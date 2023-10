Theo báo Thanh Niên đưa tin, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 7.10, ở Bắc bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 7.10 có nơi trên 80 mm như: Thạch Kiệt (Phú Thọ) 106 mm; Phong Phú (Hòa Bình) 120,4 mm; Bình Thành (Thái Nguyên) 88,6 mm; Quảng Oai (Hà Nội) 93,8 mm; Trà Linh (Thái Bình) 180,8 mm…Theo báo Thanh Niên đưa tin, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 7.10, ở Bắc bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 7.10 có nơi trên 80 mm như: Thạch Kiệt (Phú Thọ) 106 mm; Phong Phú (Hòa Bình) 120,4 mm; Bình Thành (Thái Nguyên) 88,6 mm; Quảng Oai (Hà Nội) 93,8 mm; Trà Linh (Thái Bình) 180,8 mm…

Nhiều tuyến đường tại Yên Bái tê liệt do mưa bão. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Đáng chú ý, mưa lớn khiến tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo đó, mưa lớn gây sạt lở đất tại H.Văn Yên khiến hai vợ chồng tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Quyết T. (64 tuổi) và vợ là bà Phạm Bích L. (61 tuổi). Theo lãnh đạo UBND xã Yên Thái, sự việc xảy ra khoảng 2 giờ ngày 7.10. Vào thời điểm trên, tại xã Yên Thái xảy ra mưa to, vợ chồng nạn nhân không chạy kịp nên gặp nạn.