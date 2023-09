Vợ chồng cãi vã liên miên, chán chường tới mức muốn ly hôn cũng từ đây mà ra…

Hôn nhân không phải lúc nào cũng dễ dàng, vợ chồng cũng không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt. Sẽ có lúc cãi vã, có khi mâu thuẫn đến chiến tranh lạnh. Nhưng đừng để những tranh cãi hằn mãi thành những than phiền không dứt. Vợ chồng có cãi nhau thì phải biết rõ lý do và tìm ra nguyên nhân để cùng nhau giải quyết. Đừng biến tranh luận, bất đồng ý kiến trở thành một thói quen xấu trong hôn nhân. Cãi vã liên miên sẽ dần hình thành những rào cản giữa vợ chồng. Đến một lúc rào cản càng lớn, dốc công cứu vãn cũng vô ích thì đã muộn màng.

Thói quen hằng ngày của bạn đời

Khi yêu nhau thì điều đẹp đẽ gì cũng thấy, chứ được mấy bận chứng kiến điều xấu xí chưa hoàn hảo của nhau đâu. Nhưng khi kết hôn rồi thì như quá rõ ràng trước mặt nhau, xấu đẹp gì cũng phô trương hết thảy. Đến lúc đó thì không phải lúc nào cả hai cũng dễ dàng chấp nhận những điểm không tốt ở bạn đời. Nhưng hãy nhớ, hôn nhân là hòa hợp, là vì nhau mà vun đắp. Nghĩ suy cho nhau một chút, đừng để cái tôi quá lớn mà khiến vợ chồng mỏi mệt. Nhường nhau một câu, chiều nhau một lẽ mà vợ chồng hòa thuận cũng đâu khó.

Chồng nhậu nhẹt la cà

Không bà vợ nào thích chồng say xỉn, vì bia rượu luôn có hại với sức khỏe. Nhưng đàn ông vì nhiều lý do ngoại giao, bạn bè lại vẫn nhậu nhẹt la cà. Thế là cãi nhau không dứt. Vợ nên hiểu, đàn ông khó tránh khỏi rượu bia khi ra ngoài. Nhưng chồng cũng nên biết nhậu nhẹt thì phải có chừng mực. Làm chồng rồi thì nên hiểu sức khỏe của mình cũng là mong muốn của vợ con. Uống ít một chút, về nhà sớm một tí để vợ con an tâm, nhà cửa lại vui vầy vẫn là vợ. Và vợ cũng đừng quá tiêu cực khi chồng hay ăn nhậu. Tìm lời lẽ nhẹ nhàng trước, không thì nghiêm túc cảnh cáo chồng. Quan trọng vẫn là vợ chồng vì nhau mà cố gắng.

Ngoại tình

Có lẽ đây là lý do nghiêm trọng và đáng sợ nhất trong hôn nhân. Chuyện ngoại tình hầu như quá phổ biến và trở nên phổ biến trong cuộc sống. Khi điều này xảy ra trong hôn nhân, tranh cãi là điều sẽ xuất hiện. Nhưng hơn hết, phải hiểu đây là lúc vợ chồng phải có những cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất để biết cả hai nên dừng lại hay tiếp tục. Giận mấy, đau lòng mấy cũng phải bình tĩnh. Vì ngay cả khi ngoại tình thì vợ vẫn là vợ, chồng vẫn là chồng và hôn nhân vẫn còn đó. Điều ta phải làm là giải quyết vấn đề.

Quan hệ gia đình hai bên

Sẽ có lúc vợ chồng không vui vẻ với nhau chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ hai bên gia đình. Có khi cũng là vì quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Những lúc như thế, vợ chồng nên cư xử với nhau trên cương vị nghĩ cho cả hai. Chuyện nhà anh, em có lời khuyên nhưng anh nên là người đứng ra giải quyết. Chuyện nhà em, anh có lo lắng thì em cũng sẽ thu xếp ổn thỏa. Có những giới hạn nhạy cảm mà cả hai vợ chồng nên cân nhắc cẩn thận, đừng vì chút nóng giận mà tạo mâu thuẫn khó lành giữa vợ chồng.