3 con giáp số vất vả, lận đận, không gặp nhiều may mắn, thuận lợi: 3 phần do ông trời, 7 phần do bất lực

Người tuổi Dần lúc nào cũng bận rộn, luôn chân luôn tay. Họ đặt ra cho mình những mục tiêu rất cao xa trong cuộc sống nên ít có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.

Không chỉ vậy họ còn luôn tự so sánh bản thân mình với những người tài giỏi, xuất sắc. Từ đó nảy sinh sự tự ti với bản thân và cho rằng mình không có điểm mạnh gì đáng để tự hào.

Họ luôn cảm thấy dù làm thế nào cũng chưa đủ tốt. Cho dù có đạt được thành công họ cũng cảm thấy những điều ấy không có gì đáng tự hào.

Chính vì cứ giữ trong đầu những suy nghĩ tiêu cực này nên họ luôn cảm thấy vất vả và áp lực. Nếu muốn sống nhẹ nhõm hơn thì Dần nên từ bỏ những suy nghĩ này.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sống khá tự do và phóng khoáng. Họ biết nhìn về phía trước, biết đặt cho mình mục tiêu phấn đấu. Tuy nhiên, họ không biết đúc rút bài học từ những sai lầm trước đó nên rất khó để thành công.

Người tuổi Thìn sống khá tự do và phóng khoáng, đặt cho mình mục tiêu phấn đấu. - Ảnh minh họa: Internet

Cùng một lỗi sai họ có thể mắc đi mắc lại nhiều lần. Có những việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến họ mất nhiều thời gian và công sức để giải quyết.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể tạo ấn tượng mình là một người vui vẻ, thoải mái nhưng trên thực tế họ lại hay suy nghĩ, lo xa.

Người tuổi Thân là một người vui vẻ, thoải mái nhưng trên thực tế họ lại hay suy nghĩ, lo xa. - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này thường dành nhiều thời gian để suy nghĩ cho người thân của mình. Dù ai gặp khó khăn, Thân cũng muốn nhúng tay giúp đỡ. Vì vậy mà đôi khi học rơi vào tình cảnh mua việc vào người.

Nếu như không ôm những việc khó khăn vào người thì chắc chắn cuộc sống của người tuổi Thân sẽ dễ dàng hơn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.