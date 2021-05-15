Cuối tuần này (15-16/5/2021): Thần Tài gọi tên Tuất – Thìn – Dậu, hốt bạc mỏi tay, tiền vàng chất đống, sự nghiệp 'lên hương' thăng tiến không ngừng

12 con giáp tử vi 15/05/2021 09:37

Những ngày trước vất vả ra sao không cần biết, nhưng vào cuối tuần này, thời vận của 3 con giáp may mắn Dậu - Thìn - Tuất tăng cao bất ngờ, không những làm việc gì cũng suôn sẻ mà còn thu hút được rất nhiều tài lộc.

Tuổi Dậu

Cuối tuần này là thời điểm hết sức thuận lợi cho tuổi Dậu. Trờ̀i sinh tuổi Dậu là những người hiền lành, tốt bụng nên có nhiều quý nhân phù trợ, đưa đường dẫn lối hỗ trợ họ hết sức cả trong công việc lẫn cuộc sống. Tử vi cho thấy, vì được sao tốt chiếu rọi nên thứ Bảy và Chủ Nhật này, người tuổi Dậu sẽ gặp may mắn trong nhiều lĩnh vực, từ chuyện làm ăn cho tới sức khỏe cũng như tình duyên.

Những người tuổi Dậu làm kinh doanh gặp quý nhân vượng vận. Đem tới nhiều lợi ích về kinh tế, như cung ứng hàng hóa rẻ, trợ giúp về tiền bạc… rất có lợi để bản mệnh mở rộng quy mô sự nghiệp. Như vậy lợi ích cũng mở ra gấp nhiều lần. Quý nhân vận giúp những người làm việc dựa vào quan hệ sẽ được lợi lộc. Những người làm nghề tự do hoặc văn phòng cũng đều có cơ hội phát triển tốt, thu nhập gia tăng đáng kể.

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Cuối tuần này là thời điểm hết sức thuận lợi cho tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một trong 3 con giáp may mắn cuối tuần này. Bởi lẽ thời điểm này, bản mệnh sẽ giã biệt quãng thời gian hao hụt tiền tài, hao tổn tâm trí của những ngày trước đó. Tuổi Thìn sẽ tự gây dựng cho mình cơ đồ, sự nghiệp vững chắc, thậm chí là khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Tử vi cũng cho thấy tuổi Thìn có duyên với tiền bạc, được Tài tinh bảo trợ, chắc chắn sẽ làm ra rất nhiều tiền hoặc được hưởng lợi từ ai đó, cuộc sống nhờ thế mà an nhàn, sung túc. Bản mệnh cũng sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để đổi đời. Đối với những người kinh doanh thì đây là giai đoạn hoàng kim để đầu tư, chỉ cần nắm bắt tốt thời cơ, việc trở thành đại gia chỉ trong chớp mắt.

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Tuổi Thìn là một trong 3 con giáp may mắn cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người thông minh, hiền lành, luôn xử sự mọi chuyện thiên về cảm tính hơn lý tính nên được những người xung quanh yêu mến. Cuộc sống tuổi Tuất cũng như những con giáp khác, cũng trải qua nhiều biến cố, khó khăn, hay thậm chí phải đối mặt với thử thách lẫn sự hy sinh.

Nhưng vào 2 ngày cuối tuần này, tuổi Tuất sẽ lấy lại được những gì đã mất. Bởi lẽ đây là thời điểm tam hợp của bản mệnh, không những con giáp này gặp được nhiều may mắn mà bên cạnh còn có nhiều quý nhân tương trợ mọi việc.

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2 ngày cuối tuần này, tuổi Tuất sẽ lấy lại được những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Thần Tài cũng ở bên che chở, những cơ hội kiếm tiền không ít, con giáp này lại biết nắm bắt thời cơ thì không lo thiếu tiền tiêu. Sự tăng trưởng vượt bậc của tài vận mang đến nhiều nguồn thu vững chắc, chính tuổi Tuất cũng phải bất ngờ trước những may mắn mà mình đang có.

(*)Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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