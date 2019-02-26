‘Yêu râu xanh’ U60 nhiều lần lẻn vào nhà giở trò đồi bại với cháu vợ: Có 3 con, gia đình rất nghèo

Xã hội 26/02/2019 10:13

Lợi dụng lúc người thân đi vắng, Trương Văn Năm đã lẻn vào nhà xâm hại bé C. (cháu gái vợ).

Hôm qua (25/2), Tòa án nhân dân Vĩnh Long đã hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Văn Năm (56 tuổi, ngụ tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là bé T.T.C (sinh năm 2010, ngụ cùng địa phương với gia đình Năm, là cháu vợ bị cáo).

Trước đó, vào tháng 3/2018, lợi dụng những lúc bé C. ở nhà một mình, Trương Văn Năm đã lẻn vào nhà dâm ô nạn nhân. Sau khi thỏa mãn thú tính, gã "yêu râu xanh" đe dọa bé C. không được tiết lộ với người thân.

Đến khoảng tháng 7/2018, thấy bé C. có biểu hiện lạ, mẹ em mới gặng hỏi và biết được toàn bộ sự việc.

‘Yêu râu xanh’ U60 nhiều lần lẻn vào nhà giở trò đồi bại với cháu vợ: Có 3 con, gia đình rất nghèo - Ảnh 1
Chân dung gã 'yêu râu xanh' dâm ô cháu vợ nhiều lần - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, gia đình đã đưa bé C. đến cơ quan công an tố cáo hành vi đồi bại của Năm. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng ngay lập tức vào cuộc điều tra, triệu tập đối tượng để lấy lời khai. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đến ngày 29/8/2018, Công an huyện Bình Tân ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Văn Năm để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trong phiên tòa xét xử vào ngày 25/2 vừa qua, vì mẹ bé C. có đơn yêu cầu hoãn phiên tòa để chờ người hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân nên TAND tỉnh Vĩnh Long đã đồng ý hoãn và sẽ lên lịch xét xử trong thời gian sắp tới.

Được biết, tại địa phương gia đình đối tượng Trương Văn Năm có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi bị bắt, vợ Năm phải một mình gánh vác kinh tế gia đình, đi làm thuê nuôi 3 đứa con.

Hiệu phó nói về Hiệu trưởng dâm ô hàng loạt học sinh: "Ai làm người đó chịu"

Hiệu phó nói về Hiệu trưởng dâm ô hàng loạt học sinh: "Ai làm người đó chịu"

Vị Hiệu phó ngôi trường chia sẻ, sau khi nghe được thông tin tất cả cán bộ trong trường đều rất bất ngờ và bàng hoàng. Bà chia sẻ, sau khi xảy ra phía nhà trường nhận thấy cần phải quan tâm các em học sinh hơn nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   dâm ô trẻ em hiếp dâm cháu vợ hiếp dâm ở Vĩnh Long

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 13 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 43 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 44 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 56 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày