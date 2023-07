Lá số tử vi khoa học 2022 của 12 con giáp: Đổi mới trên nhiều phương diện

Sang năm 2022, gặp đúng năm tuổi và phạm cục diện Trực Thái Tuế, người tuổi Dần gặp khá nhiều bất lợi và biến động ở khắp các phương diện của cuộc sống.

Người xưa thường nói: “Đương đầu Thái Tuế, vô phúc liền có họa”, tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào. Dưới tác động của Thái Tuế, tư tưởng đương số bất ổn, dễ thay đổi theo hướng mới, công việc làm ăn vì thế mà dịch chuyển theo, có xu hướng đi làm ăn xa hoặc thay đổi nơi làm việc.

Trong năm tiêu pha tiền bạc nhiều, đầu tư kinh doanh càng lớn càng khó thu hồi vốn, nên tính toán thận trọng khi hùn hạp làm ăn.

Tình cảm lứa đôi thiếu hài hòa, gia đạo bất ổn, nhiều chuyện phiền muộn phải lo lắng không yên. Ngoài ra cần đề cảnh giác vướng họa thị phi, kiện cáo pháp luật gây hao tổn tiền bạc...

Tuổi Mão

So với năm trước, vận khí năm 2022 của người tuổi Mão thêm vài phần cát lành, tuy nhiên chưa đến độ rực rỡ.



Mão gặp Dần ở tâm thế bình hòa, công việc làm ăn đều đều, ổn định với những ai làm công ăn lương. May mắn có thêm Chính Quan, Chính Ấn cát tinh hỗ trợ nên cũng đạt được ít nhiều thành công hay sự thăng tiến. Có điều, tất cả vẫn ở mức khiêm tốn.

Tiền bạc đủ tiêu pha trang trải cuộc sống chứ cũng không dư dôi nhiều. Nữ mạng kiếm tiền tốt hơn nam mạng nhưng cũng khó tích lũy vì vướng bận nhiều mối lo. Kinh doanh, đầu tư nếu chuyển hướng khác sẽ có lợi hơn.

Năm có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá cát lành. Nhưng lưu ý dấu hiệu phản tác dụng của đào hoa quá vượng, gia đạo có nhiều xáo trộn, chủ về mâu thuẫn tình cảm do kẻ xấu phá hoại. Sức khỏe khá tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, chú ý vấn đề xe cộ...

Tuổi Thìn

Dưới góc độ tử vi học cho thấy, năm 2022 chưa thực sự lý tưởng dù đã có dấu hiệu khởi sắc hơn so với năm ngoái bởi đương số đã bước vào năm hạn Tam Tai 2022, vận khí ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.



Công việc làm ăn có sự mở mang thêm nhưng bước đầu còn gặp khó. Tài lộc tốt hơn so với năm trước nhưng tiêu hao cũng nhiều do tư tưởng có thiên về lối sống hưởng thụ nhiều hơn, tiền bạc đủ tiêu pha, không phải nợ nần, có lộc kinh doanh buôn bán.

Gia đạo có điềm tang chế, chú trọng hơn tới sức khỏe của người lớn tuổi và trẻ nhỏ trong nhà. Tình cảm lứa đôi có cải thiện nhưng vẫn khó yên bề gia thất. Sức khỏe không có gì đáng ngại ngoài các trận ốm vặt và một số bệnh do suy nghĩ quá nhiều mà ra...

Tuổi Tỵ

Tử vi năm 2022 tuổi Tỵ được đánh giá bán cát bán hung, hung cát đan xen khó phân định hơn kém. Trong khi cục diện Hình Thái Tuế kéo đến vận xui thì hai cát thần Chính Tài và Chính Quan lại giúp tháo gỡ khó khăn.



Theo đó công việc làm ăn tuy có thay đổi nhưng đa phần không mang nhiều may mắn như ý muốn. Một mặt được quý nhân giải vây lúc nguy nan, mặt khác tiểu nhân vẫn hoành hành, cản trở con đường thăng tiến.

Tiền bạc tuy kiếm ra nhưng tiêu pha cũng nhiều. Thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính, ít thu nhập ngoài luồng nên tiền bạc đủ dùng, ít phải vay mượn nợ nần.

Tình cảm gặp khó, gia đạo thiếu hòa khí, vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Sức khỏe giảm sút hơn trước, đi xa gặp bất lợi, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc sông nước...

Tuổi Ngọ

Nhâm Dần được đánh giá là năm khá cát lành đối với người tuổi Ngọ. Cục diện Tam Hợp chống lưng, công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.



Lại thêm nhiều cát tinh chiếu mệnh, tử vi năm 2022 tuổi Ngọ “như gấm thêm hoa”, ở mỗi độ tuổi đều đạt được thành công nhất định. Tài lộc vì thế mà hanh thông, thích hợp đầu tư, kinh doanh đa dạng, hứa hẹn ngày bội thu.

Tình duyên ngày càng thuận lợi, gia đạo hài hòa đón hỷ tín thêm con thêm cháu hoặc tin vui từ xa đưa tới. Sức khỏe không có gì quan ngại, ốm đau dễ gặp thầy gặp thuốc, nhanh chóng lành bệnh...

Tuổi Mùi

Nếu tử vi tuổi Mùi năm 2021 là một nốt trầm thì năm 2022 là cơ hội để đương số được bù đắp, hướng tới sự thăng hoa rực rỡ.



Dưới tác động tích cực của cục diện Nhị Hợp cộng với ngũ hành Tương sinh lưu niên, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành.

Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.

Tình cảm, gia đạo hài hòa, có hỷ tín đưa tới, trong năm ắt có thêm người thêm của. Sức khỏe có phần giảm sút hơn trước nhưng không quá nghiêm trọng, đề phòng bệnh cũ tái phát phải can thiệp dao kéo...

Tuổi Thân

Tiến vào năm Nhâm Dần, người tuổi Thân vừa chịu sự kìm hãm của Xung Thái Tuế, vừa gặp hạn Tam Tai 2022, báo hiệu một năm vất vả, hao tổn nhiều công sức cũng như tiền tài.



Công việc làm ăn gặp khó, thay đổi liên tục, đa phần theo hướng xấu. Kinh doanh buôn bán hay đầu tư gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng do Đại Hao gây nhiễu. Đề phòng bị trộm cắp tài sản, lừa đảo hoặc tiểu nhân quấy phá gây tiền mất tật mang.

Gia đạo, tình cảm nhiều phiền muộn, đa phần do áp lực công việc và tài chính tác động. Sức khỏe không được tốt, dễ mắc các chứng bệnh liên quan đến thận, khí huyết hay thương tật tứ chi...

Tuổi Dậu

Tiến vào năm Nhâm Dần, Dậu gặp Dần chủ về Bình hòa, báo hiệu tử vi năm không nhiều biến động thăng trầm. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ.

Dưới tác động của Kiếp Tài và Tiểu Hao hung tinh chủ về hao tán tiền của, tiền bạc trong năm kiếm được nhiều nhưng cũng tiêu hao lắm, chủ về khó tích lũy. Đây là năm không thích hợp đầu cơ ngắn hạn mà nên ưu tiên cho trung và dài hạn, lợi nhuận tuy không nhiều nhưng ổn định.

Gia đạo hài hòa, ít sóng to gió lớn, có xung đột cũng nhanh chóng được hóa giải, chuyện to hóa nhỏ, nhỏ thành không có. Tình cảm lứa đôi được củng cố, có nhân duyên cát lành. Sức khỏe tốt hơn năm ngoái đôi phần, chỉ cần chú ý vấn đề suy nhược cơ thể và họa sông nước là được...

Tuổi Tuất

Với người tuổi Tuất mà nói, 2022 là năm tốt lành, mọi phương diện như được thổi nguồn gió mới mà bừng sáng. Nhờ Tam Hợp cục thúc vượng vận quý nhân, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.



Tài lộc của đương số năm nay khá tốt, đặc biệt là những ai sinh vào tháng 4, 5 và 6 âm lịch thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Tình duyên gia đạo tuy nảy sinh khá nhiều bất cập nhưng nhanh chóng được giải quyết, chuyện to hóa nhỏ. Đào hoa nam vượng hơn nam nhưng đa phần là đào hoa sát, thu hút các mối quan hệ không chất lượng, khó tiến tới hạnh phúc. Nữ mạng yêu đương gặp phải chuyện buồn, chưa thể tiến vào giai đoạn hạnh phúc viên mãn.

Sức khỏe tuy không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng nhưng do nhiều hung tinh chiếu mà khó tránh tai nạn bất ngờ về xe cộ hoặc đường sông nước, có động chạm dao kéo. Người sinh vào mùa Đông dễ gặp xui xẻo hơn cả...

Tuổi Hợi

Trong năm Nhâm Dần, tuổi Hợi vừa lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo. Mưu sự trong năm vất vả hơn, vạn sự khởi đầu nan, phải kiên trì tới cùng mới có kết quả tốt, nếu bỏ dở coi như thất bại.



Tiền bạc kiếm được nhiều nhưng tiêu hao cũng lắm. Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn…

Tình duyên, gia đạo trong năm tồn tại khá nhiều bất cập do xuất hiện sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc áp lực cuộc sống. Nữ mệnh đào hoa vượng hơn, có thể tìm được người ưng ý. Sức khỏe không có vấn đề gì lớn, đề phòng họa huyết quang khi va chạm xe cộ hoặc các vật sắc nhọn...

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).