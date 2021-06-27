Bước sang tháng 7/2021: 3 con giáp thu nhập tăng chót vót, công việc vạn sự đều hanh thông

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần trong thời gian gần đây đang đi lên khá tốt, chỉ cần bước vào tháng 7 tới đây thì sẽ còn tiến triển mạnh hơn nữa, bởi đây chính là thời gian mà Dần được Thần Tài đứng bên phù trợ cho nhận lộc liên miên. Tử vi hàng ngày có nói, Dần có một công việc khá ổn định, với sự cần cù của mình, con giáp này sẽ đạt được nhiều kết quả tốt trong tháng tới.

Bản mệnh tuổi Dần vốn không quen chịu khổ, con giáp này dù có gặp khó khăn thì cũng biết cách vượt qua để bản thân luôn được tận hưởng những điều tốt nhất. Chính điều này giúp cho những người tuổi Dần cả đời chẳng thể nào nghèo khó mãi, sớm muộn gì cũng thành đại gia.

Theo chuyên gia tử vi, người tuổi Sửu có cục diện tam hợp chiếu mệnh trong tháng 7 tới, cho nên làm ăn liên tục phát đạt, dù ai gặp khó nhưng riêng Sửu vẫn sẽ không gục ngã. Tài chính của con giáp này rất tốt, chỉ có tăng lên rất nhiều chứ không có giảm đi. Tử vi học cũng chỉ ra rằng, những người tuổi Sửu có Thiên Kim trên đầu, nên tận dụng cơ hội này để đầu tư các khoản mới để kiếm lời, nhưng phải tuyệt đối cẩn thận kẻo bị kẻ gian lừa gạt.

Tháng 7 tới chính là thời điểm Sửu nhận về lộc lá đầy tay – Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường đặt ra cho mình mục tiêu kiếm tiền rất gần, họ có thể dễ dàng đạt được trong tầm tay. Tỵ cũng có nhiều mục tiêu xa hơn, lớn hơn, nhưng từ đầu năm đến nay, con giáp này vẫn chưa thể thực hiện. Đừng lo bởi tháng 7 tới đây chính là lúc Tỵ có thể gom vàng hốt bạc trong thiên hạ về túi. Mọi công việc của Tỵ sẽ vô cùng hanh thông, suôn sẻ.

Tỵ có khả năng đạt được mục tiêu lớn của mình trong tháng tới - Ảnh minh họa: Internet

Lá số tử vi của người tuổi Tỵ cho biết, trong tháng 7 này, Tỵ có nhiều mối quan hệ mới. Đây sẽ là những người rất quan trọng với Tỵ trong công việc làm ăn về sau, vì vậy nên giữ gìn thật tốt, tránh để mất đi cơ hội rồi lại tiếc nuối.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.