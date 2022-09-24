Bước sang năm 2023, lại là một năm hoàn toàn mới ẩn chứa rất nhiều điều khó đoán trước, 12 con giáp sẽ khó tránh những áp lực liên tục bủa vây từ nhiều phương diện, áp lực tại nơi làm việc, áp lực trong chuyện tình cảm.

Cuộc sống vốn khó khăn, những điều như ý thì quá ít mà thường là những điều đi ngược lại với những gì mà chúng ta kỳ vọng. Có những người dũng cảm đối mặt, có những người lại chấp nhận buông tay, chán nản.

Vậy nếu trong danh sách có tên con giáp của bạn, hãy ngăn chặn và dự phòng để điều đó không xảy ra, bạn nên chú ý điều chỉnh lại tâm lý của mình, giải tỏa áp lực hoặc tìm người dốc bầu tâm sự. Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, miễn là bạn không bỏ cuộc thì nhất định sẽ tìm ra.

Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Đặc biệt là với những con giáp dễ mắc bệnh tâm lý năm 2023 dưới đây, áp lực gây nên stress kéo dài, tinh thần của họ dường như không chịu nổi, lâu dài có thể dẫn tới những hệ lụy về sức khỏe không thể chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Quán quân: Người tuổi Thìn

Trong năm Quý Mão, người tuổi Thìn là một trong những con giáp phạm Thái Tuế 2023 – điều này dự báo về những nỗi vất vả, truân chuyên mà bản mệnh có thể phải đối mặt trong năm mới.

Theo tử vi tuổi Thìn năm 2023, hung vận bủa vây khiến các kế hoạch, dự tính của con giáp này đều có thể đổ bể nửa chừng. Nếu Thìn không liệu sức mình mà làm việc, đặt ra những mục tiêu vượt quá khả năng của bản thân, rất dễ tham thì thâm.

Đặc biệt, trong năm tiểu nhân vận tăng cao, người cầm tinh Rồng làm ăn càng thêm khó khăn. Hợp tác khó thành, đối tác dễ quay lưng. Thậm chí bản mệnh còn dễ vấp phải chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu từ đối thủ, nguy cơ thất thoát tiền bạc hiện rõ.

Liên tục phải chạy ngược chạy xuôi mà mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu, tiền bạc thì cứ theo gió mà đi, điều đó khiến tuổi Thìn cực kỳ dễ mắc các chứng bệnh về tâm lý do căng thẳng gia tăng, stress kéo dài.

Vốn dĩ Thìn là con giáp luôn sống rất chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Bề ngoài bạn thể hiện sự tháo vát và nhanh nhẹn của mình, nhưng ít ai biết rằng, thật ra bạn lại là những kẻ cực kì vụng về trong việc kiểm soát tâm trạng của mình.

Thìn có nhiều tham vọng. Nhưng cũng chính vì quá quyết tâm và rõ ràng với mục tiêu của mình, bạn thường có xu hướng so sánh bản thân với những người khác, sẽ cảm thấy tự ti, chán nản khi cảm thấy bản thân thua kém ai đó. Nhất là khi năm 2023 có nhiều việc không được như kỳ vọng, đó chính là lý do tuổi Thìn rất dễ vào trạng thái stress và nặng hơn là trầm cảm.

Để tránh tình trạng suy sụp về tinh thần có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho sức khỏe về sau, điều đầu tiên mà Thìn nên làm là học cách yêu thương và trân trọng giá trị của chính mình. Ngưng so sánh, ngưng hà khắc và đòi hỏi quá nhiều ở bản thân.

Có thể mọi việc bạn toan tính chưa diễn ra như ý muốn, nhưng “sông có khúc, người có lúc”, cuộc đời lên xuống thăng trầm là điều hết sức bình thường. Chỉ cần bạn luôn nỗ lực hết sức mình, chấp nhận thất bại để tích lũy kinh nghiệm, chờ đợi thời cơ bứt phá, thì sẽ có một ngày bạn tự hào về những gì mình làm được.

Ảnh minh họa: Internet

Á quân: Người tuổi Tị

Tử vi 2023 dự báo Tị là một trong những con giáp xui xẻo năm 2023, vậy nên không có gì lạ khi tuổi này cũng “góp một chân” trong danh sách những con giáp dễ mắc bệnh tâm lý năm 2023.

Do hung vận quá lớn, Tị gặp nhiều khó khăn khi triển khai kế hoạch. Nhiều khi bỏ công bỏ sức không ít, nhưng kết quả thu về thực sự đáng thất vọng. Bản mệnh cũng thường phải tự mình đứng ra lo liệu, cáng đáng mọi việc một mình, ít nhận được sự đồng hành hay hỗ trợ từ người khác.

Chẳng những vậy, Tị còn có nguy cơ đối mặt với tiểu nhân chọc phá. Thị phi rình rập, điều tiếng gièm pha cũng có thể ập tới nếu bạn hành xử bất cẩn. Vận hạn trong năm quá lớn, làm được việc gì dù lớn dù nhỏ cũng là đáng mừng. Bạn nên cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió.

Các mối quan hệ xã giao trong năm 2023 cũng không được suôn sẻ cho lắm. Hợp tác làm ăn, làm việc, hay tình cảm đôi lứa đều có thể xảy ra trục trặc. Đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ nhưng khơi mào những trận tranh luận nảy lửa chỉ vì không ai muốn là bên yếu thế.

Thêm một vấn đề nữa, tật xấu của Tị chính là tâm lý nghi ngờ quá lớn. Bạn là những người có suy nghĩ tinh tế và phản ứng rất nhạy cảm trước hành động của người khác, rất khó để hoàn toàn tin tưởng một ai đó. Nếu như những điểm hoài nghi này chưa được loại bỏ triệt để thì sẽ làm tăng thêm tác dụng của những ám thị tâm lý, và cảm giác bất an nghiêm trọng sẽ cực kỳ dễ sinh ra các biến dạng về tâm lý.

Tất cả những vấn đề này đều trở thành rào cản tâm lý, gây nên căng thẳng triền miên. Thường phải lo nghĩ đủ chuyện mỗi ngày, bản mệnh cũng khó tránh cảnh mất ăn mất ngủ, sinh hoạt thất thường, cơ thể xuất hiện ngày càng nhiều triệu chứng mỏi mệt.

Đó chính là dấu hiệu cảnh báo Tị cần để tâm hơn tới việc chăm sóc sức cơ thể của mình, đầu tiên là vấn đề sức khỏe tinh thần. Bạn có thể tìm tới những thú vui, sở thích riêng để giải tỏa tâm lý, cân bằng cuộc sống và công việc để giảm thiểu căng thẳng.

Nhờ người không bằng nhờ mình, không cần phải cứ dựa dẫm vào người khác thì mới làm được việc. Nếu bạn có thể học được cách làm việc độc lập, tự phân tích vấn đề và đưa ra phán đoán bằng chính năng lực và kinh nghiệm của mình, bạn sẽ đạt được bước tiến bộ vô cùng lớn, tương lai cũng không còn phải lo lắng nếu chuyện tương tự xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Quý quân: Người tuổi Mão

Bước sang năm tuổi, có hạn Thái Tuế đè nặng, nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Mão đều gặp phải trợ ngại, rất cần sự cố gắng và nỗ lực nhiều hơn để có thể vượt qua mọi chông gai.

Dù là trong công việc hay làm ăn, Mão đều có nguy cơ gặp bất trắc nửa chừng. Kế hoạch chững lại, khó đạt thành tích tốt đẹp cho dù bản mệnh đã rất chăm chỉ. Đã vậy con giáp này còn phải chịu nhiều sự cạnh tranh, đấu đá đang ngày càng trở nên gay gắt.

Theo đó, Mão phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian để giải quyết rắc rối, đã vậy còn liên tục phải dè chừng đối thủ nên chất lượng công việc giảm sút, không hoàn thành kế hoạch ban đầu cũng là điều dễ hiểu. Họa phá tài treo lơ lửng trên đầu, lợi nhuận chẳng có bao, lại còn dễ tiền mất tật mang.

Mọi chuyện như đang dồn ép Mão, khiến bạn thường phải gồng mình lên chống đỡ, nhưng cảm giác chán nản trong lòng ngày càng gia tăng, căng thẳng cũng kéo dài.

Đã vậy, bản mệnh dễ sinh ra cái nhìn tiêu cực về tương lai phía trước, tự mình đánh mất nhuệ khí càng khiến mọi thứ trở nên ảm đạm, tồi tệ. Thái độ tiêu cực làm tăng thêm không ít những áp lực tinh thần, cộng với khả năng chịu đựng tâm lý của chính bản thân Mão không tốt lắm nên không bị stress cũng khó.

Lời khuyên cho Mão là đừng quá chìm đắm vào những việc không như ý, để những cảm xúc tiêu cực nhấn chìm bản thân rồi sinh ra sự hoài nghi và chê trách chính mình. Điều đó sẽ chỉ khiến cuộc sống của bạn tựa như rơi xuống vực thẳm, không cách nào vực dậy được.

Con người không ai là toàn năng, dù là người tài giỏi nhất cũng có những lúc phải va vấp thất bại. Việc bạn cần làm là học cách chấp nhận những mặt thiếu sót và cả sự thất bại của mình. Chẳng ai mong muốn thất bại, nhưng người biết vươn lên sau thất bại sẽ càng kiên cường, càng mạnh mẽ hơn.

Nhìn về tương lai tươi sáng để đôi chân có thêm động lực bước tiếp, bạn sẽ sớm vượt qua khốn cảnh mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.