Cuối tháng 3 âm lịch, 4 con giáp này làm ăn bội thu, rũ bỏ tai ương, hứng trọn phúc lộc của nhà trời

12 con giáp tử vi 02/05/2021 06:31

Dự đoán của tử vi hàng ngày cho thấy, cuối tháng 3 âm lịch này, có 4 con giáp sẽ liên tục lọt hố vàng, làm ăn thuận buồm xuôi gió, thu toàn tiền tỷ về tay.

Tuổi Sửu

Sách trời đã chỉ rõ, trong cuối tháng 3 âm lịch này, những người tuổi Sửu sẽ có một sự thăng tiến ngoạn mục trong công việc. Do bản tính chăm chỉ, làm việc luôn đặt cái tâm lên trên hết nên Sửu được cấp trên chỉ định cho vị trí cao, bất ngờ quản lý cả chục người. Đến cả trong mơ, Sửu cũng khó có thể nào tưởng tượng được phúc phần mà mình sắp được hưởng thụ trong thời gian sắp tới.

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Có nằm mơ thì Sửu cũng không thể tưởng tượng được sự giàu sang sắp ập đến mình trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Việc làm ăn của Tỵ trong thời gian qua đã gặp không ít khó khăn, vừa đến từ yếu tố khách quan, vừa là do chủ quan của Tỵ. Con giáp này có tính hay tin người, nên đã bị lừa không ít tài sản. Tử vi hàng ngày có nói, thời gian tới, Tỵ sắp bước vào thời kỳ làm ăn khởi sắc trở lại, nhưng vẫn nên chú ý tránh để bị lừa mất hết tiền tài lần nữa. Đặc biệt là trong cuối tháng 3 âm lịch, Tỵ sẽ được quý nhân tìm đến tương trợ, chỉ cần làm 1 có thể thu về đến 100.

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Cuối tháng 3 âm lịch, việc làm ăn của Tỵ sẽ bắt đầu khởi sắc trở lại, tiền tài con giáp này thu về sẽ vô cùng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Lá số tử vi của Thân trong những ngày cuối tháng 3 âm lịch cho thấy, vận mệnh của con giáp này rất tốt, có xu hướng đi lên theo một đường thẳng. Bản thân của giáp này đã có nhiều trải nghiệm trong công việc và cuộc sống nên không gì có thể làm khó được. Thân dễ dàng tự tìm được hướng đi đúng đắn mang lại tài lộc cực khủng cho mình. Nhờ đó mà trong cuối tháng 3 âm lịch, Thân dễ có khả năng tậu đất, tậu nhà và xe hơi.

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Cuối tháng 3 âm lịch, do quá giàu có nên con giáp này có thể sẽ sắm được xe sang nhà lầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Rũ bỏ sạch những vận xui, trong những ngày cuối cùng khép lại tháng 3 âm lịch này, những người tuổi Dậu sẽ chỉ còn may mắn vây quanh. Dậu không cần phải lo lắng về tiền nong hay công việc nữa. Bản thân con giáp này đã cố gắng không ngừng nghỉ và quyết tâm làm giàu. Thật may vì trong thời gian tới, Thần Tài đã nghe rõ lời khẩn cầu của Dậu. Con giáp này sẽ được hưởng trọn tài lộc, vận khí xung thiên, đời sống dư dả, êm xuôi ai cũng ghen tỵ.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Dù ai nói ngả nói nghiêng, đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp này quơ tay hốt bạc, sắm sửa nhà đẹp, xe sang ai cũng sốc

Dù ai nói ngả nói nghiêng, đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp này quơ tay hốt bạc, sắm sửa nhà đẹp, xe sang ai cũng sốc

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp này được tử vi hàng ngày dự đoán sẽ giàu lên bất chấp, dù ai có nói gì vẫn ung dung tự tại hưởng phúc lộc trời cho.

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