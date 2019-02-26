Lợi dụng lúc người thân đi vắng, Trương Văn Năm đã lẻn vào nhà xâm hại bé C. (cháu gái vợ).

Hôm qua (25/2), Tòa án nhân dân Vĩnh Long đã hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Văn Năm (56 tuổi, ngụ tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là bé T.T.C (sinh năm 2010, ngụ cùng địa phương với gia đình Năm, là cháu vợ bị cáo).

Trước đó, vào tháng 3/2018, lợi dụng những lúc bé C. ở nhà một mình, Trương Văn Năm đã lẻn vào nhà dâm ô nạn nhân. Sau khi thỏa mãn thú tính, gã "yêu râu xanh" đe dọa bé C. không được tiết lộ với người thân.

Đến khoảng tháng 7/2018, thấy bé C. có biểu hiện lạ, mẹ em mới gặng hỏi và biết được toàn bộ sự việc.

Chân dung gã 'yêu râu xanh' dâm ô cháu vợ nhiều lần - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, gia đình đã đưa bé C. đến cơ quan công an tố cáo hành vi đồi bại của Năm. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng ngay lập tức vào cuộc điều tra, triệu tập đối tượng để lấy lời khai. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đến ngày 29/8/2018, Công an huyện Bình Tân ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Văn Năm để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trong phiên tòa xét xử vào ngày 25/2 vừa qua, vì mẹ bé C. có đơn yêu cầu hoãn phiên tòa để chờ người hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân nên TAND tỉnh Vĩnh Long đã đồng ý hoãn và sẽ lên lịch xét xử trong thời gian sắp tới.

Được biết, tại địa phương gia đình đối tượng Trương Văn Năm có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi bị bắt, vợ Năm phải một mình gánh vác kinh tế gia đình, đi làm thuê nuôi 3 đứa con.

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