Đàn bà sinh ra cũng muốn rất nhiều thứ. Những ham muốn đôi khi từng gai góc, có lúc cũng hoa lệ mỹ miều. Nhưng đàn bà nào cũng từng muốn mình có thể hạnh phúc. Họ chưa bao giờ mong phải nếm khổ đau. Và làm sao đàn bà lại không hiểu ngoại tình chỉ có thể giết chết hạnh phúc của họ? Họ sợ đàn ông ngoại tình, nhưng điều khiến họ còn sợ hơn hết, chính là khi chính họ lại muốn ngoại tình. Vì họ biết rõ ngoại tình là cội nguồn khổ đau của đàn bà. Đàn bà đã biết mùi ngoại tình, thì cả đời chỉ là dở dang. Nhưng đến khi bất hạnh của hôn nhân quật ngã họ, không thể cầu cứu, càng chẳng thể buông tay, đàn bà bằng lòng sa mình vào tội lỗi. Mấy ai hiểu, đàn bà khi ấy chính là đáng thương nhất…

Hôm qua, em nói với tôi, em muốn ngoại tình . Tôi có phần chết sững trong giây lát. Thật ra, tôi hiểu khi em nói ra điều đó vốn dĩ không phải để nghe lời ngăn cản của tôi. Chỉ đơn giản là em muốn tôi lắng nghe em tâm sự của người đàn bà muốn ngoại tình. Chính là “muốn”…

Em nói với tôi, em không thể kết thúc cuộc hôn nhân như đã chết của em. Em không thể xa con, em càng không biết xoay sở thế nào sau khi ly hôn. Em không đủ sức rời xa mái ấm em từng dốc lòng tận tụy, mà đúng hơn là em không dám. Em chỉ muốn ngoại tình. Lén lút trong bóng đêm cũng được, không cần danh phận cũng không sao. Chỉ cần cả hai an ủi nhau phút yếu lòng, em có người tựa vào khi sóng gió bão bùng, là đủ. Rồi em sẽ lại tràn đầy nhựa sống mà trở về với gia đình của mình, lại là mẹ, là vợ. Em hỏi tôi, em chỉ muốn ích kỉ phút chốc yêu đương như thế thì có gì sai. Thà sống như thế vẫn hơn là chết, chết trong hôn nhân…

Tôi luôn biết thế gian ngoài kia không thiếu người đàn bà như em. Đúng hơn là quá nhiều đàn bà không thể hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình. Tôi không ủng hộ ngoại tình nhưng tôi thương đàn bà. Tôi không nói mong muốn ngoại tình của em đúng, nhưng tôi thương những giọt nước mắt bất lực của em. Đàn bà có mòn mỏi với hôn nhân nhường nào, có cạn kiệt hy vọng ra sao mới bất chấp bám víu hai chữ “ngoại tình” để tiếp tục sống? Tôi thương, chính là thương những khổ đau đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của đàn bà. Vì đàn bà có bất hạnh nhường nào mới thèm khát chút ít yêu đương từ người đàn ông xa lạ…

Nhưng em ơi, đàn bà muốn hạnh phúc, tuyệt nhiên phải có một danh phận rõ ràng. Không có thứ tình cảm nào trên thế gian này có cái kết vẹn tròn khi vấn vương tội lỗi. Đàn bà ngoại tình lại là đàn bà tội. Tội cho chính mình, và tội với cả những người xung quanh. Nếu đến một ngày thế gian ngoài kia biết được, liệu rằng họ có thể đủ bao dung để biết em từng khổ đau trong hôn nhân thế nào? Hay họ chỉ biết em ngoại tình, em là đàn bà đã có gia đình lại ngoại tình. Thế thì chỉ có sai, muôn đời sai, nhơ nhuốc một kiếp chẳng bôi xóa được. Và nếu con em sau này lớn lên đều phải nghe bên tai rằng mẹ mình là một kẻ ngoại tình, thì liệu em có chịu nổi không?

Tôi biết em mong mỏi yêu đương thế nào. Tôi hiểu em đã mệt mỏi tới mức tuyệt vọng ra sao. Nhưng dù có là như vậy, cũng đừng bao giờ bẻ cong bản ngã của chính mình. Ngoại tình, chính là khi em đạp đổ chính kiêu hãnh và lòng tự trọng của đàn bà. Đàn bà, có muốn yêu cũng phải yêu danh chính ngôn thuận, ở bên ai cũng phải phải có danh phận đàng hoàng. Phải nhớ, mọi thứ trên thế gian này đều phải trả giá. Và thượng đế luôn ra giá để ta lựa chọn. Nếu đã quá bất hạnh, em phải chấp nhận đánh đổi. Cái giá của tự do, của hạnh phúc, chính là bản lĩnh buông bỏ cuộc hôn nhân khổ đau và làm lại từ đầu. Còn nếu em không đủ bản lĩnh trả giá, em buộc phải chấp nhận…

Nhưng em phải nhớ cuộc đời đàn bà thì có bao nhiêu đâu? Cứ hoang phí đời mình trong bất lực và cam chịu thì sống còn ý nghĩa gì nữa? Em có hạnh phúc thì con em mới có thể lớn lên hạnh phúc. Em có không khổ đau thì cha mẹ em mới yên lòng. Em không thể sống vì em thì ngoài kia còn ai có thể sống thay em đây? Nếu hôn nhân bất hạnh, chính là vì đó không phải là điểm dừng chân cuối cùng của em. Em có bước qua trạm dừng ấy thì mới đi tới được cái đích hạnh phúc sau cùng. Em phải nhớ, đàn bà, có bất hạnh đến chết cũng phải sống ngẩng cao đầu. Đàn bà, ngàn vạn lần cũng đừng cúi đầu trước ngoại tình. Một là ly hôn, hai là sống mòn, đừng lập lờ ngoại tình, chỉ có em thiệt. Được không em?