Vụ nam sinh bị trói và cướp trong KTX: Tự nguyện bị trói, quan hệ để lấy tiền nhưng bị lừa rồi bỏ chạy

Xã hội 23/02/2022 15:50

Nam sinh viên và đối tượng trói tay nam sinh là bạn tình, theo đó, nam sinh đồng ý cho người này trói tay trong lúc quan hệ tình dục để lấy tiền. Tuy nhiên, vì không có tiền trả như đã hứa hẹn nên người này đã bỏ chạy về phòng.

 

Liên quan đến vụ việc nam sinh viên bị trói và khai bị cướp trong ký túc xá, dẫn tin từ Dân Trí, Công an TP Dĩ An, ngày 23/2, đã có báo cáo về vụ việc. Theo đó, ngày 21/2, công an TP Dĩ An đã nhận tin báo từ Công an phường Đông Hòa về tiếp nhận trình báo của sinh viên H.N.L.E. bị một đối tượng bóp cổ, trói 2 tay ra sau lưng, lột quần áo rồi chiếm đoạt chiếc điện thoại tại lối thoát hiểm giữa tầng một và tầng 2 của tòa nhà B4. 

Vụ nam sinh bị trói và cướp trong KTX: Tự nguyện bị trói, quan hệ để lấy tiền nhưng bị lừa rồi bỏ chạy - Ảnh 1

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bị cướp tài sản nên Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của E. Ban đầu, E. luôn khẳng định bản thân bị một đối tượng lạ mặt trói tay, trùm đầu, dùng vũ lực cướp tài sản.

Tuy nhiên, qua quá trình làm việc và điều ra, cơ quan công an xác định lời khai của E. là gian dối, sai sự thật. Trong quá trình làm việc công an cũng đưa một sinh viên khác tên H. được cho là có liên quan đến E. về làm việc.

Từ lời khai của những người liên quan và các bằng chứng thu thập được, Công an TP Dĩ An khẳng định E. trình báo không đúng sự thật, câu chuyện bị trói, cướp tài sản tại ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM chỉ là dàn dựng. 

Dẫn tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp thị, trong quá trình là việc với công an, cả hai nam sinh này đều thừa nhận xu hướng tính dục là đồng tính nam. Quá trình học chung, H. biết và nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với E. nhưng lại không muốn bạn biết mình cũng đồng tính. Từ đầu tháng 2/2022, H. đã tạo tài khoản Twitter tên L.G.K. và để hình đại diện một người nam giới khác, rồi nhắn tin làm quen với E., đặt vấn đề muốn gặp để quan hệ tình dục. H. hứa sẽ cho L.E số tiền 3 triệu đồng nên nam sinh này đồng ý.

Vụ nam sinh bị trói và cướp trong KTX: Tự nguyện bị trói, quan hệ để lấy tiền nhưng bị lừa rồi bỏ chạy - Ảnh 2

Trưa 21/2, H. nhắn tin hẹn gặp anh E vào lúc 18h30p tại lối thoát hiểm giữa tầng 1, 2 của Tòa nhà B4 của KTX khu B Đại học Quốc gia TP.HCM. Khi đến gặp nhau, H. đã chuẩn bị rất nhiều “đồ dùng”, sau khi gặp nhau, cả hai đã thực hiện hành vi quan hệ đồng tính và E. đồng ý bị trói tay.

Tuy nhiên, sau đó do không có tiền trả, cũng như không muốn E. thấy mặt và sợ nam sinh đuổi theo để đòi tiền nên H. đã không cởi trói cho bạn tình mà lấy quần, điện thoại bỏ chạy theo lối thoát hiểm.

Khi chạy lên giữa tầng 8 và 9 thì H. đã vứt điện thoại và quần của anh L.E tại lối thoát hiểm rồi về phòng. Về phía E., do không thể tự cởi trói được nên nam sinh đã quyết định kêu cứu và được mọi người trong khu KTX phát hiện đến mở cửa thoát hiểm tại tầng 3. Lúc này E. bị một số người khác quay phim lại. Do thấy xấu hổ và muốn tìm lại được tài sản của mình nhanh chóng nên E. đến Công an phường Đông Hòa (TP. Dĩ An) trình báo nhưng trình báo sai sự thật của vụ việc.

Theo điều tra của công an, việc H. lấy điện thoại và quần của E. nhằm mục đích để nam sinh này không đuổi theo chứ không có ý định chiếm đoạt tài sản. Do đó hành vi của anh H. không đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự.

 

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