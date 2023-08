Liên quan đến vụ việc nam sinh viên bị trói và khai bị cướp trong ký túc xá, dẫn tin từ Dân Trí, Công an TP Dĩ An, ngày 23/2, đã có báo cáo về vụ việc. Theo đó, ngày 21/2, công an TP Dĩ An đã nhận tin báo từ Công an phường Đông Hòa về tiếp nhận trình báo của sinh viên H.N.L.E. bị một đối tượng bóp cổ, trói 2 tay ra sau lưng, lột quần áo rồi chiếm đoạt chiếc điện thoại tại lối thoát hiểm giữa tầng một và tầng 2 của tòa nhà B4.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bị cướp tài sản nên Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của E. Ban đầu, E. luôn khẳng định bản thân bị một đối tượng lạ mặt trói tay, trùm đầu, dùng vũ lực cướp tài sản.