Xúc động hình ảnh bố ôm theo con chạy xe ôm giữa trưa nắng

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cảm động bố ôm con đi chạy xe ôm thu hút sự chú ý của nhiều người. "Cũng chỉ vì kiếm tiền thôi. Trưa nắng tại Đà Nẵng. Mình hỏi sao lại đưa bé đi nắng nôi vậy. Anh trả lời: 'Giờ bé cứ đi theo, mình đi là nó khóc, bám miết nên cũng đành lòng thôi'. Chúc anh và cháu sức khỏe, đắt khách. Anh lại tiếp tục hành trình dần dần khuất xa", dòng trạng thái đi kèm bức ảnh. Em bé chẳng xa bố nổi nên cuối cùng anh đưa con theo mưu sinh - Ảnh: FB Hình ảnh cảm động lấy đi nước mắt của nhiều người - Ảnh: FB Nhiều dân mạng dự đoán tài xế xe ôm là bố đơn thân. Do không tìm được người trông trẻ nên buộc phải đưa con theo. Nhưng dù lý do có là gì chăng nữa thì tình yêu thương vô bờ của anh dành cho con trai vẫn khiến nhiều người rơi nước mắt xúc động. Hình ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận thương cảm: "Thương bé trai quá, chúc những điều tốt đẹp nhất đến với hai cha con nha"; "Cha không hoàn hảo nhưng luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất"; "Dù sao thì em bé rong ruổi theo cha cả ngày như thế cũng không tốt lắm. Anh nên tìm người trông bé thì tốt hơn"; "Có thể ban đầu bé ở với người trông trẻ chưa quen và sợ nên mới khóc nhiều. Qua thời gian sẽ tốt hơn thôi. Việc ở ngoài đường giữa trưa nắng không tốt cho sức khỏe của bé"; "Chúc anh thật nhiều sức khỏe, chạy xe được đắt khách nha"...