Đàn ông làm tổn thương đàn bà và đàn bà làm tổn thương chính mình

Mà đúng hơn, trên đời này chẳng có cái gì là công bằng và có một điều nghịch lý rằng đàn ông làm tổn thương đàn và và đàn bà làm tổn thương chính bản thân mình.

Ai nói cuộc đời này công bằng, phụ nữ chúng tôi khồng nghĩ như vậy, trong tình yêu nó lại càng không công bằng. Mà đúng hơn, trên đời này chẳng có gì là công bằng và có một điều nghịch lý rằng đàn ông làm tổn thương đàn và và đàn bà làm tổn thương chính bản thân mình. Nhiều lần cũng đã cho phép bản thân mình chậm lại một phút để suy nghĩ mọi chuyện đã qua, có khi nào ta cảm thấy bất công cho những gì phụ nữ chúng ta làm cho họ để rồi họ cứ đổi thay và sau tất cả những gì bản thân hi sinh thì cuối cùng ta vẫn trắng tay bước ra khỏi cuộc đời họ.

Có một sự thật đau lòng rằng, khi đàn ông phạm lỗi, người ngoài cuộc khuyên chúng ta hãy rời bỏ đi nhưng chúng ta vẫn cố chấp ở lại và thứ tha thêm một lần nữa. Mặc dù biết thứ tha sẽ ôm thiệt thòi về mình, vậy mà cẫn cứ chấp nhận, để rồi người ta hỏi: Có đáng không? Bản thân lại kiên định trả lời rằng: "Đáng chứ, vì yêu mà có gì không đáng chứ!" Thật sự có nhiều đàn ông , vốn dĩ họ không giỏi giang gì khi lừa lọc lòng tin của phụ nữ đến lần này đến lần khác mà là chính bản thân phụ nữ để họ lừa cũng không nỡ buông tay. Chưa buông tay bởi là vì chưa tuyệt vọng.

Có hai cách khiến phụ nữ buông tay người đàn ông họ yêu một cách dứt khoát . Đó là một ngày nào đó anh tay đường đường chính chính nắm tay người phụ nữ khác đi trước mặt . Hai là cam chịu, cố chấp tha thứ đến khi chúng trở thành cảm giác chán nản, đau quá thì tự khắc buông, đủ tuyệt vọng, đủ thất vọng sẽ từ bỏ. Đó là lí do mà sau một cuộc tình đàn bà thường mệt mỏi, thường nghỉ ngơi cả một quãng thời gian dài, có nhiều người nói đấy là hội chứng “sợ yêu” nhưng thực chất đấy chỉ là quãng thời gian nghỉ ngơi sau những tháng ngày chiến đấu trong khổ đau giữa con tim và lí trí. Người ta cứ nói, đàn bà tha thứ nhiều là quá bi lụy quá yếu đuối,quá con tim nhưng tôi thì khác tôi nghĩ đàn bà tha thứ nhiều là người đàn bà mạnh mẽ, kiên cường vì đâu phải ai cũng kiến cường bỏ qua mọi sai lầm, chấp nhận khổ đâu để cho đối phương một cơ hội. Và đàn bà à! Coi như vị tha và bao dung là một cách rèn luyện sự kiên cường và đàn ông là cái cách rèn luyện cho chúng ta sự trưởng thành. Dù ở đâu, thời đại nào thì có một điều nghịch lý vẫn diễn ra là đàn ông làm tổn thương đàn bà và chính đàn bà lại làm tổn thương chính mình. Nếu muốn đàn ông buông tay thì đàn ông cứ đập vào mặt người đàn bà những nỗi đau liên tiếp thì có yêu đến mấy cũng sẽ tự khắc rời bỏ đi.

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