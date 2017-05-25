Bật mí những điều các chàng hay làm trên giường khiến nàng ngán ngẩm

Yêu - Hôn nhân 25/05/2017 21:37

Các chàng hãy lưu ý, những điều dưới đây sẽ làm nàng ngán ngẩm khi ở trên giường.

Bật mí những điều các chàng hay làm trên giường khiến nàng ngán ngẩm - Ảnh 1
Sex là điều thiết yếu để duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Sex là một cuộc đua

Nếu bạn thường vội vàng, hấp tấp khi sex thì hãy phá vỡ thói quen này và dành thời gian khám phá cơ thể nàng. Đàn ông có thể tập trung vào hai đùi và bụng dưới để kích thích nàng.

Sex cùng lúc, cùng một nơi

Nếu hai bạn thường sex trên giường và việc này đã trở nên quá nhàm chán, hãy thử kéo nàng ra xe ô tô và tận dụng không gian này. Làm “chuyện ấy” ở ghế sau của chiếc xe hẳn sẽ đem lại cho nàng cảm giác mới lạ.

Im lặng

Hầu hết mọi người đều thích những lời động viên, và tất nhiên ta cũng không phiền khi bị chê. Hãy nói cho bạn tình biết bạn thích điều đó, và nếu điều đó làm không đúng, bạn vẫn có thể góp ý. Thẳng thắn và sửa sai luôn được hoan nghênh trong mọi tình huống.

Không biết lắng nghe

Có thể bạn chưa phải là một người dày dạn kinh nghiệm trong chuyện phòng the nhưng hãy dùng những trải nghiệm bạn đã có để tập cách lắng nghe tiếng thì thầm của bạn tình mỗi khi chạm vào một điểm nào đó trên cơ thể, vì căn cứ vào tiếng rên của đối tác, bạn có thể biết bạn tình có thích thú điểm đó không.

Xem tivi rồi sex

Nếu điều này đã quá quen thuộc, hãy thử thay đổi bằng cách đọc cho cô ấy nghe một câu chuyện hoặc cuốn sách nào đó có nội dung phù hợp với một buổi tối lãng mạn. Điều này không phải là động thái khiêu dâm mà là một hoạt động thân mật nhằm tạo trọng tâm vào giọng nói của bạn.

Theo một nghiên cứu tiến hành ở Scotland, giọng nói thấp là một dấu hiệu cho thấy mức độ hoóc-môn testosterone cao, giúp bạn dễ thu hút nàng.

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