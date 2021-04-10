3 con giáp may mắn được Thần Phật để mắt, làm chơi ăn thiệt, ngồi không cũng có ‘của dư của để’ trong 100 ngày tới

12 con giáp tử vi 10/04/2021 20:16

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong vòng 3 tháng tới, 3 con giáp may mắn sau sẽ phú quý sinh phúc đức, sự nghiệp phất lên trông thấy, tài lộc tấn tới, chẳng cần làm cũng có dư.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho thấy vận trình của Dần trong thời gian tới vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. Công danh sự nghiệp bắt đầu từ trung tuần tháng 4 sẽ có nhiều biến đổi. Con giáp may mắn này bất ngờ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc, giao cho những cơ hội mới, giúp Dần có cơ hội khẳng định bản thân. Con đường thăng tiến rộng mở vào giai đoạn giữa tháng 4/2021, chính vì thế con giáp này nên cố gắng nắm bắt cơ hội ngay trước mắt nhé.

con giap may man 1
 Vận tài lộc của Dần thăng hạng đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc của Dần cũng vì thế mà thăng hạng đáng kể. Cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều có được nguồn thu ổn định. Ngoài ra, tiền tài của con giáp này còn có thể đến từ các nghề phụ khác. Người tuổi Dần tha hồ hốt bạc, chi tiêu thả ga, chẳng lo về giá.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi dự báo mở đầu tháng 5/2021 sẽ có một chiến thắng vang dội trong lĩnh vực tay trái mà bản mệnh chỉ mới bắt đầu theo đuổi. Ban đầu chỉ định làm chơi nhưng nào ngờ lại sinh lời thật. Số tiền con giáp này kiếm được tuyệt đối không ít hơn công việc chính của bạn. Nếu xét thấy khả quan, bản mệnh nên suy nghĩ về việc nghiêm túc đầu tư, mở rộng quy mô để thành công được nối tiếp.

con giap may man 2
  Vì được ơn trên bảo trợ nên tuổi Mùi làm gì cũng trơn tru - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vì được ơn trên bảo bọc nên tuổi Mùi làm gì cũng trơn tru. Vào độ giữa tháng 6, con giáp có thể gặp chút trắc trở nhưng đừng quá lo lắng, bạn sẽ lướt qua nó nhanh chóng mà thôi. Thời vận đang đến, không gì có thể cản được đường thăng tiến của bạn.

Tuổi Hợi

Sách tử vi 2021 cho hay, trong vòng 100 ngày tới, người tuổi Hợi có cơ hội nắm được may mắn không ai sánh kịp. Trong công việc, vốn tính chăm chỉ, nhiệt tình, Hợi được nhiều người yêu quý, sẵn sàng giúp đỡ khi con giáp gặp khó khăn. Vào giai đoạn này, một người đặc biệt sẽ xuất hiện hỗ trợ Hợi tìm ra hướng đi đúng đắn, đặt nền móng cho sự nghiệp riêng của bản mệnh sau này.

con giap may man 3
Bước sang tuần mới, người tuổi Hợi có được may mắn không ai sánh kịp - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của tuổi Hợi trong tháng 4 và tháng 5 cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Có vẻ mọi vất vả đã qua đi, đây là thời điểm con giáp nếm quả ngọt khi tiền của lũ lượt chảy vào túi. Nhiều hợp đồng, mối làm ăn lớn bất ngờ xuất hiện giúp tuổi Hợi kiếm được một khoản lợi nhuận lớn. Nếu biết nắm bắt cơ hội và tiếp tục phát huy, con giáp sẽ nhanh chóng phất lên trong tương lai gần. 

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Nàng dâu nào 'vớ phải' mẹ chồng thuộc 3 con giáp này sẽ đảm bảo hưởng phước trọn đời, được nâng niu, quý trọng còn hơn con gái ruột

Nàng dâu nào 'vớ phải' mẹ chồng thuộc 3 con giáp này sẽ đảm bảo hưởng phước trọn đời, được nâng niu, quý trọng còn hơn con gái ruột

3 con giáp may mắn nếu trở thành mẹ chồng sẽ là những người phụ nữ yêu thương, chia sẻ với con dâu như con ruột. Phú quý sinh phúc đức, họ sẽ có hậu vận sáng sủa về sau.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới tử vi đầu tuần

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 14 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 30 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG