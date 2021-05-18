100 ngày tới, mưa tạnh mây tan, 3 con giáp được QUÝ NHÂN ưu ái thăng quan tiến chức, lộc lá dồi dào

12 con giáp tử vi 18/05/2021 18:15

Trong 100 ngày tới đây, 3 con giáp may mắn được quý nhân ưu ái, con đường thăng quan tiến chức rộng mở, lộc lá dồi dào đầy nhà.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là người rất may mắn, số mệnh luôn có quý nhân phù trợ, khó khăn trở ngại vì thế cũng chẳng thể cản đường cản bước con giáp này mãi được. Bản thân tuổi Tý cũng là người rất có năng lực, có ý chí, biết cách sắp xếp để hoàn thành công việc như ý.

Do sự thân thiện và cởi mở của mình, nên trong 100 ngày tới, bản mệnh được quý nhân giúp đỡ, có rất nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, thăng quan tiến chức, từ đó có thể trở thành người quyền lực và giàu có. Nhờ sự thăng tiến trong sự nghiệp mà tài vận của con giáp may mắn này cũng theo đó mà dồi dào, đầy ắp ví.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là người rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Vì vậy xung quanh họ luôn có rất nhiều người yêu mến, quý trọng và chia sẻ lúc gặp nguy khốn.

Trong 100 ngày tới, bản mệnh thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tiền tài. ở thời điểm này, mỗi khi khó khăn tuổi Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Không những thế đây là giai đoạn vàng để bản mệnh thăng quan tiến chức nhờ được Chính Tài ưu ái và Thần Tài hỗ trợ. Nhờ có sự nghiệp thăng tiến nên tài vận của con giáp này cũng lên hương rất nhiều. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Chính vì vậy trong 100 ngày tới, bản mệnh có thể thăng quan tiến chức trong sự nghiệp của mình.

Nhờ được quý nhân ưu ái hết lòng nên bản mệnh có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Nổi bật nhất là được cấp trên chú ý, cân nhắc tăng lương và thăng chức. Giai đoạn này những chú Gà hãy cố gắng phát triển bản thân và thể hiện mình thật tốt để nắm bát cơ hội cho sự nghiệp sau này.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

40 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, nhanh chóng vượt qua khó khăn trở thành ĐẠI GIA SỐ MÁ khiến nhiều người ganh tị

40 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, nhanh chóng vượt qua khó khăn trở thành ĐẠI GIA SỐ MÁ khiến nhiều người ganh tị

Trong 40 ngày tới, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ gặp nhiều vận đỏ, mọi việc đều thuận lợi như ý, khó khăn chóng qua, trở thành đại gia khiến nhiều người đỏ mắt hờn ghen.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 58 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ