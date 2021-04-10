3 con giáp may mắn được Thần Phật để mắt, làm chơi ăn thiệt, ngồi không cũng có ‘của dư của để’ trong 100 ngày tới

Tử vi 12 con giáp cho thấy vận trình của Dần trong thời gian tới vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. Công danh sự nghiệp bắt đầu từ trung tuần tháng 4 sẽ có nhiều biến đổi. Con giáp may mắn này bất ngờ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc, giao cho những cơ hội mới, giúp Dần có cơ hội khẳng định bản thân. Con đường thăng tiến rộng mở vào giai đoạn giữa tháng 4/2021, chính vì thế con giáp này nên cố gắng nắm bắt cơ hội ngay trước mắt nhé.

Vận tài lộc của Dần cũng vì thế mà thăng hạng đáng kể. Cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều có được nguồn thu ổn định. Ngoài ra, tiền tài của con giáp này còn có thể đến từ các nghề phụ khác. Người tuổi Dần tha hồ hốt bạc, chi tiêu thả ga, chẳng lo về giá.

Tuổi Mùi dự báo mở đầu tháng 5/2021 sẽ có một chiến thắng vang dội trong lĩnh vực tay trái mà bản mệnh chỉ mới bắt đầu theo đuổi. Ban đầu chỉ định làm chơi nhưng nào ngờ lại sinh lời thật. Số tiền con giáp này kiếm được tuyệt đối không ít hơn công việc chính của bạn. Nếu xét thấy khả quan, bản mệnh nên suy nghĩ về việc nghiêm túc đầu tư, mở rộng quy mô để thành công được nối tiếp.

Vì được ơn trên bảo trợ nên tuổi Mùi làm gì cũng trơn tru - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vì được ơn trên bảo bọc nên tuổi Mùi làm gì cũng trơn tru. Vào độ giữa tháng 6, con giáp có thể gặp chút trắc trở nhưng đừng quá lo lắng, bạn sẽ lướt qua nó nhanh chóng mà thôi. Thời vận đang đến, không gì có thể cản được đường thăng tiến của bạn.

Tuổi Hợi

Sách tử vi 2021 cho hay, trong vòng 100 ngày tới, người tuổi Hợi có cơ hội nắm được may mắn không ai sánh kịp. Trong công việc, vốn tính chăm chỉ, nhiệt tình, Hợi được nhiều người yêu quý, sẵn sàng giúp đỡ khi con giáp gặp khó khăn. Vào giai đoạn này, một người đặc biệt sẽ xuất hiện hỗ trợ Hợi tìm ra hướng đi đúng đắn, đặt nền móng cho sự nghiệp riêng của bản mệnh sau này.

Bước sang tuần mới, người tuổi Hợi có được may mắn không ai sánh kịp - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của tuổi Hợi trong tháng 4 và tháng 5 cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Có vẻ mọi vất vả đã qua đi, đây là thời điểm con giáp nếm quả ngọt khi tiền của lũ lượt chảy vào túi. Nhiều hợp đồng, mối làm ăn lớn bất ngờ xuất hiện giúp tuổi Hợi kiếm được một khoản lợi nhuận lớn. Nếu biết nắm bắt cơ hội và tiếp tục phát huy, con giáp sẽ nhanh chóng phất lên trong tương lai gần.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.