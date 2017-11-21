Đàn bà khi làm vợ làm mẹ rồi sẽ có lúc nuối tiếc những lãng mạn, thú vị của thuở mới yêu. Dù rằng chẳng có hôn nhân nào có đủ sức lồng ghép những mơ mộng một thời của đàn bà. Nhưng đàn ông đừng để cuộc sống vợ chồng trở nên quá nhàm chán. Đàn bà cũng sẽ có lúc chán chồng, chứ không phải chỉ có đàn ông biết chán vợ, vì vậy đừng đùa. Đàn ông có cám dỗ nhiều thì đàn bà cũng sẽ có những mong muốn về những thứ mới mẻ. Do đó, hãy cố gắng cùng vợ tạo những hồi ức mới mẻ thú vị mỗi ngày. Tình yêu cần lửa để nuôi dưỡng, hôn nhân cần vun đắp để giữ gìn, đàn ông hay phụ nữ thì đều phải một tay cùng nhau.

Hôn nhân nhiều ngóc ngách không tên, cuộc sống lại quá bộn bề xô lệch. Đàn ông có vợ rồi thường dễ trở nên vô tâm, đôi khi là vô ý nhưng lại dần trở thành một thói quen khó bỏ. Phụ nữ lại mang suy nghĩ hy sinh, tận tụy quá nhiều mà đâm ra chiều chồng tự lúc nào không hay. Nhiều người chồng thiên hạ ai họ cũng quan tâm, chỉ trừ vợ mình là vô tâm. Họ luôn nghĩ rằng vợ vẫn ở đó, có thế nào cũng không rời đi. Nhưng đàn ông không hiểu, vợ thì cũng chỉ là đàn bà, mà đàn bà thì cần nhiều hơn một tiếng “vợ” để dốc lòng cho gia đình. Đàn bà cần yêu thương, muốn trân trọng, mong sẻ chia. Đàn bà không lo khổ, chẳng ngại nghèo, cả đời chỉ sợ chồng vô tâm. Vì đàn ông vô tâm rồi thì đàn bà sẽ có lúc không giữ được lòng mình mà ngả nghiêng. Ai cũng không chịu nổi cô đơn một đời, ai rồi cũng sẽ rời đi nếu không nhận được trân trọng…

Đàn ông nhiều người hiển hách, hơn thua ở đời rồi lại quá tự cao mà xem thường vợ mình. Đàn ông nên nhớ bản thân có giỏi giang thế nào thì cũng chỉ là chồng khi trở về nhà. Làm chồng tốt nằm ở việc mình có gì, mình giỏi thế nào mà là có khiến cho vợ con hạnh phúc không. Đàn ông xem thường gia đình, không trân trọng vợ thì lấy gì làm nổi chồng tốt. Dù vợ mình có làm gì, có thua kém mình ra sao thì cô ấy vẫn là người phụ nữ của mình. Xem thường vợ cũng chính là khi đàn ông xem thường chính mình. Và cũng hãy nhớ không ai thích cảm giác bị xem thường cả. Đến một lúc, khi vợ của bạn không nề hà hy sinh lại chỉ nhận lại sự không tôn trọng của bạn, họ đều không đắn đo ra đi.

Đàn ông dại chính là không xem trọng vợ mình. Đàn ông thất bại cũng vì không biết vợ quan trọng thế nào. Sẽ có lúc bạn nhận ra vợ mình mình không lo giữ, đàn ông cả thế gian cướp đi rồi mới thấy quý thì cũng muộn màng rồi!

Cảm thấy cô độc

Đáng sợ nhất trong hôn nhân chính là cảm giác đơn độc. Hôn nhân là số 2 gộp nên. Đến khi chỉ còn một cố gắng chính là không thể bền vững. Phụ nữ luôn giàu hy sinh và chịu đựng. Nhưng rồi có tận tụy mấy thì đàn bà cũng sẽ có lúc không chống nổi cô đơn. Loanh quanh mải trong bổn phận làm vợ, làm mẹ, đơn độc dễ khiến người ta kiệt sức. Đàn ông đừng chỉ nghĩ đàn bà cần tiền la có thể hạnh phúc. Đàn bà làm vợ, làm mẹ việc gì cũng đủ sức gánh vác, nhưng với điều kiện chồng phải bên họ. Đừng ham mê danh vọng cám dỗ ở đời mà bỏ rơi vợ. Vợ là để yêu thương, nhà là để trở về. Vợ bỏ đi rồi thì nhà cũng mất, muốn trở về cũng bằng không!

Thiếu sự gắn kết thân mật

Với đàn ông, tình dục là nhu cầu không thể thiếu. Và với đàn bà, tình cảm cũng là nhu cầu cũng quan trọng như thế. Đàn ông cần tình dục để đáp ứng nhu cầu. Đàn bà cần tình cảm để duy trì hạnh phúc và hy sinh. Đàn bà muốn được yêu thương, được ghi nhận, được nhớ đến, được sẻ chia. Nếu đến một lúc, đàn ông đến một chiếc ôm hay cái nắm tay cũng không đủ sức cho họ thì đàn bà cố mấy cũng không chịu nổi. Đàn bà rồi sẽ ngoại tình chỉ vì một chiếc ôm nhẹ. Đàn bà rồi sẽ lạc lối vì cần một người lắng nghe…