệnh chạm tay vào cũng sinh ra tiền, làm đâu thắng đó, lợi nhuận gấp 5, gấp 10. Người tuổi Hợi kiếm được nhiều tiền bạc, cơ hội và sẽ tỏa sáng tại nơi làm việc.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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