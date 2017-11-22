Lòng dạ đàn ông ngoại tình khó lòng trọn vẹn cho vợ con lần nữa. Không có người đàn ông nào thay lòng rồi lại có thể trở về là họ của khi thủy chung. Đã tha thứ cho chồng thì phải chấp nhận trái tim chồng đã mai một khi không ít. Nơi đó từng có người đàn bà khác, nơi đó từng không chỉ có gia đình. Đàn bà có chồng ngoại tình , đã muốn bỏ qua thì phải hiểu phải cố gắng học chấp nhận sự đổi thay nơi chồng của chồng. Anh ấy có lẽ sẽ không còn thương ta như lúc đầu, có khi sẽ không thể là người chồng người cha như trước một sớm một chiều. Nhưng đã tha thứ cho chồng chính là không thể bỏ cuộc, phải cố gắng kéo chồng về phía mình. Sẽ đau lòng đó, sẽ có lúc không chịu nổi đó, nhưng vẫn là không được buông tay.

Ký ức đau lòng với đàn bà là thứ dai dẳng và âm ỉ. Đàn bà nói tha thứ thì dễ chứ quên thì không. Dù vậy, một khi đã chấp nhận tha thứ cho chồng rồi thì khó thế nào cũng phải tập quên. Quên rằng chồng đã bội bạc mình ra sao, quên chồng đã lạc lối thế nào. Khối ký ức đau buồn đã qua tạm khóa đau đó trong lòng rồi lại tiếp tục vun đắp cùng chồng. Vì nếu không quên, ta cả đời cũng không hạnh phúc được. Một lần thứ tha là phải biết sẽ trả giá không ít. Nhưng phải hiểu, mọi thứ đều có giá, muốn hạnh phúc, ta cũng buộc phải trả giá. Đã muốn hàn gắn những gì đổ vỡ thì phải chấp nhận vết nứt một đời không lành.

Đàn ông ngoại tình lần một, chưa chắc có lần hai, quan trọng là đừng để họ lầm đường lần nữa. Đàn ông ngoại tình lần một, là do họ sai, nhưng có lần hai, chính là vì vợ dại. Vợ có khôn khéo, vợ có biết nắm giữ vừa đủ thì chồng còn biết đường quay về. Chứ vợ quẩn quanh trách móc, vợ hờn giận mải miết thì chồng thế nào cũng lại muốn ra đi. Đã đong đếm bội bạc rồi, đã quyết định bao dung thì đừng chủ quan. Đừng nghĩ đàn ông sau cơn ngoại tình đã quay về rồi thì sẽ không ra đi lần nữa. Một lần thứ tha ta đã bỏ ra không ít lòng dạ thì phải giữ cho chặt. Nếu đến lúc, giữ rồi mà chồng vẫn đi, đó mới là không đáng.

Thay đổi mình

Mọi sự đổ trong hôn nhân đều sẽ từ hai phía mà ra. Khi chồng đã trở về, cũng hãy nhìn lại mình. Mình có cần phải thay đổi điều gì không, mình có sai gì không? Và phải nhớ, đàn bà có chồng từng ngoại tình thì càng phải chăm chút và yêu thương mình nhiều hơn. Son phấn một chút, vải vóc một tí, thế nào cũng phải khiến mình xinh đẹp hơn. Không hẳn xinh đẹp là để chồng say mê hơn, mà còn khiến mình tự tin hơn. Thế nào thì một lần chồng bội bạc, kiêu hãnh của mình cũng đã mai một không ít. Giờ là lúc phải yêu thương mình hơn, phải lấy lại kiêu hãnh của bản thân mà giữ chồng thật chặt.

Thay đổi chồng

Đây chắc chắn là điều bạn phải nghĩ đầu tiên khi có suy nghĩ tha thứ cho chồng. Cũng nên nói với chồng về điều này như một điều kiện để anh ấy trở về. Chồng nên làm gì để vợ chồng gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và tin tưởng nhau hơn. Chồng ngoại tình, không hẳn lỗi hết là do chồng nhưng cốt yếu vẫn là ở chồng. Chồng phải thay đổi mình để khiến vợ an tâm hơn, để khiến chồng một lòng với gia đình một lần nữa. Nhưng cũng đừng đòi hỏi chồng phải đổi thay quá nhiều. Gì thì cũng phải từ tốn, không có gì vội vã mà bền vững được lâu.

Cùng chồng tạo hồi ức mới

Hãy cùng chồng nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, xem lại cả hai đã có những sai lầm gì. Khó khăn để nhìn lại quá khứ nhưng vẫn là phải đối mặt một lần để cùng nhau vun đắp lại. Rồi từ đó mà cùng chồng tạo những hồi ức mới. Mỗi ngày từng chút một góp nhặt những hồi ức mới mà vẽ nên một tương lai khác. Không dễ dàng nhưng vẫn là phải kiên nhẫn thử đến cùng.

Tha thứ cho chồng ngoại tình đã khó, tiếp tục câu chuyện sau này lại càng không dễ. Không tha thứ nổi thì bỏ cho dứt, mà đã tha thứ rồi thì nhất định phải thật hạnh phúc sau này. Một lần bao dung tốn không ít lòng dạ thế thì phải đong đếm cho đáng, giữ gìn cho kỹ. Thế nào, vẫn là phải cố đến cùng, đàn bà nhé!