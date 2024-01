Theo Báo Tiền Phong, chiều tối 7/1, lực lượng Công an tỉnh Long An vẫn đang chốt chặn trên nhiều tuyến đường, khép chặt vòng vây nhằm truy nghi can giết người, cướp của ở huyện Hóc Môn (TPHCM). Địa điểm mà đối tượng có thể đang lẩn trốn tại ấp 7, xã Lương Hòa (huyện Bến Lức).

Hiện có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng thuộc Công an TP.HCM và Công an Long An được huy động để triển khai các phương án chốt chặn, truy tìm nghi phạm.

Thông tin từ Báo Giao thông, theo người dân ấp 7, xã Lương Hòa, chiều 6/1, thanh niên đội nón kết màu đỏ, áo sơ mi đỏ, mặc quần ngắn dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát ven tuyến giao thông được cho là huyện Đức Hòa (Long An) để mua nước uống và đồ ăn.

Đứng trước cửa quán lấy món hàng vừa mua, đối tượng lên xe máy rời đi. Đến lúc nghe tin công an đang truy bắt nghi phạm gây án, gia đình mở camera xem lại thì gương mặt khá giống hình dạng "kẻ thủ ác" nên báo cho công an.

Lực lượng công an đang tiếp tục bố ráp, khoanh vùng đối tượng. Ảnh: Báo Giao thông

Một trường hợp khác là anh N.T.H (38 tuổi, ngụ ấp 7, xã Lương Hòa) khẳng định, biết được thông tin đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng chạy sang huyện Đức Hòa, anh cũng mở camera ở nhà kiểm tra, phát hiện thanh niên ăn mặc chạy xe giống như nghi phạm vào khu vực ấp 7. "Dù không chắc chắn 100%, nhưng tôi tin hình ảnh này đúng là thanh niên mà công an muốn tìm".

Theo Công an tỉnh Long An, chiều nay đã quyết định tiếp tục "chi viện" thêm Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM cũng bố trí thêm lực lượng cùng phối hợp khép kín địa bàn giáp ranh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An, phòng nghiệp vụ, Công an huyện Bến Lức trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo phối hợp cùng Công an TP.HCM bằng mọi giá bắt nhanh đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, trưa 6/1, một người đàn ông đi bộ vào quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Một lúc sau, người này điều khiển xe tay ga rời đi, trên chân dính máu. Nghi ngờ nên người dân vào kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.P (32 tuổi) đang nằm thoi thóp, trên người có nhiều vết thương nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, công an có mặt lấy lời khai, tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Qua đó xác định chiếc xe tay ga hiệu SH Mode biển số 59S2-980.98 mà người đàn ông điều khiển là xe của nạn nhân.