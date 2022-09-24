Bước sang tháng 10, Thìn rũ bỏ vận xui, sự nghiệp hanh thông, không lo đại hạn!

Tử vi tháng 10/2022 tuổi Thìn Âm lịch, dường như bạn không hài lòng với hiện trạng và mong muốn thay đổi tình thế. Nguyệt lệnh Mộ cho thấy lối tư duy của bạn có phần khác biệt, thậm chí có người cho rằng bạn lập dị.

Rất hợp lý khi bạn có mong muốn tìm kiếm cơ hội mới cho mình. Tuy nhiên nên suy nghĩ mọi thứ một cách thấu suốt, có kế hoạch, đừng để những phút bốc đồng khiến bạn đưa ra lựa chọn sai lầm.

Chính Ấn xuất hiện trong tháng mới nâng đỡ để công việc thuận lợi, khi mọi thứ đi vào guồng quay thì rất đỡ tốn quá nhiều công sức như trước đây.

Thời gian này tình hình tài chính không có gì đáng phải lo lắng, nghĩ ngợi khi mà bạn sống rất tiết kiệm. Dù mua sắm gì bạn cũng cân nhắc mọi thứ khá kỹ càng, luôn suy tính trước sau. Có thể nói, khả năng quản lý tài chính của bạn đang cải thiện rõ rệt khi mà bạn không còn ham mê mua sắm như trước đây.

Bạn quá tốt cũng có khi trở thành điểm yếu, nên học cách điều chỉnh trạng thái cảm xúc trong một số tình huống, hãy đặt bản thân lên trên. Đây hoàn toàn không phải sự ích kỷ, mà là điều cần thiết để bạn cân bằng cuộc sống.

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1. Tử vi sự nghiệp tuổi Thìn tháng 10/2022

Tháng mới hối hả, với nhiều dự định, kế hoạch ấp ủ. Bạn có thể đón nhận một vài tín hiệu vui trong tháng này, là kết quả sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua. Đừng quên chia sẻ điều đó với những người bạn yêu mến.

Giải Thần ghé thăm, nhờ thế mà bản mệnh có khả năng thấu hiểu, thấu cảm, bạn không cần phải dùng uy lực nhưng người khác vẫn kính nể. Nhiều vận hạn của bạn vì thế mà được lùi xa, mang lại cho bạn tháng mới hanh thông, thuận lợi.

Những ai đi xin việc nếu còn không quan tâm bề ngoài, ăn mặc thiếu chuyên nghiệp thì cơ hội tìm được việc mới sẽ không cao. Bạn nên nhớ rằng với hai người có cùng năng lực thì người ta sẽ ưu tiên người có vẻ ngoài thu hút hơn.

Nếu bạn giỏi và quá xuất sắc thì đó là một câu chuyện khác vì có thể họ sẽ bỏ qua những khía cạnh còn lại, thế nhưng bạn cũng bình thường như bao người thì nên biết quan tâm cả trang phục đi làm, đi phỏng vấn nhé.