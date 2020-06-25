Bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga tại Hà Nội: Bị kháng kháng sinh, tình hình sức khỏe chưa thể nói trước

Xã hội 25/06/2020 15:36

Liên quan đến vụ việc bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga tại Hà Nội, theo thông báo của các bác sĩ, em vẫn đang thở máy và xuất hiện tình trạng kháng kháng sinh.

Trao đổi với báo chí mới đây, bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết bé Nguyễn Văn An - bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga hiện vẫn đang phải thở máy.

Cụ thể, theo thông tin trên Zing, qua kết quả kiểm tra của các bác sĩ chuyên khoa, mắt và tai cho thấy bệnh nhi không bị ảnh hưởng. Hiện tại, bé An cũng không còn tình trạng xẹp phổi, suy gan, suy thận. Bên cạnh đó, tình trạng nhiễm trùng huyết chưa khống chế được và vẫn điều trị kháng sinh cho bé.

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Hiện tại, bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga vẫn đang tiếp tục thở máy, xuất hiện tình trạng kháng kháng sinh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những ngày gần đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi xảy ra tình trạng kháng kháng sinh. Đánh giá về tình trạng sức khỏe của bé, bác sĩ Giang cho biết chưa thể nói trước được điều gì. Hiện tại, các bác sĩ của hai bệnh viện vẫn sẽ nỗ lực hết sức mình để chăm sóc và điều trị cho bệnh nhi này.

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Hiện các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị cho bé An - Ảnh: Internet

Trước đó, vào chiều 8/6, người dân ở khu vực đền Mẫu, thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội phát hiện một bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi dưới hố ga. Vào thời điểm xảy ra sự việc, bé trai được phát hiện trong tình trạng không quần áo, giòi, kiến bò khắp người. Sau khi phát hiện, người dân địa phương đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và đưa bé đi cấp cứu. 

Bé trai được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tổn thương da khắp người, tổn thương rốn và mắt do bị ấu trùng xâm nhập. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh.

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