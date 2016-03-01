Mách bạn những loại hoa ý nghĩa nên tặng nàng trong ngày 8/3

Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời nên thường là biểu tượng của lòng trung thành, chung thủy sâu sắc và một tình yêu bất diệt – luôn tỏa sáng như ánh mặt trời. Hướng dương còn thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu.

Mỗi loại hoa hồng lại thể hiện những cung bậc khác nhau của tình yêu như: Hoa hồng đỏ thể hiện một tình yêu mãnh liệt và đậm đà; hoa hồng bạch thể hiện sự ngây thơ, duyên dáng và trong trắng; hoa hồng cam thể hiện tình yêu hòa lẫn sự ghen tuông; hoa hồng phấn thể hiện tình yêu trìu mến…

Hoa hồng đỏ là một món quà ý nghĩa ngày 8/3. Loài hoa được cả thế giới biết đến nhờ vẻ đẹp tuyệt vời của mình

Hoa lay-ơn

Sở dĩ được gọi là hoa kiếm lan bởi lá của nó dài giống tựa như lưỡi kiếm (tiếng Anh gọi là gladiola).

Hoa kiếm lan thường được các đấng mày râu tặng cho người mình thầm yêu với thông điệp mong được gặp mặt người ấy.

Hoa cúc

Một bó hoa cúc có thể nâng tâm hồn của ai đó hay làm người nhận trở nên vui tươi hơn. Khi bạn gửi hoa cúc đến ai đó, hãy biết rằng chúng mang thông điệp ý nghĩa sâu sắc và để lại cho người nhận những dấu ấn khó phai.

Cúc (cho các màu nói chung): sự hoan hỉ, vui mừng; bạn là người bạn tuyệt vời. Cúc đỏ tươi: mến yêu mãi mãi. Cúc đỏ: tôi yêu…Cúc nhiều màu: đang nghĩ về một người bạn vắng mặt. Cúc vàng: tình yêu nhẹ nhàng.

Hoa Cẩm Chướng

Hoa cẩm chướng thể hiện sự quyến rũ, nét độc đáo và tình yêu. Cũng như các loài hoa khác , sự khác biệt về màu sắc thể hiện những thông điệp khác nhau. Ví dụ như cẩm chướng màu đỏ nhẹ thể hiện sự ngưỡng mộ, tuy nhiên màu đỏ đậm biểu lộ tình yêu sâu đậm . Cẩm chướng trắng tượng trưng cho sự trong trắng và may mắn, màu hồng lại biểu lộ lòng biết ơn.

Những loại hoa không nên tặng trong ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Tulip vàng: tượng trưng cho tình yêu vô vọng.

Hoa sen: Tình yêu chia cắt.

Cẩm chướng vàng: Sự từ chối, cự tuyệt tình cảm.

Hoa chuông xanh: Sự nhún nhường.

Hoa anh thảo: Tạm biệt tình yêu.

Hoa lan dạ hương màu tía: thể hiện sự từ chối, khước từ tình cảm của đối phương.