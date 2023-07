Cách hóa giải vận xui cho 12 con giáp để đón tài lộc may mắn đầu năm 2022

Dưới đây là cách để hóa giải vạn xui của 12 con giáp, dù sao thì “có kiêng có lành” cũng luôn được ông bà xưa tâm niệm để mang lại may mắn cho bản thân như:

Nhìn lại năm cũ đã trôi qua, bất kể con giáp nào cũng phải đối mặt với đôi điều khó khăn, vất vả, những năng lượng cũ cũng đã đến lúc cần được thanh tẩy. Với năm mới 2022, chúng ta cũng nên chuẩn bị sửa sang tâm hồn, gột rửa vận xui để đón năm Nhâm Dần 2022 đầy thuận lợi, may mắn và nhiều khởi sắc hơn.

Các loại tinh dầu thiên nhiên kết hợp với đèn đốt tinh dầu cũng khá ổn để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong ngôi nhà của bạn. Nhưng nhớ là chỉ dùng tinh dầu thiên nhiên, không nên dùng tinh dầu hóa học kẻo sẽ gây hại cho sức khỏe mọi người.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xông trầm hay đốt trầm hương phong thủy trong nhà cũng là một cách hữu hiệu để loại bỏ xui xẻo và “tà khí”, giúp tăng cường năng lượng dương trong không gian sống. Đối với trầm hương, bạn nên chọn các loại hương nồng như gỗ đàn hương hoặc hoa nhài, và nên chọn mua tại những cửa hàng uy tín để tránh mua phải trầm hóa học.

Tuổi Sửu: Dọn dẹp nhà cửa

Với một người có tính cẩn thận và gọn gàng như tuổi Sửu, cách nhanh nhất giúp bạn xua đuổi vận xui từ năm cũ ra khỏi cuộc sống hiện tại chính là chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Giữ cho không gian sống sạch sẽ, thơm tho là cách mời gọi may mắn đến nhanh nhất.

Việc sống trong một ngôi nhà bừa bộn sẽ ngăn cản nguồn năng lượng tốt di chuyển quanh nhà, hơn nữa còn cản trở khả năng tập trung suy nghĩ và sáng tạo của bạn, từ đó kéo theo rất nhiều điều xui xẻo, khiến công việc, cuộc sống khó gặp may mắn.

Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng là cách “tẩy uế” vô cùng hiệu quả mà tuổi Sửu nên áp dụng ngay. Cách này có thể cung cấp cho bạn nguồn năng lượng mới và đem lại cho bạn khả năng thay đổi vận xui thành vận may.

Không cần phải làm gì quá phức tạp hay nghĩ đến việc thuê đội ngũ dọn dẹp, theo tuvingaynay.com bạn có thể bắt đầu ngay bằng việc dọn từ những thứ nhỏ nhất – thu thập những vật dụng bạn không thích hoặc không sử dụng và bỏ chúng đi. Sau đó hãy lau dọn toàn bộ nhà cửa – lau sạch mạng nhện và bụi bẩn.

Mỗi ngày làm một chút hoặc chi nhỏ không gian sống thành nhiều phần để tránh vì thấy mệt mà nản lòng bạn nhé. Tin chắc rằng sau khi làm xong, nhìn lại không gian tươm tất sạch sẽ thơm tho, bạn sẽ thấy tâm trạng được cải thiện đáng kể đấy.

Tuổi Dần: “Sửa sang” tâm hồn

Trong suốt một năm 2021 đầy biến động vừa qua, tuổi Dần đã không ít lần phải trầy da tróc vảy vì những sóng gió ập đến. Bộn bề cuộc sống đã khiến bạn phải chịu rất nhiều áp lực, dần đánh mất sự tự tin, tinh thần cũng không còn duy trì được sự hứng khởi vốn có.

Vậy nên trong những ngày cuối năm này, nếu như người khác có thể xả xui bằng việc dọn dẹp nhà cửa, thì đối với những chú Hổ, cách “tẩy uế” phù hợp nhất với bạn chính là hãy sửa sang lại tâm hồn của mình trước tiên.

Bạn có thể thay đổi phong thủy bản thân trước khi bước sang năm mới bằng cách làm mới tâm hồn mình cho đẹp và chỉn chu hơn. Hãy thả lỏng tinh thần và dọn bỏ những điều tiêu cực cùng những người “lạc tần sóng” với mình ra khỏi cuộc sống.

Ngoài cách trên, bạn cũng phải tập thói quen cho bản thân luôn sống trong tâm thái tích cực, suy nghĩ tích cực, nói lời nói tích cực, hành động tích cực.

Đồng thời không quên rèn luyện tính tự giác và kỷ luật trong công việc cũng như trong tập thể; luôn phải lập kế hoạch và tỉ mỉ, kỹ càng, cẩn thận trong mọi công việc cũng như cuộc sống, tránh bị áp lực dễ dẫn đến những điều không hay xảy ra.

Làm được những điều này, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, tự tin chào đón năm 2022 mà chẳng lo bất cứ thách thức nào có thể quật ngã bản thân nữa.

Tuổi Mão: Dùng phụ kiện phong thủy, bùa cầu may

Người tuổi Mão nếu muốn tăng thêm vận may cho bản thân trong năm mới đang tới và xua tan những điều kém may trong năm cũ, thì có thể chọn cho mình những món trang sức hay phụ kiện phong thủy phù hợp để hút thêm năng lượng may mắn của tự nhiên.

Cách đơn giản nhất là hãy sử dụng đá phong thủy để đeo tay, làm nhẫn hay trưng bày trực tiếp ở bàn làm việc của mình để thu hút nguồn năng lượng tích cực và đuổi xui xẻo đi.

Để mang lại hiệu quả cao nhất, bạn hãy đến những cơ sở chuyên nghiệp cung cấp vật phẩm phong thuỷ để được tư vấn tốt nhất về loại đá hợp với mệnh của mình bạn nhé!

Bên cạnh vật phẩm phong thủy, sử dụng bùa cầu may cũng là cách tẩy uế rất thích hợp với người tuổi Mão. Bên cạnh những quan niệm sai lệch về bùa chú thì vật dụng này cũng được xem là có thể mang lại nguồn năng lượng hoá giải được những xui xẻo và mang lại may mắn cho người sử dụng.

Bạn có thể xin một chiếc bùa may mắn ở những nơi tâm linh như chùa chiền, và hãy cất giữ nó ở những nơi trang trọng như đeo lên cổ sẽ giúp xua xui đón may hiệu quả.

Tuổi Thìn: Loại bỏ đồ cũ, hỏng

Quá nhiều nguồn năng lượng cũ đang ứ đọng trong cuộc sống của người tuổi Thìn, cản trở bước tiến của bạn. Và nếu không sớm tìm cách loại bỏ, chúng có thể tiếp tục gây ảnh hưởng cho vận khí của bạn trong năm 2022 tới.

Vậy nên bạn cần nhanh tay dọn dẹp và loại bỏ những món đồ cũ, hỏng, võ hay không còn dùng nữa trong nhà, để có thể thanh tẩy một lượt các nguồn năng lượng không may, từ đó có chỗ cho các năng lượng mới hơn và tích cực hơn tìm đến.

Thực tế là nhiều người có thói quen tiết kiệm và luôn giữ lại những đồ dùng đã cũ, hòng đặc biệt là bát, chén đã bị sứt mẻ vì nghĩ rằng sẽ được dùng vào một lúc hay cho mục đích nào đó.

Thế nhưng theo quan niệm của phong thủy, việc tích trữ quá nhiều đồ đạc cũ hỏng trong nhà sẽ khiến cho công việc làm ăn gặp trắc trở, con người bị tiêu hao năng lượng. Tuổi Thìn phải hết sức lưu ý vấn đề này.

Các loại chén, đĩa sứt mẻ nên được thay thế bằng đồ mới. Ngoài ra, khi dọn nhà vào cuối năm, bạn cũng nên vứt bớt những món đồ cũ không dùng đến. Nếu cảm thấy tiếc vì chúng vẫn có thể dùng được, hãy đem cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn hoặc đem tới các cơ sở thu gom, tái chế để được dùng đúng mục đích.

Tuổi Tỵ: Dọn dẹp bàn làm việc

Theo phong thủy, nhà ở nếu chứa quá nhiều đồ đạc sẽ vô tình khiến cho không gian đó trở nên nặng nề và khó chịu hơn.

Đặc biệt là khu vực bàn làm việc, nếu nơi này không được dọn dẹp sạch sẽ thì sẽ khiến cho người ngồi làm việc tại đó nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực, khó có thể tập trung vào công việc đang làm.

Do đó, dọn dẹp lại bàn làm việc của mình cho gọn gàng và sạch sẽ là cách hữu hiệu để tuổi Tỵ xua đuổi xui xẻo và đón thêm nhiều may mắn trong năm 2022.

Khoa học cũng đã chứng minh, mặt bàn giản dị, sạch sẽ giúp ta có tinh thần thoải mái; mặt bàn lộn xộn, cáu bẩn sẽ khiến tinh thần phiền não, u buồn. Vậy nên bất kể vì lý do gì khiến bạn bỏ bê không dọn dẹp, chăm sóc bàn làm việc cũng sẽ khiến vận may của bạn bị suy giảm, công việc ngưng đọng không hanh thông.

Cách xử lý nhanh chóng và tốt nhất đó là phải loại bỏ những thứ không còn sử dụng nữa. Sắp xếp, bố trí và loại bỏ các giấy tờ không cần thiết nữa cũng có nghĩa là bản mệnh đang làm cho đầu óc của mình trở nên sáng suốt trở lại.

Bạn cũng có thể bổ sung cây xanh để bàn giúp tăng thêm nguồn sinh khí, từ đó dễ dàng đạt được sự thăng tiến trong sự nghiệp trong năm mới.

Tuổi Ngọ: Thay đổi không gian sống

Để “tống khứ” hết vận xui trong năm cũ này, tuổi Ngọ có thể thay đổi phong thủy nhà ở hay không gian sống để cải thiện năng lượng, đón thêm nhiều trường khí tích cực vào nhà.

Bạn có thể tham khảo và thử sắp xếp lại nội thất trong nhà để thay đổi dòng chảy năng lượng, tăng cường sinh khí. Nếu có điều kiện hơn, hãy sơn lại nhà để đem lại sức sống mới cho ngôi nhà của bạn.

Nếu như ghế sofa da hoặc các món đồ nào đó trong không gian nhà bạn đã quá cũ, bị hỏng thì tốt nhất bạn nên thay bằng món đồ mới.

Điều này vừa đem lại giá trị thẩm mĩ cho không gian vừa có ý nghĩa phong thủy giúp đem lại nguồn năng lượng mới, không khí mới vào không gian của bạn, tạo nên nhiều may mắn hơn.

Tuổi Mùi: Trồng thêm cây xanh

Muốn xua đuổi tà khí từ năm cũ, tuổi Mùi sẽ cần đến một nguồn sinh khí tươi mới và trong lành đến từ cây xanh trong không gian sống của mình. Bởi vậy, đừng ngại đặt thêm cây ở bàn làm việc và tại nhà.

Thay vì mua một món nội thất hay vật dụng trang trí đắt tiền, bạn có thể tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ và dành khoản chi phí hợp lý để mua một vài cây cảnh. Có rất nhiều loại cây hoa cảnh mang phúc lộc, may mắn đến cho gia đình trong dịp năm mới.

Hơn nữa, sự góp mặt của những loại cây này không chỉ mang đến cảm giác thư giãn, vui vẻ, hạnh phúc cho mọi người trong dịp đầu năm mà sự hiện diện của chúng cũng có thể giúp không gian đẹp ấn tượng, tươi tắn và sinh động hơn.

Một điều kị cần phải chú ý là bạn không nên chọn các loại cây có gai cho căn nhà trong những ngày cuối năm, đầu năm mới vì sẽ tạo nên nguồn năng lượng không tốt.

Tuổi Thân: Xông nhà bằng muối, thuốc bắc

Muối không chỉ là thứ gia vị quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của con người mà còn được sử dụng để xả xui rất hiệu quả.

Theo phong thủy, muối có tính mặn, có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình.

Do đó, tuổi Thân có thể sử dụng thứ gia vị gắn bó thường ngày này để xua tan những nguồn năng lượng xấu gây ra những cảm xúc tiêu cực, uể oải khiến vận khí của mình bị hao hụt.

Cách xông nhà bằng muối như sau: cho muối biển vào nồi hoặc chảo rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối. Sau đó, bạn châm lửa đốt và chờ cho cồn cháy hết. Cuối cùng, bạn cho phần muối được đốt cháy này vào túi và mang ra ngã 3 bỏ đi là được.

Trong khi đốt, bạn nên đóng cửa để tránh gió thổi vào. Sau khi thực hiện xong cách xông nhà bằng muối này, bạn hãy mở cửa ra để ngôi nhà có thể đón nhận được những năng lượng mới, tích cực hơn.

Bên cạnh muốn, bạn cũng có thể sử dụng các vị thuốc dân gian để xông nhà. Hiện nay có khá nhiều cơ sở thuốc bắc, thuốc nam có bán những gói thuốc xông nhà giúp hoá giải xui xẻo. Bạn có thể trộn thuốc cùng bột ớt và đốt trên lò than, kéo nó từ trong nhà ra đến cửa. Xui xẻo cũng từ đó sẽ đi ra khỏi nơi ở của bạn.

Ngoài ra, cầm một nắm muối và ném qua vai trái (từ trước ra sau lưng) cũng là cách xua đuổi những vận đen đủi.

Tuổi Dậu: Tắm lá thơm

Theo quan niệm từ xưa, để xả đi những cái xui rủi thì cần phải thanh tẩy cơ thể, làm cho những cái không may bám lấy mình bay đi. Việc sử dụng những loại lá tắm tẩy uế không chỉ có tác dụng giải vận xui, tiễn những vận đen đủi của năm cũ mà còn nhiều tác dụng khác đối với sức khỏe con người.

Cho nên tắm lá thơm là một cách xua tan vận đen năm cũ hữu hiệu cho người tuổi Dậu. Tinh dầu từ lá thơm như lá bưởi, mùi già, sả, hương nhu, bưởi, tía tô, kinh giới… sẽ giúp tước bỏ mọi năng lượng tiêu cực đang quấn lấy bạn.

Trong nền văn hóa Việt Nam, hoa lá luôn mang ý nghĩa “tẩy trần”. Chúng được xem là thứ có thể thanh tẩy những tà uế, giúp con người thanh tịnh cả về cơ thể lẫn linh hồn. Khi cơ thể thanh tịnh, uế khí bất xâm nên bạn sẽ nhanh chóng thu hút được luồng vượng khí tốt lành và nguồn năng lượng tích cực hơn.

Tuổi Tuất: Dọn dẹp những thứ tiêu cực

Những năng lượng tiêu cực khi bị ứ đọng lại trong cơ thể sẽ khiến bạn thường xuyên thấy uể oải và nặng nề. Để có thể đón năm 2022 may mắn hơn, tuổi Tuất cần dọn dẹp và loại bỏ những thứ tiêu cực đang án ngữ trong cuộc sống của mình.

Đó có thể là các mối quan hệ tiêu cực trong công việc lẫn cuộc sống, hay nỗi thù hận chưa nguôi ngoai trong lòng bạn. Chừng nào bạn còn giữ những mối thù hận trong lòng, hạnh phúc thực sự sẽ chưa thể bước tới bên bạn.

Việc cứ ôm khư khư điều không vui trong quá khứ cũng sẽ chỉ làm ngăn chặn dòng chảy của năng lượng tích cực. Bằng việc căm ghét người khác, bạn đang tự hành hạ chính mình hơn là trả thù những người làm bạn tổn thương.

Vậy nên hãy buông bỏ, cho qua và tha thứ cho quá khứ để nhận được những năng lượng tuyệt vời hơn trong năm mới nhé!

Tuổi Hợi: Làm từ thiện

Để thu hút may mắn đến với mình và đẩy xa vận xui khỏi cuộc sống, người tuổi Hợi có thể lựa chọn cách tăng cường làm việc thiện để bản thân gặp được “thiện nghiệp”.

Theo niềm tin của dân gian, tạo những điều tốt lành ắt gặp những điều tốt lành. Khi thấy đã quá mệt mỏi bởi những vận xui liên tiếp nhau kéo đến, bạn hãy cùng với nhóm bạn hoặc có thể tự mình đi làm từ thiện ở những trung tâm trẻ em, người già,…

Không chỉ là một cách giúp bạn đón rước những may mắn, nó còn giúp cho cuộc sống của bạn trở nên thư thã và thoải mái hơn khi mình được làm một công việc ý nghĩa giúp đỡ cho xã hội.

Ngoài ra, bạn cũng phải tập cho bản thân mình từ trong nội tâm nhẹ nhàng buông xả những ân oán, những thị phi… Giữ mồm giữ miệng không nói lời nói làm tổn thương người khác hay tổn thương chính mình.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).