Đàn ông càng ngọt ngào thì càng man trá

Người ta thường bảo: “Lời ngọt ngào thì dễ nói còn người thật lòng thì khó tìm”. Trong tình yêu cũng vậy, không phải bất kì những lời nói “chót lưỡi đầu môi” nào cũng là lời thật lòng từ trái tim. Đàn ông càng ngọt ngào thì phụ nữ càng cần cảnh giác.

Hình mẫu để các cô gái tìm kiếm người yêu hay người bạn đời của mình là những chàng trai ga lăng, ngọt ngào, nâng niu mình như trứng mỏng. Hiểu được tâm lý này, đàn ông thường tạo cho mình một vỏ bọc thật thật hoàn hảo để nhằm “đánh gục” đối phương. Vũ khí lợi hại nhất của đàn ông chính là ở những lời nói như rót mật, bởi đàn bà vốn dĩ yêu bằng tai. Tiên là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng. Cô là hoa khôi của trường, rất xinh đẹp lại năng động, giỏi giang. Bao nhiêu chàng trai trong lẫn ngoài trường trồng cây si, tìm mọi cách tán tỉnh mà cô vẫn chưa xiêu lòng trước ai. Dạo gần đây, mọi người thấy cô cặp kè với một anh chàng rất đẹp trai. Anh này là con của một gia đình giàu có, từng trải qua rất nhiều mối tình. Anh được mệnh danh là “tay sát gái” và mỗi khi đã thích cô nào là sẽ tìm mọi cách để chinh phục.

Phụ nữ luôn cần cảnh giác trước những anh chàng "mật ngọt" - Ảnh minh họa: Internet Anh luôn biết cách lấy lòng cô, biết tạo bất ngờ cho những cuộc hẹn kèm theo những món quà sang trọng. Và đặc biệt, anh luôn biết rót vào tai Tiên những lời như: “Chỉ khi gặp được em anh mới thấy cuộc sống mình ý nghĩa”, “em là tình yêu đích thực của cuộc đời anh…”. Tiên bị lóa mắt bởi một anh chàng vừa đẹp trai vừa ngọt ngào, biết quan tâm chăm sóc người yêu. Anh hội tụ tất cả những yếu tố của một người đàn ông mà bao người phụ nữ mong ước. Tiên thường khoe với bạn bè những tin nhắn tình cảm mà anh ta gửi. Những bó hồng rực rỡ được gửi thường xuyên đến phòng cô ở kí túc xá. Cô rất tự hào vì một người đàn ông có thể chiều chuộng mọi sở thích của cô. Chỉ cần cô lên tiếng muốn chạy ra thành phố biển cách cả trăm cây số chỉ để ngắm bình minh, anh ta cũng sẵn sàng chở cô đi.

Rồi đùng một cái, anh ta bỏ rơi Tiên, tìm mọi cách lánh mặt cô. Sau vài tháng yêu nhau, anh ta đã “no xôi chán chè”. Cô đã hiến dâng cho anh hết mà không một chút nghi ngờ. Lúc cô thông báo có thai hai tháng cũng là lúc anh ta cởi bỏ bộ mặt thật của mình. Tiên đau khổ vật vã vì bị bỏ rơi với đứa con trong bụng, tương lai phía trước bỗng mù mịt. Một người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không thề thốt đầu môi mà dùng hành động để chứng minh - Ảnh minh họa: Internet Trong cuộc sống, không hiếm những trường hợp như Tiên. Vì ngộ nhận về người mình yêu mà lao vào mối tình như một con thiêu thân. Là phụ nữ, ai mà chẳng mong tìm kiếm được một người đàn ông thật tốt với mình, thật ngọt ngào, chiều chuộng mình. Tuy nhiên, lúc nào chúng ta cũng nên đề cao hai chữ “cảnh giác”. “Mật ngọt thì chết ruồi”, những hành động ga lăng chiều chuộng thái quá đôi khi là cái bẫy trong tình yêu. Dĩ nhiên, không phải đàn ông nào ngọt ngào cũng là Sở Khanh. Đàn bà trước khi đặt niềm tin vào ai đó phải dùng sự tỉnh táo của lí trí để xem xét. Không khó để nhận diện một người thương yêu bạn thật lòng hay chỉ lợi dụng. Một người đàn ông tốt không cần phải quá đẹp, quá ga lăng, hay thề thốt yêu đương mà là một người luôn dùng hành động để chứng minh tình yêu đó.

Đàn bà muốn hạnh phúc trước hết phải làm ra tiền Lấy một người chồng giàu, đàn bà chưa chắc sẽ yên ấm, hạnh phúc cả đời. Lấy một người chồng nghèo, đàn bà cần phải nỗ lực gấp đôi người khác. Sự hưởng thụ và dựa dẫm chỉ khiến đàn bà yếu đuối đi và đến lúc nào đó sẽ mất hết sức lực để vượt qua biến động ở đời.

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