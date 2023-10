Tháng 4 âm lịch, 3 tuổi đuổi hết vận xui, đón chào ĐẠI HỶ, đường làm ăn vượng phát, gánh BẠC TỶ đến mỏi lưng

Tháng 4 âm lịch vừa đến, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ đuổi sạch vận xui, đón chào đại hỷ, may mắn theo chân đến nhà, lộc lá xung thiên, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, đặc biệt có cơ may trúng mối làm ăn lớn.

Tuổi Sửu Trời sinh Sửu vốn là con giáp hiền lành, lương thiện và luôn biết cách đối xử, kính trên nhường dưới. Dù không giàu có hơn ai nhưng Sửu vẫn sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, con giáp này chẳng hề suy tính thiệt hơn. Thế nên, càng về hậu vận, con giáp này càng thêm phúc phần, làm gì cũng được ơn trên để mắt. Những tháng đầu năm nay, Sửu làm gì cũng khó thành do sao xấu chiếu mệnh, mọi cố gắng đáp đền dường như chưa nhận được thành quả xứng đáng. Đừng lo nữa, tử vi 12 con giáp nêu rõ, từ tháng 4 âm lịch trở đi, Sửu sẽ rũ sạch vận xui, đón may mắn về nhà. Đúng lúc này, cấp trên sẽ để ý giao cho dự án lớn, người làm kinh doanh sẽ có đường để mở rộng nghiệp làm ăn. Từ nay đến cuối năm, nếu hay lam hay làm, con giáp này sẽ giàu sang vô đối, mua nhà sắm xe, bạc tỷ trong tay là những gì trong tầm tay của Sửu. Tuổi Thìn Theo tử vi ngày mới, tháng 4 âm lịch tới đây, Thìn là con giáp may mắn hốt hết của nả trong thiên hạ. Thìn đang có tinh thần tốt, luôn tỏa ra năng lượng tích cực nên công việc khá suôn sẻ, ít khi gặp trục trặc như trước đây. Vào giữa tháng, Thìn thông minh hơn trong mọi kế hoạch nên bắt tay vào việc gì cũng giải quyết êm đẹp, ít khi xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, tháng này, quý nhân xuất hiện nâng đỡ nên Thìn có số tiền bạc không thiếu, tha hồ tiêu xài cứ hết rồi lại đầy. Tử vi nhắc nhở, con giáp may mắn tuổi Thìn chớ vội khoe khoang tiền của, tiểu nhân đang vây quanh, họa thị phi, gièm pha sẽ có, việc này có thể ảnh hưởng đến đường thăng tiến, phát tài của Thìn. Tuổi Tuất Sách tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, trong vòng 30 ngày tới, Tuất sẽ có thể gặt hái được nhiều thành công viên mãn. Trong khi nhiều người đang than nghèo kể khổ, con giáp tuổi Tuất lại bận đếm tiền sái tay. Theo tử vi, ngoài năng lực thì không thể phủ nhận sự may mắn và phúc đức đã giúp Tuất phất lên trông thấy trong tháng 4 âm lịch. Với người chưa có việc làm, bạn có thể sẽ gặp cơ hội tối từ Rằm tháng Tư. Hãy mạnh dạn thử sức dù cho đó là công việc hoàn toàn mới đi chăng nữa. Với người buôn bán hoặc làm công ăn lương, lộc lá cao đến mức Tuất có thể trúng thầu hợp đồng lớn hoặc kéo về lượng khách hàng khủng nhờ tiếng lành đồn xa. Từ đây, tiền túi rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy là lá số tử vi trời sẽ an bài cho Tuất. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả