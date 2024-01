Công an đang tiến hành điêu tra vụ việc bắt người trái phép.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 4/1, Công an TP Bắc Giang cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khanh (54 tuổi), Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi) và Đặng Trần Dũng (54 tuổi) về tội Bắt người trái pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, tối 29/12/2023, Công an TP Bắc Giang nhận tin báo của anh N.V.S. (ở xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) làm nghề lái taxi.

Nguyễn Duy Khanh. Ảnh: Dân Trí

Theo trình báo của anh S., khoảng 19h22 cùng ngày, khi anh đang chở một khách nữ, dừng chờ đèn đỏ ở giao lộ Hoàng Hoa Thám - Thân Khuê (thuộc xã Song Mai, thành phố Bắc Giang) thì bất ngờ một chiếc xe Innova màu sơn bạc, không rõ biển kiểm soát tiến từ phía sau đến gần xe của anh.

Sau đó, 2 người trong ô tô mở cửa phụ bên trên, kéo người phụ nữ trên taxi lên chiếc Innova đưa đi đâu không rõ.

Tiếp nhận tin báo, nhà chức trách đã điều tra xác minh, xác định người phụ nữ bị bắt đưa đi là chị O. (46 tuổi, ở huyện Yên Thế).

Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ảnh: Internet

Cũng theo Báo Tiền Phong, quá trình xác minh, Cơ quan Công an đã điều tra và vận động 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Duy Khanh (SN 1970, trú tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang); Nguyễn Duy Khánh (SN 1993, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang); Đặng Trần Dũng (SN 1970, trú thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) ra đầu thú về hành vi “Bắt người trái pháp luật”. Hiện cơ quan điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra.

