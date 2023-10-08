Yên Bái: Mưa lớn gây thiệt hại nặng về tài sản khoảng 10,2 tỷ đồng, 2 người tử vong

Xã hội 08/10/2023 09:17

Mưa lớn kéo dài từ đêm 6 đến ngày 7/10 khiến đời sống của người dân tại Yên Bái, ước tính thiệt hại trong đợt mưa lũ này khoảng 10,2 tỷ đồng.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 7.10, ở Bắc bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 7.10 có nơi trên 80 mm như: Thạch Kiệt (Phú Thọ) 106 mm; Phong Phú (Hòa Bình) 120,4 mm; Bình Thành (Thái Nguyên) 88,6 mm; Quảng Oai (Hà Nội) 93,8 mm; Trà Linh (Thái Bình) 180,8 mm…Theo báo Thanh Niên đưa tin, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 7.10, ở Bắc bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 7.10 có nơi trên 80 mm như: Thạch Kiệt (Phú Thọ) 106 mm; Phong Phú (Hòa Bình) 120,4 mm; Bình Thành (Thái Nguyên) 88,6 mm; Quảng Oai (Hà Nội) 93,8 mm; Trà Linh (Thái Bình) 180,8 mm…

Yên Bái: Mưa lớn gây thiệt hại nặng về tài sản khoảng 10,2 tỷ đồng, 2 người tử vong - Ảnh 1
Nhiều tuyến đường tại Yên Bái tê liệt do mưa bão. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Đáng chú ý, mưa lớn khiến tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo đó, mưa lớn gây sạt lở đất tại H.Văn Yên khiến hai vợ chồng tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Quyết T. (64 tuổi) và vợ là bà Phạm Bích L. (61 tuổi). Theo lãnh đạo UBND xã Yên Thái, sự việc xảy ra khoảng 2 giờ ngày 7.10. Vào thời điểm trên, tại xã Yên Thái xảy ra mưa to, vợ chồng nạn nhân không chạy kịp nên gặp nạn.

Về tài sản, 394 ngôi nhà hư hỏng; gần 140 ha hoa màu và lúa bị thiệt hại; 28 con gia súc chết; 4 công trình giao thông hư hỏng; 26 điểm ngập cục bộ tại TP.Yên Bái; nhiều tuyến đường tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình sạt lở, giao thông tê liệt.

Yên Bái: Mưa lớn gây thiệt hại nặng về tài sản khoảng 10,2 tỷ đồng, 2 người tử vong - Ảnh 2
Mưa lớn gây sạt lở đất tại H.Văn Yên khiến hai vợ chồng tử vong. Ảnh: Đại Đoàn Kết. 

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Yên Bái, ước tính thiệt hại trong đợt mưa lũ này khoảng 10,2 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.

Theo dự báo, đêm ngày 7 và rạng sáng 8.10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, Tại TP Yên Bái, nhiều tuyến phố bị nước mưa nhấn chìm khiến các phương tiện không thể đi qua. Mưa lớn cũng khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập... nước lên nhanh nên nhiều tài sản, xe cộ của người dân không kịp vận chuyển đến nơi cao.

Yên Bái: Mưa lớn gây thiệt hại nặng về tài sản khoảng 10,2 tỷ đồng, 2 người tử vong - Ảnh 3
Tại TP Yên Bái, nhiều tuyến phố bị nước mưa nhấn chìm khiến các phương tiện không thể đi qua. Ảnh: Đại Đoàn Kết. 

Đặc biệt, đường sắt Yên Bái - Lào Cai, đoạn qua huyện Văn Yên bị sạt lở khoảng 30m, giao thông đường sắt bị tê liệt. “Các chuyến tàu vì thế không thể hoạt động. Thời gian để khắc phục dự kiến mất nhiều ngày”, ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc công ty đường sắt Yên Bái thông tin.

Tại Lào Cai, mưa lớn cũng gây nhiều thiệt hại, trong đó, 2 ngôi nhà bị ảnh hưởng; hơn 3 ha ngô và ao thủy sản tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn bị nước lũ nhấn chìm; có trên 10 điểm sạt lở với tổng khối lượng đất đá khoảng 200 m3 khiến giao thông bị ùn tắc. Ước tính tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến 14h ngày 7/10 là 120 triệu đồng.

Yên Bái: Mưa lớn gây thiệt hại nặng về tài sản khoảng 10,2 tỷ đồng, 2 người tử vong - Ảnh 4
Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường khu vực Tây Bắc, trong đó nặng nhất Yên Bái và Lào Cai. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Hiện, tỉnh Yên Bái và Lào Cai đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó mưa lớn, thực hiện chăng dây, cắm biển cảnh báo, cử người canh gác, không để người và phương tiện đi qua các khu vực ngầm, tràn kết hợp giao thông khi có mưa lũ lớn xảy ra. Sở Giao thông Vận tải 2 tỉnh chỉ đạo các nhà thầu quản lý, bảo dưỡng đường bộ thường xuyên huy động máy móc, thiết bị, nhân lực cắm biển cảnh báo, rào chắn, hót dọn đảm bảo giao thông. Đồng thời, tiếp tục cử người trực ban và tổ chức kiểm tra tình hình đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ được giao quản lý.

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