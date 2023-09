Muốn hạnh phúc sau đổ vỡ, đàn bà hãy đọc bài viết này

Hôn nhân của bạn đổ vỡ có rất nhiều lý do, có thể là do không hạnh phúc, không hợp, tình yêu phai nhạt, thường xuyên mâu thuẩn, thậm chí do đối phương ngoại tình. Tuy nhiên, dù với lý do nào chăng nữa thì khi hai bạn đã dứt khoát giải thoát nhau khỏi bi kịch hôn nhân ấy.