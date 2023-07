Thông tin mới nhất liên quan đến vụ người đàn ông nhiễm HIV quan hệ đồng tính với nhiều trẻ em, Công an tỉnh Quảng Nam xác định đã có 2 em bị lây nhiễm HIV, nhiều trường hợp khác đang nghi nhiễm.

Dẫn tin từ Thanh Niên, liên quan đến vụ bị can Huỳnh Đắc Cường (42 tuổi, ở xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị nhiễm HIV nhưng vẫn dụ dỗ nhiều trẻ em để quan hệ đồng tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết đã xác định bị can đã quan hệ với 6 nạn nhân khiến 2 người bị lây nhiễm HIV và nhiều trường hợp khác nghi nhiễm.

Bị can Huỳnh Đắc Cường bị nhiễm HIV nhưng vẫn dụ dỗ nhiều trẻ em để quan hệ đồng tính (Ảnh: Thanh Niên)

Cơ quan điều tra xác nhận hiện tại bước đầu điều tra cho thấy có 6 trẻ em nam là nạn nhân của đối tượng Cường. Qua xét nghiệm, đã có 2 em đã bị lây nhiễm HIV, còn 4 em khác thì đang được giám định lại lần nữa mới khẳng định có bệnh nhiễm HIV hay không. “Hiện các ngành chức năng đang vận động các nạn nhân khác đã quan hệ đồng tính với bị can Huỳnh Đắc Cường đi xét nghiệm HIV” - thượng tá Lai thông tin.

Ngoài 6 nạn nhân kể trên, dự kiến có nhiều trẻ em khác nữa cũng là nạn nhân của đối tượng Cường. Tuy nhiên, để xác nhận, cơ quan công an cần thêm thời gian điều tra, củng cố thêm hồ sơ mới có thể khẳng định được. Trước đó, Cường đã khai nhận phát hiện mắc bệnh HIV cách đây 1 năm. Tuy nhiên, người này sử dụng họ, tên khác khi đi khám bệnh.

Đã có 2 nạn nhân xác nhận bị nhiễm HIV từ "quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường (Ảnh: Dân Việt)

Hiện, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Đắc Cường (SN 1980, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm.

