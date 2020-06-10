Liên quan đến vụ việc bé trai bị bỏ rơi dưới hố gas nhiều ngày liền, cơ quan công an đã tìm thấy người mẹ. Hiện đứa trẻ vẫn đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Mới đây, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết đơn vị này đã xác định được mẹ của bé trai bị bỏ rơi dưới hố gas gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo đó, người mẹ bỏ rơi con tên là P.T.T (sinh năm 1989, trú tại Hà Nam). Tại cơ quan điều tra, T. khai vào 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, T. bị vỡ nước ối và trở dạ.

Công an đã tìm thấy mẹ của bé trai bị bỏ rơi dưới hố gas nhiều ngày liền - Ảnh: Internet

Sau đó, T. đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ rồi tự sinh con. Vì có hoàn cảnh khó khăn, không thể tự mình nuôi đứa trẻ cũng như không muốn ai biết việc mình sinh con nên sau khi sinh, người mẹ đã vứt con. Sau đó, T. tiến hành xóa mọi dấu vết rồi một mình trở về trung tâm TP Hà Nội.

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ để xử lý P.T.T theo quy định của pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi của đứa trẻ. Bên cạnh đó, đứa trẻ hiện đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh-Pôn. Mọi người gọi bé với cái tên Nguyễn Văn An với hy vọng sau này em sẽ có một cuộc đời bình an.

Hiện bé đang được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 15 giờ ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi dưới hố gas. Khi được tìm thấy, trên người bé không có một mảnh vải che thân, bị kiến, giòi bu khắp người. Ngay sau đó, người dân đã đưa bé đi cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé sơ sinh sống sót thần kỳ sau khi bị bỏ rơi dưới cống ở Hà Nội Chiều 9/6, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã có báo cáo mới nhất ban đầu liên quan đến cháu bé bị bỏ rơi Nguyễn Văn An (theo giấy chuyển viện của BVĐK Sơn Tây) khoảng dưới 1 tuần tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-duoi-ho-gas-o-ha-noi-me-khai-vi-hoan-canh-kho-khan-khong-the-nuoi-con-361660.html