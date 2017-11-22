Theo Matthew Hussey, một tác giả cho hay phản bội chính là khi bất cam kết trong tình yêu của cả hai dần không còn nữa. Và ngoại tình thuộc về cả lý trí lẫn tình cảm.

Nhiều người cho rằng ai từng ngoại tình mà cầu mong tha thứ thì sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng thật đáng tiếc, theo một chuyên gia tâm lý về gia đình trong một bài báo của Huffington lại cho hay đàn ông từng phản bội thì phần lớn sẽ lại tiếp tục lạc lối.

Theo khoa học nghiên cứu thì sẽ có những kiểu đàn ông dễ ngoại tình nhất mà phụ nữ nên xem xét:

Theo nhiều nghiên cứu thì con người thường có thể thay đổi sau lỗi lầm trong nhiều trường hợp, dù rằng không dễ. Bạn không chắc chắn rằng liệu họ có lại phản bội lần nữa hay bạn đã đánh giá họ quá thấp mà không nhận thấy những dấu hiệu bất thường. Nếu họ từng đổ lỗi cho người cũ khiến họ phản bội thì hãy tin đi họ sẽ không bao giờ thay đổi đâu, thế nào cũng sẽ lại ngoại tình cho xem!

2. Đàn ông giàu

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng đàn ông càng giàu càng dễ sa ngã. Đàn ông càng đủ đầy sẽ càng mong có nhiều hơn. Đây có thể là bản tính thích chinh phục của đàn ông, cũng có thể là tâm lý có rồi lại muốn có nhiều hơn. Điều đàn ông giàu muốn tìm kiếm thêm đôi khi không phải là chân tình, mà là mới mẻ, là cảm giác hào hứng mà vợ không có được.

3. Người ích kỷ và quá yêu bản thân

Tác giả Matthew Hussey cũng giải thích rằng những người ích lỷ chỉ để tâm đến họ được yêu thương bao nhiêu và không muốn cho đi nhiều. Ông nói rằng, “Họ không chỉ muốn một người yêu họ là đủ, họ muốn mọi người đều yêu họ”. Đây cũng là lý do họ dễ ngoại tình.

Và đàn ông thế này cũng không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Họ biết rõ là điều này sẽ khiến đối phương tổn thương nhưng họ chỉ quan tâm đến quyền lợi của mình

4. Khi con số thứ 2 trong tuổi của đàn ông là 9

Đây quả thật là một sự bất ngờ. Nhiều chuyên gia nghiên cứu từ những thông tin hẹn hò, hôn nhân đã đưa ra tỷ lệ ngoại tình nhiều nhất của đàn ông thường ở độ tuổi 29, 39, 49 và 59.

5. Người hay sử dụng mạng xã hội

Người thường sử dụng Facebook hay các công cụ mạng xã hội khác thường dễ phản bội và ngoại tình. Theo một chuyên gia truyền thông xã hội cho hay, những người “nghiện” mạng xã hội thường không có sự nghiêm túc trong các mối quan hệ. Họ quá bận rộn, là bận rộn để “sống ảo”.

Bên cạnh việc thiếu sự cố gắng trong một mối quan hệ, cũng từng có nghiên cứu cho rằng mạng xã hội có sức “hủy diệt” tình cảm kinh khủng, luôn có thể gây ra những mâu thuẫn không hồi cho các cặp đôi, thậm chí là khiến họ đi đến bước phải ly hôn.

Đây là những kiểu đàn ông dễ ngoại tình và phản bội nhất. Trong bất cứ tình huống nào, phụ nữ đều nên xem xét cẩn thận. Đàn ông ngoại tình lần một, chưa chắc sẽ có lần hai, nhưng có thế nào cũng không để có lần hai. Quan trọng vẫn là cách ta đánh giá và nhìn nhận một người. Trong tình cảm, hôn nhân, phụ nữ phải “tỉnh” nhất thì mới mong hạnh phúc về sau.