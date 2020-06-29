Xót xa: Em bé bị mẹ bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội đã tử vong

Xã hội 29/06/2020 15:35

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, em bé bị bỏ rơi dưới hố ga nhiều ngày đã tử vong sau 3 tuần nhập viện.

Mới đây, trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết vào khoảng 13 giờ 30 phút hôm nay (29/6), em bé bị bỏ rơi dưới hố ga - bé Nguyễn Văn An đã tử vong.

Theo đó, nguyên nhân tử vong được các bác sĩ đưa ra là bé An đã bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết. Trong những ngày bé An nằm viện, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các chuyên gia Anh Quốc đã kết hợp chặt chẽ với nhau để cứu em nhưng không được.

em be bi bo roi duoi ho ga 1
Em bé bị bỏ rơi dưới hố ga đã tử vong sau nhiều ngày nhập viện - Ảnh: Internet

Trước khi tử vong, bé An đã nhiễm khuẩn nặng, tình trạng rất khó kiểm soát. Chưa kể, cơ thể bé còn kháng tất cả các kháng sinh. 

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, UBND xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt để làm việc với đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để làm thủ tục bàn giao cháu bé.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 8/6, người dân tại khu vực đền Mẫu, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga trong tình trạng không mặc quần áo, cơ thể bị giòi, kiến bu đầy.

Sau đó, người dân đã sơ cứu rồi đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây rồi chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để cấp cứu.

Bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga tại Hà Nội: Bị kháng kháng sinh, tình hình sức khỏe chưa thể nói trước

Bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga tại Hà Nội: Bị kháng kháng sinh, tình hình sức khỏe chưa thể nói trước

Liên quan đến vụ việc bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga tại Hà Nội, theo thông báo của các bác sĩ, em vẫn đang thở máy và xuất hiện tình trạng kháng kháng sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội bé sơ sinh tử vong sốc nhiễm khuẩn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản