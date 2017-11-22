2 lý do để đàn ông không ngoại tình, chị em đọc xong mừng rơi nước mắt

Yêu - Hôn nhân 22/11/2017 06:30

Đàn bà rồi sẽ hỏi mình, đàn ông thế nào thì mới không rời đi? Đàn bà phải xinh đẹp hơn, đàn bà phải hoàn mỹ hơn hay đàn bà phải hy sinh nhiều hơn nữa?

Đàn ông ngoại tình năm bảy dạng, ngần nào nguyên nhân cũng không thiếu. Đàn bà cũng sẽ dần chấp nhận đàn ông chính là rủi ro không ngờ hết một khi đã lựa chọn. Hôm nay, người ta nói ở lại, cũng chưa chắc ngày mai sẽ không đi. Hôm nay, mình vì họ nếm một đời bể dâu, cũng không biết khi trời yên biển lặng có còn thấy họ cạnh bên. Đời đàn bà, nơi muốn gửi gắm hy vọng nhiều nhất  là đàn ông, vậy mà mong không phải tin nhất cũng vẫn là đàn ông.

Đàn bà rồi sẽ hỏi mình, đàn ông thế nào thì mới không rời đi? Đàn bà phải xinh đẹp hơn, đàn bà phải hoàn mỹ hơn hay đàn bà phải hy sinh nhiều hơn nữa? Không đâu, chân đàn ông bước qua khỏi cánh cửa nhà chính là khi lòng đã không còn gia đình. Đã thế thì đàn bà có níu kéo hay đổi thay thế nào cũng là vô ích, muôn đời cũng là vô ích. Thứ mưu cầu bất thành nhất trên đời này chính là đòi bồi hoàn đoạn tình cảm đã không còn. Thế thì điều gì mới khiến đàn ông không ngoại tình?

Đủ thiết tha để ở lại

Đàn ông không ngoại tình chính là vì luôn đủ bản lĩnh giữ thiết tha để ở lại. Đời này cám dỗ không thiếu, hôn nhân cũng lắm ngóc ngách khó dò. Đàn ông rồi cũng sẽ có lúc mỏi mệt, sẽ có khi chật vật với ngả nghiêng . Chỉ là, sẽ có kẻ không đủ tỉnh táo mà lạc đường, lại có người thà đứng lại mà bước tiếp, thế nào cũng không cuồng chân với sa ngã. Không phải họ chưa từng nghĩ sẽ rời đi, chỉ là có thế nào cũng muốn ở lại. Vì tôn trọng vợ, vì thương con, vì gia đình, họ thế nào cũng muốn quay về.

2 lý do để đàn ông không ngoại tình, chị em đọc xong mừng rơi nước mắt - Ảnh 1
Đàn ông không ngoại tình chính là vì luôn đủ bản lĩnh giữ thiết tha để ở lại - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân cốt là tình, vững là nghĩa. Nghĩa trọn thì tình có lung lay cũng không đổ bể sắc son vợ chồng. Chứ nghĩa bạc rồi thì tình cũng không còn nổi. Có gan vứt bỏ thì dễ chứ bản lĩnh ở lại mới khó. Đàn ông không rời đi, chính là khi còn biết mình là một người chồng, người cha. Đàn ông không ngoại tình, chính là vì biết đâu mới là nhà để quay về.

Chưa đủ cám dỗ để rời đi

Lại có một dạng đàn ông, chỉ có thể đo lường thủy chung của họ cho đến khi cám dỗ xuất hiện. Họ còn thủy chung chính là vì chưa tìm được điều mới mẻ phù hợp hơn, vẫn an phận là một người chồng người cha gương mẫu. Như thể chỉ cần có quẹt diêm, lửa sẽ bùng cháy. Củi lửa thì dễ dập chứ lửa lòng, lửa dục vọng thì có dùng cả đời đàn bà cũng không dập nổi. Lửa tắt rồi lại bùng lên, cứ vậy mà đốt hết thanh xuân của đàn bà cũng không đổi cho được một lần đàn ông hồi tâm chuyển ý.

Đàn ông không ngoại tình, có khi chính là vì chưa tới lúc. Đến khi đủ dụ hoặc, đủ dục vọng, đàn ông rồi sẽ ngả nghiêng. Như con ngựa hoang bao năm xiềng xích, giây phút tuột dây cương thế là mãi không quay về. Đàn ông khi đó sẽ tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Họ sẽ ra đi như chưa từng ở lại, họ sẽ bội bạc như chưa từng thủy chung.

2 lý do để đàn ông không ngoại tình, chị em đọc xong mừng rơi nước mắt - Ảnh 2
Họ còn thủy chung chính là vì chưa tìm được điều mới mẻ phù hợp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà lấy chồng rồi, có thể nào vẫn là phải “tỉnh”

Đàn ông thủy chung, ắt sẽ không khiến mình phải bấp bênh. Đàn ông một lòng, có thế nào cũng không khiến ta phải nhọc lòng giữ gìn. Trước sau thế nào, họ vẫn sẽ quay về, như dĩ nhiên giản đơn. Còn đàn ông đã bội bạc rồi thì ta chỉ có khổ, khổ mọi điều, khổ muôn đời. Vì họ không thương ta nổi nữa nên đành bỏ lơ, đành vô tâm đến cùng. Thế thì cũng đừng níu kéo. Điều không tốt, chuyện không vui, đừng giữ mệt lòng mỏi dạ. Đàn ông tốt, nắm cho bằng được. Đàn ông tệ, tàn nhẫn mà buông.

Đàn bà lấy chồng rồi đừng đặt hết thảy cuộc đời vào đàn ông. Yêu thì yêu, tin thì tin nhưng đừng giao hết lòng dạ cho họ. Chồng thương thì tốt, mà lỡ chọn sai chồng thì cũng không vì vậy mà cùng đường. Đời này đàn bà không cần quá thực dụng mà nghĩ suy tính toán thiệt hơn, nhưng chắc chắn phải thực tế. Phải nghĩ cho mình trước hết, rồi đến nghĩ cho con. Có việc làm, tự nuôi nổi chính mình thì đàn ông có rời đi cũng chỉ đau lòng chút ít chứ không chết được. Đời đàn bà đừng nghĩ sướng khổ đều từ đàn ông, phải nghĩ hạnh phúc hay bất hạnh cũng từ mình mà ra…

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