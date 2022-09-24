Bước sang tháng 10, Thìn rũ bỏ vận xui, sự nghiệp hanh thông, không lo đại hạn!

12 con giáp tử vi 24/09/2022 05:04

Tử vi tháng 10/2022 tuổi Thìn Âm lịch chỉ ra rằng chính cách phản ứng với sự cố một cách khôn ngoan và bình tĩnh nên không có vấn đề gì có thể ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của bạn trong tháng mới này cả.

Tử vi tháng 10/2022 tuổi Thìn Âm lịch, dường như bạn không hài lòng với hiện trạng và mong muốn thay đổi tình thế. Nguyệt lệnh Mộ cho thấy lối tư duy của bạn có phần khác biệt, thậm chí có người cho rằng bạn lập dị.
Rất hợp lý khi bạn có mong muốn tìm kiếm cơ hội mới cho mình. Tuy nhiên nên suy nghĩ mọi thứ một cách thấu suốt, có kế hoạch, đừng để những phút bốc đồng khiến bạn đưa ra lựa chọn sai lầm.
Chính Ấn xuất hiện trong tháng mới nâng đỡ để công việc thuận lợi, khi mọi thứ đi vào guồng quay thì rất đỡ tốn quá nhiều công sức như trước đây.
Thời gian này tình hình tài chính không có gì đáng phải lo lắng, nghĩ ngợi khi mà bạn sống rất tiết kiệm. Dù mua sắm gì bạn cũng cân nhắc mọi thứ khá kỹ càng, luôn suy tính trước sau. Có thể nói, khả năng quản lý tài chính của bạn đang cải thiện rõ rệt khi mà bạn không còn ham mê mua sắm như trước đây.
Bạn quá tốt cũng có khi trở thành điểm yếu, nên học cách điều chỉnh trạng thái cảm xúc trong một số tình huống, hãy đặt bản thân lên trên. Đây hoàn toàn không phải sự ích kỷ, mà là điều cần thiết để bạn cân bằng cuộc sống. 

Bước sang tháng 10, Thìn rũ bỏ vận xui, sự nghiệp hanh thông, không lo đại hạn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Tử vi sự nghiệp tuổi Thìn tháng 10/2022

Tháng mới hối hả, với nhiều dự định, kế hoạch ấp ủ. Bạn có thể đón nhận một vài tín hiệu vui trong tháng này, là kết quả sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua. Đừng quên chia sẻ điều đó với những người bạn yêu mến.
Giải Thần ghé thăm, nhờ thế mà bản mệnh có khả năng thấu hiểu, thấu cảm, bạn không cần phải dùng uy lực nhưng người khác vẫn kính nể. Nhiều vận hạn của bạn vì thế mà được lùi xa, mang lại cho bạn tháng mới hanh thông, thuận lợi. 
Những ai đi xin việc nếu còn không quan tâm bề ngoài, ăn mặc thiếu chuyên nghiệp thì cơ hội tìm được việc mới sẽ không cao. Bạn nên nhớ rằng với hai người có cùng năng lực thì người ta sẽ ưu tiên người có vẻ ngoài thu hút hơn.
Nếu bạn giỏi và quá xuất sắc thì đó là một câu chuyện khác vì có thể họ sẽ bỏ qua những khía cạnh còn lại, thế nhưng bạn cũng bình thường như bao người thì nên biết quan tâm cả trang phục đi làm, đi phỏng vấn nhé.

Bước sang tháng 10, Thìn rũ bỏ vận xui, sự nghiệp hanh thông, không lo đại hạn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Tử vi tài lộc tuổi Thìn tháng 10/2022

Tử vi Cát tinh hỗ trợ cho con giáp tuổi Thìn tháng mới có tài lộc, nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về mình. Nhiều người làm ăn có lợi, số đơn đặt hàng tăng lên đáng kể trong tháng 10/2022 Âm lịch này.
Tuy nhiên, Ngũ Hoàng nhập cung Chính Tây báo hiệu mệnh chủ trong tháng này dễ bị tiểu nhân hãm hại dẫn đến họa kiện tụng, dính dáng tới pháp luật. Do đó, những gì liên quan đến tiền cần phải minh bạch, rõ ràng. Nếu có tiền trong tay thì ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất cao ngay lập tức.
Chớ để đêm dài lắm mộng, đừng để kéo dài thêm những phiền phức khi bạn có tiền lại làm việc khác, thậm chí là để cho đi nhưng cố tình ngó lơ khoản nợ của mình.

Bước sang tháng 10, Thìn rũ bỏ vận xui, sự nghiệp hanh thông, không lo đại hạn! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3. Tử vi tình duyên tuổi Thìn tháng 10/2022

Tử vi tháng 10/2022 tuổi Thìn Âm lịch, ngũ hành xung khắc cho thấy có khả năng xảy ra xung đột trong suy nghĩ và hành động khiến tình cảm giữa hai người rạn nứt.
Tuy nhiên, nếu được ai đó chia sẻ thì bạn sẽ sớm nhận ra rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, đối phương là người tốt bụng, hiền hòa, và bên cạnh đó có một số nhược điểm là điều không thể tránh khỏi. Hãy đón nhận và yêu thương, thay vì chỉ trích, đối đầu con giáp tuổi Thìn nhé.

Bước sang tháng 10, Thìn rũ bỏ vận xui, sự nghiệp hanh thông, không lo đại hạn! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

4. Tử vi sức khỏe tuổi Thìn tháng 10/2022

Đây là thời gian bạn nên tập trung rèn luyện sức khỏe, chăm sóc thể chất, tinh thần, dành thời gian ở bên những người thân yêu nhiều hơn.
Yếu tố tinh thần tốt cũng phần nào giúp bạn cải thiện bệnh tật, nhất là những ai có bệnh nặng thời gian này cũng cảm thấy đỡ hơn trước, có nhiều thời gian hơn để thực hiện các dự định đang dở dang.
Ngoài ra, những ai đang bận rộn vì công việc đừng cho rằng mình khỏe nên bắt đầu lơ là. Dù bạn bận đến mấy cũng đừng quên sức khỏe là yếu tố quan trọng, bởi khi có sức khỏe, bạn mới có thể đảm bảo tốt công việc và duy trì các mối quan hệ.

Bước sang tháng 10, Thìn rũ bỏ vận xui, sự nghiệp hanh thông, không lo đại hạn! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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