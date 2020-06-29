Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, em bé bị bỏ rơi dưới hố ga nhiều ngày đã tử vong sau 3 tuần nhập viện.

Mới đây, trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết vào khoảng 13 giờ 30 phút hôm nay (29/6), em bé bị bỏ rơi dưới hố ga - bé Nguyễn Văn An đã tử vong.

Theo đó, nguyên nhân tử vong được các bác sĩ đưa ra là bé An đã bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết. Trong những ngày bé An nằm viện, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các chuyên gia Anh Quốc đã kết hợp chặt chẽ với nhau để cứu em nhưng không được.

Em bé bị bỏ rơi dưới hố ga đã tử vong sau nhiều ngày nhập viện - Ảnh: Internet

Trước khi tử vong, bé An đã nhiễm khuẩn nặng, tình trạng rất khó kiểm soát. Chưa kể, cơ thể bé còn kháng tất cả các kháng sinh.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, UBND xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt để làm việc với đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để làm thủ tục bàn giao cháu bé.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 8/6, người dân tại khu vực đền Mẫu, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga trong tình trạng không mặc quần áo, cơ thể bị giòi, kiến bu đầy.

Sau đó, người dân đã sơ cứu rồi đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây rồi chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để cấp cứu.

Bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga tại Hà Nội: Bị kháng kháng sinh, tình hình sức khỏe chưa thể nói trước Liên quan đến vụ việc bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga tại Hà Nội, theo thông báo của các bác sĩ, em vẫn đang thở máy và xuất hiện tình trạng kháng kháng sinh.

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